Sau 6 ngày tranh tài tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa (Thành phố Hồ Chí Minh - TP.HCM), môn judo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã kết thúc vào tối 20-11.

Cặp vận động viên Phan Văn Hạnh - Dư Gia Phước (thành phố Đồng Nai) trên bục nhận huy chương vàng Kodokan Goshin Jutsu nam. Ảnh: Judo Đồng Nai

Giải đấu quy tụ 304 vận động viên (VĐV) đến từ 16 tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước, cùng tranh tài ở 32 bộ huy chương, gồm 22 hạng cân đối kháng (18 hạng cân đối kháng cá nhân nam và nữ, 4 nội dung đối kháng đồng đội) và 10 nội dung quyền.

Trong ngày thi đấu cuối, cặp Phan Văn Hạnh - Dư Gia Phước của thành phố Đồng Nai xuất sắc vượt qua cặp Tạ Đức Huy - Nguyễn Thành Đạt (TP.HCM) trong trận chung kết, giành HCV nội dung quyền bài Kodokan Goshin Jutsu nam. Đây là tấm HCV thứ hai của đội tuyển Judo Đồng Nai tại đại hội lần này. Trước đó, Chu Đức Đạt đã đem về HCV đầu tiên cho Judo Đồng Nai ở nội dung đối kháng 66kg nam.

Cặp vận động viên Vũ Thị Thanh - Trần Lê Phương Nga giành huy chương đồng Ju No Kata nữ. Ảnh: Judo Đồng Nai

Cũng trong ngày, cặp Vũ Thị Thanh - Trần Lê Phương Nga giành thêm huy chương đồng nội dung quyền bài Ju No Kata nữ.

Với thành tích trên, kết thúc tranh tài, đội tuyển Judo Đồng Nai giành tổng cộng 6 huy chương gồm: 2 HCV, 4 huy chương đồng (HCĐ) và xếp hạng 6. Đoàn Quân Đội dẫn đầu với 9 HCV, 5 huy chương bạc (HCB), 4 HCĐ. Đoàn TP.HCM xếp thứ hai với 7 HCV, 8 HCB, 9 HCĐ. Đứng thứ ba là Thành phố Cần Thơ với 6 HCV, 4 HCB, 10 HCĐ.

Với HCV thứ hai ở môn judo, đoàn thể thao thành phố Đồng Nai có được chiếc HCV thứ 6 và vươn lên xếp hạng 10 trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần X với 6 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ (tính đến 22h ngày 20-11). Đoàn TP.HCM dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 40 HCV, 21 HCB, 38 HCĐ. Đoàn Thành phố Hà Nội xếp thứ hai với 32 HCV, 28 HCB, 33 HCĐ và Công an nhân dân xếp thứ ba với 23 HCV, 15 HCB, 22 HCĐ.