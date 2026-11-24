Từ những trải nghiệm gần gũi ấy, văn hóa truyền thống không còn là những điều xa lạ trong sách vở mà dần trở nên thân thuộc, khơi gợi ở mỗi em niềm yêu thích và tự hào về quê hương.

Trong tà áo chàm truyền thống của người Tày, học trò cầm đàn, cất tiếng hát cho các cô giáo nghe.

Một sân khấu của học trò

Ở một góc sân Trường Tiểu học Trưng Vương, học trò mời thầy cô ngồi lại bên ấm trà do chính tay các em pha. Trong vai những trà nương nhỏ, các em nhẹ nhàng rót trà, gửi lời mời rồi kể về văn hóa trà Thái Nguyên bằng cách diễn đạt hồn nhiên của mình. Câu chuyện quê hương bắt đầu từ một việc làm giản dị như thế.

Sinh ra và lớn lên ở xứ trà, nhiều em đã quen với hình ảnh ông bà, cha mẹ pha trà mời khách. Nhưng khi tự tay cầm ấm, các em mới cảm nhận được những điều thú vị ẩn sau công việc tưởng chừng đơn giản ấy. Từ cách rót trà, lời mời sao cho tự nhiên đến việc giới thiệu về sản vật quê hương, mỗi thao tác đều cần sự quan sát và tập luyện.

Không chỉ biết trà là sản vật đặc trưng của Thái Nguyên, học trò còn hiểu thêm nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người quê mình. Đó là thói quen pha một ấm trà khi nhà có khách, là sự trân trọng gửi gắm trong từng chén trà được nâng niu trao mời.

Bên bàn trà ở trường, các em cũng có dịp kể về cách ông bà, cha mẹ đón tiếp khách, chia sẻ những câu chuyện thân thuộc trong gia đình. Từ một nét sinh hoạt quen thuộc, mỗi em lại góp thêm một góc nhìn riêng về quê hương.

Góc sân ấy còn ngân lên tiếng đàn Tính, câu hát Then. Trong tà áo chàm truyền thống của người Tày, các em tự tin cầm đàn, cất tiếng hát phục vụ thầy cô và bạn bè. Tên gọi của nhạc cụ, giai điệu của làn điệu dân ca vì thế không còn chỉ nằm trong lời giới thiệu mà trở nên gần gũi qua từng lần các em được trực tiếp trải nghiệm.

Nếu bên bàn trà, học trò tìm hiểu cách đón khách của người quê mình thì qua tiếng đàn, câu hát, các em lại có cơ hội khám phá một nét văn hóa truyền thống bằng chính sự thể hiện của bản thân.

Nhà trường gọi không gian này là “góc kết nối”. Cô Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, chia sẻ: Nhà trường mong muốn tạo một địa điểm gần gũi để thầy cô và học sinh có thể cùng ngồi lại, trò chuyện, chia sẻ và lắng nghe nhau. Từ ý tưởng ấy, một góc sân được dành làm sân khấu nhỏ, nơi các em có thể hát một làn điệu vừa học, kể điều mới tìm hiểu hoặc pha trà mời thầy cô, bạn bè ngay trong những ngày học bình thường.

Việc đưa học sinh đến với những chương trình văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp góp phần hình thành thói quen thưởng thức nghệ thuật, khơi dậy niềm yêu thích âm nhạc dân tộc cho học sinh.

Điều đáng quý ở sân khấu nhỏ này là mỗi học sinh đều có thể tham gia theo cách riêng, bắt đầu từ những việc vừa sức. Em thích kể chuyện có thể mạnh dạn đứng trước mọi người; em yêu âm nhạc có thể thử chơi đàn, hát Then; cũng có em chỉ muốn ngồi lắng nghe và cổ vũ bạn bè. Không gian gần gũi, những gương mặt thân quen giúp các em tự nhiên hơn khi thể hiện bản thân, từng bước vượt qua sự rụt rè để khám phá khả năng của mình.

Qua những hoạt động ấy, thầy cô cũng có thêm cơ hội hiểu học trò. Một lời giới thiệu về trà cho thấy sự quan sát và tìm tòi của các em; một câu hỏi sau tiết mục đàn, hát thể hiện mong muốn khám phá những điều mới mẻ.

Quan trọng hơn, khi được tự tay làm, tự mình thể hiện và nhận được sự lắng nghe, các em cảm nhận rõ niềm vui từ những việc tưởng nhỏ bé. Việc tìm hiểu văn hóa quê hương vì thế không chỉ là hoạt động trải nghiệm mà còn trở thành dịp để thầy trò thêm gắn bó.

Nghe thêm một tiếng đàn

Sau buổi thưởng thức chương trình nghệ thuật tại Trung tâm Nghệ thuật Việt Bắc, Nguyễn Hà My, học sinh lớp 2A7, vẫn mong có dịp được nghe thêm những âm thanh ấy. Em thích các tiết mục biểu diễn và muốn tìm hiểu nhiều hơn về nhạc cụ truyền thống, về văn hóa Việt Nam.

Hà My cùng các bạn Trường Tiểu học Trưng Vương có cơ hội đến xem Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 (đợt 2), tổ chức tại Thái Nguyên vào đầu tháng 11-2026.

Ngồi trong khán phòng, các em được tận mắt chứng kiến nghệ sĩ biểu diễn, lắng nghe âm thanh của từng loại nhạc cụ vang lên trực tiếp. Có những nhạc cụ lần đầu các em được nhìn thấy, có những giai điệu vừa cất lên đã để lại ấn tượng khó quên.

Nguyễn Mạnh Quân, học sinh lớp 2A11, hào hứng kể rằng: Các tiết mục có nhiều âm thanh đặc biệt. Em thích nhất là được tận mắt xem các nghệ sĩ biểu diễn. Qua chương trình, Quân biết thêm về các loại nhạc cụ dân tộc và cảm thấy tự hào khi biết Việt Nam có nhiều nhạc cụ độc đáo, giàu sức hấp dẫn đến vậy.

Các em học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương trong vai trà nương nhỏ.

Nếu ở “góc kết nối”, học trò là những người trực tiếp chơi đàn Tính, hát Then để giới thiệu với thầy cô, bạn bè thì tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam, các em lại trở thành khán giả nhỏ chăm chú dõi theo đôi tay tài hoa của nghệ sĩ.

Những âm thanh được nghe trực tiếp, những động tác biểu diễn được quan sát ở khoảng cách gần giúp các em có thêm hình dung sinh động về nghệ thuật truyền thống. Giữa nhiều tiết mục trong cùng một chương trình, mỗi em có thể tìm thấy một giai điệu khiến mình yêu thích.

Cô Phan Thị Thu Trang, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chia sẻ: Nhà trường mong muốn học sinh có thêm cơ hội được trực tiếp nghe, xem nghệ sĩ biểu diễn, qua đó mở rộng hiểu biết và nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa truyền thống. Cuộc thi được tổ chức ngay tại Thái Nguyên là dịp thuận lợi để thầy cô đưa các em đến gần hơn với một chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp trên chính quê hương mình.

Sau mỗi buổi trải nghiệm, những điều đọng lại trong học trò đôi khi bắt đầu từ các câu hỏi rất hồn nhiên: Cây đàn ấy tên gì? Vì sao mỗi nhạc cụ lại có âm thanh khác nhau? Có em muốn tìm hiểu thêm về cách chơi đàn, có em chỉ mong được nghe lại giai điệu mình yêu thích. Những thắc mắc ấy có thể tiếp tục được chia sẻ với thầy cô, bạn bè khi các em trở về trường, trở thành khởi đầu cho những khám phá mới.

Buổi biểu diễn ở nhà hát đã khép lại, nhưng hành trình khám phá văn hóa truyền thống của học trò Trường Tiểu học Trưng Vương vẫn tiếp tục trong không gian quen thuộc của ngôi trường. Ở đó, các em vẫn có thể ngồi nghe bạn đàn, tập một câu hát Then, kể về loại nhạc cụ vừa được biết đến hay chia sẻ giai điệu mình yêu thích.

Hà My mong được nghe thêm những tiếng đàn dân tộc. Và biết đâu, trong một ngày không xa, tại góc sân thân thuộc ấy, âm thanh khiến em muốn nán lại lâu hơn sẽ được cất lên từ đôi tay của chính một người bạn cùng trường.