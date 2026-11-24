Ngày Văn hoá Việt Nam

Từ trải nghiệm thủ công đến khám phá di sản

Thay vì chỉ tham quan, ngắm nhìn những hiện vật được trưng bày, trong tuần lễ văn hóa diễn ra từ ngày 19-24/11, người dân khi đến Bảo tàng TP HCM còn có cơ hội trực tiếp tham gia nhiều hoạt động thực hành văn hóa.

Trong khuôn khổ Tuần lễ “Khai hội Văn hóa - Khởi sắc tinh hoa”, không gian trải nghiệm nghề thủ công truyền thống thu hút sự quan tâm của công chúng với các hoạt động viết thư pháp, trang trí gốm, trang trí quạt giấy, đan lá dừa, đóng guốc và làm bánh dân gian.

Người dân đến tham quan, trải nghiệm làm bánh dân gian, đồ chơi dân gian.

Ở mỗi hoạt động, người tham gia được làm quen với nguyên liệu, dụng cụ và thử sức qua từng công đoạn. Những thao tác tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn giúp khách tham quan hiểu hơn về quá trình tạo nên một sản phẩm thủ công truyền thống.

Bên cạnh đó, triển lãm “Dấu xưa - Nét nay” giới thiệu vẻ đẹp trang phục truyền thống Việt Nam cũng là điểm đến đáng chú ý. Công chúng không chỉ tìm hiểu về các loại trang phục mà còn có cơ hội trải nghiệm mặc trang phục mang bản sắc dân tộc, qua đó tiếp cận gần hơn với những nét đẹp trong văn hóa và đời sống của các cộng đồng.

Các bạn trẻ tham quan tìm hiểu lịch sử, văn hóa tại các bảo tàng.

Trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Việt Nam.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân tộc cùng không gian ẩm thực với những món ăn, bánh dân gian tạo thêm sự phong phú cho hành trình tham quan. Từ hình ảnh, hiện vật đến âm thanh, trang phục và hương vị ẩm thực, những giá trị văn hóa được giới thiệu bằng nhiều hình thức khác nhau, giúp người xem có thêm những cảm nhận trực quan thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua bảng giới thiệu.

Daniel Miller, một du khách đến từ Anh, chia sẻ việc được trực tiếp quan sát và thử sức với các nghề thủ công giúp anh có thêm góc nhìn về văn hóa Việt Nam. Vị du khách này cho rằng những sản phẩm được làm bằng tay không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn thể hiện sự khéo léo, tính kiên nhẫn và những nét sinh hoạt được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Du khách nước ngoài trải nghiệm làm bánh tráng An Ngãi.

Theo bà Đoàn Thị Trang, Giám đốc Bảo tàng TP HCM, di sản văn hóa không chỉ là những ký ức của quá khứ mà còn là mạch nguồn nuôi dưỡng bản sắc và sức sống dân tộc qua nhiều thế hệ. Vì vậy, bảo tàng từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng đến xây dựng không gian văn hóa mở, nơi công chúng không chỉ tìm hiểu mà còn được trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận các giá trị di sản.

Đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với cộng đồng

Không chỉ tại các bảo tàng, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam còn mở rộng đến những không gian công cộng, tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận các loại hình nghệ thuật và di sản trong đời sống đô thị.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Không gian Du lịch Văn hóa TP HCM giới thiệu nhiều hoạt động liên quan đến lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và các ngành công nghiệp văn hóa. Trong đó, sự tham gia của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh góp phần đưa những câu chuyện lịch sử, ký ức chiến tranh và thông điệp hòa bình đến gần hơn với công chúng bên ngoài không gian trưng bày quen thuộc.

Người dân và du khách quốc tế có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tham quan, trải nghiệm văn hóa Việt.

Theo ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách quản lý và điều hành Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, việc tham gia các không gian văn hóa cộng đồng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận của người dân, đưa những câu chuyện lịch sử và thông điệp hòa bình đến với nhiều đối tượng công chúng, kể cả những người chưa có dịp trực tiếp đến bảo tàng.

Một trong những hoạt động tạo cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nghệ thuật truyền thống là các chương trình trình diễn hát bội do nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM tham gia. Tại không gian mở, khán giả có thể quan sát rõ hơn phục trang, cách hóa trang, động tác biểu diễn và những đặc trưng của loại hình sân khấu dân tộc.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM, cho biết việc đưa nghệ thuật hát bội đến các không gian cộng đồng tạo điều kiện để nghệ sĩ giao lưu, kết nối với công chúng, giúp khán giả có cơ hội tiếp cận gần hơn với loại hình nghệ thuật truyền thống.

các chương trình biểu diễn hát bội, đờn ca tài tử và cải lương diễn ra xuyên suốt phục vụ người dân, du khách.

Cùng với hát bội, các chương trình cải lương, đờn ca tài tử và nghệ thuật các dân tộc góp phần giới thiệu sự đa dạng của văn hóa Việt Nam. Những loại hình nghệ thuật vốn có không gian biểu diễn và đối tượng khán giả riêng nay được đưa đến nơi sinh hoạt chung, tạo cơ hội để người dân, đặc biệt là giới trẻ, tiếp xúc và tìm hiểu.

Đáng chú ý, các hoạt động còn kết hợp giới thiệu công nghiệp văn hóa và trải nghiệm chuyển đổi số, cho thấy cách tiếp cận văn hóa không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn những giá trị truyền thống mà còn hướng đến sự kết nối với đời sống hiện đại.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh yêu cầu lấy người dân làm chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Đây cũng là định hướng được thể hiện qua việc mở rộng các không gian trải nghiệm, đưa hoạt động văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.

Người dân, du khách tham quan, trải nghiệm không gian trưng bày triển lãm văn hóa số.