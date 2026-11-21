Môn bóng đá futsal Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã chính thức khởi tranh chiều 20-11 tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đội bóng futsal thành phố Đồng Nai thắng trận ra quân tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: ĐVCC

Trong trận ra quân, đội bóng thành phố Đồng Nai (Đồng Nai) chạm trán Lâm Đồng trong khuôn khổ bảng A. Kết thúc trận đấu, đội Đồng Nai đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc tỷ số 6-4 trước Lâm Đồng sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Đội bóng thành phố Đồng Nai (áo trắng) chạm trán Lâm Đồng ở trận ra quân bóng đá futsal Đại hội Thể thao toàn quốc. Ảnh: ĐVCC

Ở trận đấu còn lại của bảng A, đội bóng Thành phố Hà Nội (Hà Nội) đánh bại Quảng Ninh tỷ số 4-2.

Kết quả này, Đồng Nai cùng Hà Nội chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng A sau lượt đấu đầu tiên, đại diện miền Đông Nam Bộ tạm xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Trong khi ở bảng B, đội Đồng Tháp ra quân thắng lợi khi ngược dòng chiến thắng tỷ số 2-1 trước Quảng Ngãi. Đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vượt qua Tây Ninh tỷ số 2-0 trong trận đấu cuối trong ngày.

Với kết quả trên, TP.HCM tạm dẫn đầu bảng B, cùng 3 điểm với Đồng Tháp nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +1).

Lượt trận thứ hai bóng đá futsal Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 23-11.

Nội dung bóng đá futsal Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 29-11, có sự tham dự của 8 đội được chia thành hai bảng. Bảng A gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Lâm Đồng và Đồng Nai. Trong khi đó, bảng B có sự góp mặt của chủ nhà TP.HCM, Đồng Tháp, Tây Ninh và Quảng Ngãi. Tại vòng bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, xếp hạng, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng giành quyền vào bán kết.