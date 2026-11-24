Vững bản lĩnh từ nền tảng văn hóa
Từ sáng sớm 24-11, các đại đội thuộc Trung đoàn 224, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.
Thông qua những hoạt động thiết thực, đơn vị góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Báo Quân đội nhân dân gửi tới bạn đọc hình ảnh sôi động từ Trung đoàn 224.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/vung-ban-linh-tu-nen-tang-van-hoa-1065961