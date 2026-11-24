Thông qua những hoạt động thiết thực, đơn vị góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Báo Quân đội nhân dân gửi tới bạn đọc hình ảnh sôi động từ Trung đoàn 224.

Học viên lớp bồi dưỡng chính trị đối tượng kết nạp Đảng và Đảng viên mới tham quan triển lãm nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ khối Trung đoàn bộ hưởng ứng phong trào đọc sách.

Phút giải lao giữa hai giờ huấn luyện của đoàn viên thanh niên chi đoàn Đại đội 4.

Chi đoàn Đại đội 10 tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thi đấu môn “đẩy gậy”.

Chi đoàn Đại đội 4 tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia trò chơi nhảy bao bố.