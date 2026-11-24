Tiết mục trình diễn nghi lễ Cầu mùa của đồng bào Dao Tiền xã Nghĩa Tá.

Tiếp nối không khí tưng bừng của đêm khai mạc, chương trình trình diễn nghi lễ, diễn xướng dân gian trong ngày thứ hai của Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tiếp tục mang đến cho công chúng những sắc màu văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nhiều loại hình nghệ thuật, nghi lễ truyền thống được tái hiện sinh động như: Múa cầu mùa của người Dao, múa Chầu của người Tày, hát Then - đàn Tính, trích đoạn diễn xướng lễ Cấp sắc của người Dao…

Các tiết mục do những nghệ nhân, thành viên các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật đến từ các xã, phường trong tỉnh trình diễn, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của di sản văn hóa trong đời sống đương đại.

Cùng với các hoạt động trình diễn di sản, không khí Ngày hội thêm phần náo nhiệt với các nội dung thi đấu thể thao dân tộc. Tham gia thi đấu có 70 vận động viên đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh, tranh tài ở 3 môn: Đẩy gậy, kéo co và đi cà kheo.

Nội dung thi kéo co thu hút đông đảo nhân dân đến xem, cổ vũ, tạo không khí sôi nổi cho Ngày hội.

Đây không chỉ là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị các môn thể thao truyền thống, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, 16 gian trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa các dân tộc của các địa phương, câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật trong tỉnh cũng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm.

Người dân đến tham quan, mua sắm sản phẩm thủ công, quà lưu niệm và sản phẩm OCOP tại các gian hàng.

Với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, Ngày hội đã trở thành điểm đến văn hóa ý nghĩa của người dân và du khách trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Qua đó tôn vinh vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền di sản, bồi đắp niềm tự hào về bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết.