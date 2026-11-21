Bayern Munich đã toàn thắng trong 5 lần chạm trán Cologne gần nhất trên mọi đấu trường. Ở cuộc đối đầu gần nhất tại Bundesliga, Hùm xám cũng đã đánh bại đối thủ với tỷ số đậm đà 5-1. Thời điểm này, phong độ của Bayern tiếp tục mang đến sự tự tin để “Hùm Xám” giành chiến thắng trước Cologne, qua đó tiếp tục nối dài chuỗi bất bại của “Hùm Xám” trên mọi mặt trận. Riêng tại Bundesliga, đội bóng của HLV Vincent Kompany giành 6 chiến thắng, hòa 3 trận sau 9 vòng đầu tiên và chưa phải nhận thất bại nào. Với 21 điểm, ghi 29 bàn và chỉ để thủng lưới 9 lần, "Hùm xám" đang dẫn đầu bảng xếp hạng, đồng thời cho thấy sự vượt trội ở cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự. Tưởng như trong trận đấu vào rạng sáng 21/11 Bayern sẽ kiểm soát thế trận, tạo ra sức ép khủng khiếp lên khung thành Cologne để tạo ra cơn mưa bàn thắng. Tuy nhiên, đội khách đã tạo ra bất ngờ, khi xuất sắc cầm hòa “Hùm Xám” ngay tại thánh địa Allianz Arena.

Chuyến hành quân của Cologne đến sân Allianz Arena để đối đầu với Bayern Munich được báo hiệu “lành ít, dữ nhiều”. Bởi trong khi Bayern đang thăng hoa thì đội khách có phong độ hoàn toàn ngược lại so với “Hùm xám”. Sau 9 vòng đấu, Cologne vẫn đang chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng, khi đội bóng của HLV Rene Wagner mới giành được 9 điểm, với 2 chiến thắng, 3 trận hòa và 4 thất bại, đứng ở vị trí thứ 15. Trong bối cảnh hiện tại, Cologne nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ nhằm hạn chế sức ép từ đội chủ nhà. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không hề đơn giản khi phải đối đầu với một Bayern sở hữu hàng công đạt phong độ rất cao. Do vậy, dù cho Cologne có thể tạo ra một vài cơ hội từ những tình huống phản công, nhưng chênh lệch giữa hai đội vẫn quá lớn, sẽ rất khó cho đội khách hy vọng vào một kết quả bất ngờ. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu quả cảm, Cologne đã cầm hòa được Bayern ngay trên sân của đối phương.

Bị đánh giá thấp hơn Bayern rất nhiều, nhưng chính Cologne đã nhập cuộc một cách sòng phẳng trước “Hùm xám”. Và ngay ở phút thứ 12, đội khách đã khiến các khán đài trên sân Allianz Arena “câm lặng”, khi có bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Từ pha phản công nhanh, Said El Mala chuyền bóng thuận lợi để Mikey Moore vượt qua thủ môn Jonas Urbig và dứt điểm vào lưới trống. Nhận bàn thua bất ngờ từ rất sớm, Bayern tràn lên tấn công tìm bàn gỡ. Và đến phút 37, nỗ lực dồn ép của Bayern Munich được đền đáp. Nhận đường chuyền từ Tom Bischof ngoài vòng cấm, Nathaniel Brown khống chế bóng bằng chân trái rồi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Marvin Schwabe, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Thời gian còn lại của trận đấu là rất nhiều, Bayern tiếp tục kiểm soát bóng và tạo ra áp lực lên khung thành đối phương. Nhưng hàng thủ lăn xả của Cologne cùng sự xuất sắc của thủ môn Schwabe đã giúp đội khách kiếm được 1 điểm đầy quý giá trong cuộc đối đầu với “Hùm Xám” xứ Bavaria.