Tái hiện lễ cúng nhà dài truyền thống của đồng bào Ê Đê. (Ảnh: BTC)

Sáng 24/11, trong khuôn khổ chương trình giao lưu cộng đồng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, tại Làng dân tộc Ê Đê thuộc Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội), ban tổ chức phối hợp nhóm đồng bào Ê Đê hoạt động hằng ngày tại đây tái hiện Lễ cúng nhà dài truyền thống.

Đời sống văn hóa và tâm nguyện của người Ê Đê

Trong đời sống văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên nói chung và người Ê Đê nói riêng, hệ thống lễ hội, nghi lễ phản ánh mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và cộng đồng. Các nghi lễ thường gắn với vòng đời con người, hoạt động sản xuất nông nghiệp, mùa vụ và sinh hoạt của buôn làng.

Trong các lễ hội hoặc nghi lễ, đồng bào Ê Đê gửi gắm những mong ước về cuộc sống no đủ, bình an qua những nhu cầu thiết thực trong đời sống hằng ngày. Sau mỗi vụ mùa bội thu, các gia đình sửa sang nhà cửa, thay cột, lợp lại mái tranh, làm thêm gian nhà cho con cháu mới lập gia đình; gầm sàn sập, cầu thang mọt mối, hư hỏng được thay mới. Lúa thu hoạch nhiều, các gia đình làm thêm kho chứa. Cuộc sống no đủ còn thể hiện ở trong nhà có đủ khiên, đao để xua đuổi tà ma, trong chuồng có nhiều trâu, bò và trên gian bếp có thịt heo rừng, nhím, chim…

Lễ cúng được tái hiện theo nghi thức truyền thống dân tộc Ê Đê. (Ảnh: BTC)

Nội dung lời cầu khấn, ước nguyện đều hướng đến mong cầu các vị thần linh phù hộ cho cá nhân, gia đình và cộng đồng có cuộc sống bình an, no đủ. Đây cũng là dịp để con người giãi bày những băn khoăn trong cuộc sống, hóa giải mâu thuẫn, lập lại sự cân bằng trong các mối quan hệ giữa con người với cộng đồng và thiên nhiên.

Bên cạnh ý nghĩa tín ngưỡng, lễ hội còn là không gian trình diễn tài năng văn hóa, nghệ thuật, thể hiện nếp sống và những giá trị truyền thống của cộng đồng. Đây cũng là dịp các thành viên gặp gỡ, sum họp, thăm hỏi anh em, họ hàng ở những buôn xa.

Nghi lễ cầu mong cuộc sống bình an, no đủ. (Ảnh: BTC)

Trong nhịp sống hiện đại, đồng bào Ê Đê vẫn lưu giữ nhiều nghi lễ truyền thống trong đó có lễ cúng nhà dài. Nghi lễ thường được tổ chức 3-4 năm một lần hoặc lâu hơn, vào những dịp gia đình được mùa lúa, sửa chữa mái nhà, làm lại cầu thang hoặc thay cột nhà.

Sau nhiều năm sinh sống tại ngôi nhà dài ở Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, nhóm đồng bào Ê Đê tiến hành chỉnh trang không gian nhà, sắm thêm ché, chiêng mới và sắp xếp lại các khu vực sinh hoạt. Nhân dịp này, bà con tổ chức Lễ cúng nhà dài truyền thống với nghi thức cúng nhà và cúng cho chủ nhà, cầu mong bình an, no đủ.

Phụ nữ Ê Đê tham gia tái hiện Lễ cúng nhà dài truyền thống. (Ảnh: BTC)

Trong nghi thức cúng nhà, thầy cúng mời các vị thần cai quản trời, đất, núi, rừng, sông, suối... cùng ông bà, tổ tiên về chứng giám việc chỉnh trang, sắp xếp lại ngôi nhà; cầu mong các vị thần và tổ tiên phù hộ để ngôi nhà luôn vững chãi, bền chắc trước nắng mưa, mang lại những điều tốt lành cho gia chủ.

Nghi thức cúng sức khỏe cho chủ nhà gửi gắm lời cầu nguyện các vị thần phù hộ gia chủ có tinh thần thoải mái, sức khỏe dồi dào, công việc làm ăn thuận lợi, gia đình hạnh phúc, con cháu ngoan ngoãn.

Ba lần cúng cầu bình an, ấm no và sức khỏe cho cộng đồng

Lễ cúng nhà dài được tái hiện theo nghi thức truyền thống của dân tộc Ê Đê. Trong tiếng chiêng ngân vang, nghệ nhân và đồng bào Ê Đê phối hợp thực hành nghi lễ. Chủ trì gồm thầy cúng, phụ cúng và chủ nhà.

Các lễ vật dâng cúng gồm 1 cây nêu (cột lễ), đầu heo, 2 con gà trống, 3 ché rượu lớn, vòng đồng và 3 chuỗi hạt. Lễ cúng nhà dài gồm 3 nghi thức với nội dung và ý nghĩa riêng.

Lễ vật dâng cúng. (Ảnh: BTC)

Lần cúng thứ nhất là lễ cúng tổ tiên, ông bà. Thầy cúng hành lễ, dâng gà cúng trước ché rượu thứ nhất, khấn mời tổ tiên, ông bà và các vị thần linh phù hộ cho dân làng mạnh khỏe, no ấm, mùa màng bội thu; bảo vệ nhà cửa, nương rẫy, cây trồng, vật nuôi và nguồn nước, ngăn chặn các thế lực gây hại.

Lời khấn cũng gửi gắm mong ước con cháu siêng năng lao động, khỏe mạnh, có sức lực chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái. Sau lời khấn, thầy cúng mời chủ nhà và các thành viên trong gia đình theo thứ tự nữ trước, nam sau lần lượt cầm cần uống rượu, ăn thịt cúng. Qua nghi thức này, mọi người cùng gửi gắm ước nguyện về cuộc sống bình an, no đủ.

Đồng bào Ê Đê thực hành nghi thức truyền thống trong Lễ cúng nhà dài. (Ảnh: BTC)

Lần cúng thứ hai là cúng Yang - các vị thần cai quản buôn làng, cai quản nhà mồ, chăm coi cây cối, chăm sóc nhà cửa, thần trời, thần núi, thần sông, thần suối, thần rừng… Thầy cúng ngồi trước ché rượu thứ 2, khấn mời các vị thần ở trên trời, dưới đất, núi, sông, suối, rừng và các hướng về dự lễ, nhận rượu, thịt, cơm dâng cúng. Lời khấn cầu mong các vị thần phù hộ cho gia đình, buôn làng bình yên; nhà cửa, chòi rẫy vững chắc; cây trồng, vật nuôi không bị phá hoại; nguồn nước dồi dào, đất đai màu mỡ, mưa thuận, không gặp hạn hán; mọi người khỏe mạnh, không đau ốm, cuộc sống no ấm.

Đồng bào Ê Đê sum họp, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng. (Ảnh: BTC)

Sau nghi lễ, thầy cúng trao cần rượu cho chủ nhà theo thứ tự nữ trước nam sau, tiếp đến là bà con lần lượt cầm cần. Thầy cúng dùng rượu pha tiết bôi lên mặt chiêng, bếp lửa, cột nhà và cầu thang, cầu mong các vị thần phù hộ cho ngôi nhà luôn mát lành, gia đình yên vui, khỏe mạnh, may mắn, mùa màng bội thu.

Thầy cúng chủ trì nghi thức truyền thống. (Ảnh: BTC)

Lần cúng thứ 3 là lễ cúng sức khỏe cho chủ nhà, còn gọi là cúng thần hộ mệnh. Thầy cúng ngồi trước ché rượu thứ 3, khấn mời các vị thần trời, thần rừng, thần núi, thần sông, thần suối cùng tổ tiên, ông bà về chứng giám, phù hộ cho chủ nhà sống lâu, khỏe mạnh, có sức lực bền bỉ, cuộc sống bình an; con cháu hiếu thuận, gia đình no ấm, lao động sản xuất thuận lợi, mùa màng bội thu.

Trong các lễ hội hoặc nghi lễ, đồng bào Ê Đê gửi gắm những mong ước về cuộc sống no đủ, bình an qua những nhu cầu thiết thực trong đời sống hằng ngày. (Ảnh: BTC)

Sau lời khấn, thầy cúng gọi chủ nhà cầm cần rượu, trao vòng đồng cho chủ nhà với lời cầu chúc bình an, sức khỏe, gia đình yên vui, nhà cửa sạch sẽ, các gia đình trong buôn mạnh khỏe, no ấm. Chủ nhà cầm cần rượu lần lượt mời anh chị em, con kết nghĩa và bạn bè gần xa cùng uống rượu cần. Thầy cúng tiếp tục mời chủ nhà ăn cơm, ăn thịt và khấn xin các vị thần phù hộ, tránh ốm đau, bệnh tật, xua đuổi ma quỷ, ban cho cuộc sống bình yên, lúa ngô đầy nhà.

Sau khi chủ nhà ăn thịt, gia đình chia đồ ăn cho anh em, con ở các buôn kết nghĩa và đại diện các buôn. Nghi thức thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc cùng sinh sống trên một vùng đất. Trong lúc mọi người uống rượu cần và ăn thịt, thầy cúng dùng chén rượu pha tiết đi quanh các ché cúng, bôi rượu lên miệng và thân từng ché, sau đó dùng tay xoa ché, tượng trưng cho sự đối thoại, niềm vui, tình cảm gắn bó qua tục trao vòng đồng, trao hạt cườm…

Gia đình chia thức ăn cho bà con trong buôn. (Ảnh: BTC)

Hoạt động tái hiện Lễ cúng nhà dài truyền thống tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam đã giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Ê Đê đến nhân dân và du khách. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đến gần hơn với công chúng.