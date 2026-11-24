Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) lần thứ nhất năm 2026, những ngày qua, nhiều phường tại TP.HCM đồng loạt tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu cộng đồng. Mỗi địa phương mang đến một sắc màu riêng, tạo nên không khí ngày hội sôi động từ trung tâm thành phố đến các khu dân cư.

Tối 23/11, phường Bến Thành tổ chức chương trình quảng bá, biểu diễn, giao lưu nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ với chủ đề “Giai điệu phương Nam”, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất.

Những giai điệu đờn ca tài tử sâu lắng mang đến không gian nghệ thuật đậm bản sắc phương Nam. Loại hình nghệ thuật truyền thống này được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2013.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn trang phục truyền thống do chính các tiểu thương chợ Bến Thành cùng viên chức, người lao động Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường thực hiện.

Thông qua các tiết mục múa dân tộc, trình diễn trang phục và giao lưu nghệ thuật, phường Bến Thành góp phần đưa di sản đến gần hơn với người dân và du khách.

Tại khu phố 4, phường Sài Gòn, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra ngày 22/11, gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, mang chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”.

Dịp này, khu phố biểu dương những gương người tốt, việc tốt, tri ân những người tham gia hoạt động cộng đồng, trao quà chăm lo các hộ khó khăn và gia đình chính sách.

Tại phường Dĩ An, triển lãm “Dĩ An xưa và nay - Ký ức và phát triển” diễn ra từ ngày 20 đến 24/11 tại Quảng trường Trung tâm Hành chính phường, đưa người dân trở về với những dấu ấn lịch sử của quê hương.

Những hình ảnh, tư liệu, hiện vật từ thời kỳ kháng chiến cùng hình ảnh các địa danh qua từng giai đoạn tái hiện hành trình đổi thay và phát triển của vùng đất Dĩ An.

Bên cạnh tham quan triển lãm, người dân còn được trải nghiệm trang phục dân tộc, nghệ thuật thư pháp, tìm hiểu nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Với thông điệp “Hiểu về quá khứ - Trân trọng hiện tại - Chung tay kiến tạo tương lai”, triển lãm là dịp kết nối ký ức giữa các thế hệ, bồi đắp tình yêu và niềm tự hào về quê hương.

Không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cũng sôi động trên những đường chạy. Hơn 1.000 vận động viên đến từ nhiều địa phương tham gia Giải chạy bộ phường Bình Dương mở rộng năm 2026 tại Công viên Thành phố mới Bình Dương.

Các vận động viên cùng chinh phục đường chạy 10 km, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực và lành mạnh trong cộng đồng.

Giải chạy không chỉ là sân chơi thể thao mà còn tạo cơ hội giao lưu, kết nối những người có chung niềm đam mê đến từ nhiều địa phương.

Dịp này, UBND phường Bình Dương công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Chạy bộ phường Bình Dương, hướng đến duy trì và phát triển phong trào thể thao quần chúng.

Một trong những hoạt động hưởng ứng độc đáo diễn ra tại phường Thuận An vào chiều 22/11, với chương trình diễu hành và trải nghiệm chèo SUP trên rạch Búng.

Sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên những chiếc ván chèo tạo nên điểm nhấn sinh động giữa không gian sông nước địa phương.

Hoạt động chèo SUP kết hợp với phần biểu diễn saxophone của hai nghệ sĩ Nguyễn Thiện và Thanh Quỳnh, mang đến trải nghiệm giao thoa giữa âm nhạc, thể thao và thiên nhiên.

Thông qua hoạt động này, phường Thuận An không chỉ khuyến khích người dân rèn luyện thể thao mà còn quảng bá cảnh quan rạch Búng, đa dạng hóa các sản phẩm văn hóa, thể thao và du lịch địa phương.

Tại phường Lái Thiêu, Tuần lễ Văn hóa năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 29/11 tại Công viên Châu Văn Tiếp nối dài.

Nhiều gian hàng giới thiệu sản phẩm, mua sắm và trải nghiệm được tổ chức, tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa dành cho người dân.

Tuần lễ Văn hóa là dịp để các gia đình cùng tham quan, thưởng thức và trải nghiệm những nét đẹp văn hóa địa phương.