Các hoạt động diễn ra tại xã, phường, thôn, tổ dân phố, thiết chế văn hóa, khu dân cư, cơ sở lưu trú du lịch trên toàn tỉnh cùng các địa điểm trọng điểm như: Công viên Văn Lang, Quảng trường Hồ Chí Minh, Quảng trường Hòa Bình, Bảo tàng Hùng Vương, Thư viện tỉnh...

Thông qua sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, chuỗi hoạt động được tổ chức thành công, tạo sức lan tỏa sâu rộng, phát huy tốt tinh thần tự quản cộng đồng, tăng cường sự gắn kết và góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Học sinh trải nghiệm văn hóa dân tộc tại gian trưng bày tư liệu, hiện vật Văn hóa Đất Tổ.

Trong đó, có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: Chiến dịch truyền thông Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026, tuyên truyền trực quan, chỉnh trang đô thị, chiếu phim lưu động, bảo đảm an ninh văn hóa trên mạng...

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố; hội trại Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển; Giải Võ cổ truyền Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương; không gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP...

Ngoài ra, các hoạt động trưng bày không gian văn hóa dân tộc, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, phát triển văn hóa đọc, giáo dục di sản, hội chợ thương mại... cũng mang đến nhiều trải nghiệm bổ ích, thu hút đông đảo du khách và Nhân dân.

Nhân dân và du khách tham quan, tìm hiểu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Đặc biệt, chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 kết nối các ngày kỷ niệm lớn gồm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Chương trình tạo đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Các hoạt động chú trọng tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn hóa của vùng đất cội nguồn, góp phần lan tỏa hệ giá trị quốc gia, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới; đồng thời mở rộng cơ hội sáng tạo và thụ hưởng văn hóa cho Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.