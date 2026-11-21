CLB Al Nassr đang ấp ủ một kế hoạch đầy tham vọng nhằm thuyết phục siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục gắn bó với đội bóng đến năm 2027, qua đó mở ra viễn cảnh lịch sử để hai cha con anh cùng nhau thi đấu chuyên nghiệp.

Ban lãnh đạo Al Nassr hiện đang đẩy mạnh đàm phán gia hạn với CR7, theo nguồn tin từ kênh truyền hình Channel One của Ả Rập Xê Út. Yếu tố nổi bật nhất trong lời đề nghị này nằm ở kế hoạch đưa cậu con trai Cristiano Ronaldo Jr. lên đội một ngay ở mùa giải 2027. Đây chính là “chìa khóa” để chân sút người Bồ Đào Nha biến mong ước lớn lao ở chặng cuối sự nghiệp thành hiện thực, khi được trực tiếp cùng con trai ra sân thi đấu.

Al Nassr "hiện thực hoá ước mơ" của CR7, nhằm giữ anh gắn bó với đội bóng đến năm 2027. Ảnh: Reuters

Ở tuổi 16, Cristiano Jr. đang học tập tại học viện đào tạo trẻ của Al Nassr. Ảnh: FBNV

Hiện tại, ở tuổi 16, Cristiano Jr. đang học tập tại học viện đào tạo trẻ của Al Nassr và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những "viên ngọc thô" sáng giá của lò đào tạo này. Nhờ sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng bản năng săn bàn nhạy bén thừa hưởng từ người cha nổi tiếng, tiền đạo trẻ này cũng đã có cơ hội khoác áo các đội tuyển trẻ của Bồ Đào Nha. Việc được góp mặt ở đội một Al Nassr sẽ là bước đệm hoàn hảo để Cristiano Jr. trui rèn bản lĩnh và học hỏi kinh nghiệm trực tiếp từ người cha huyền thoại.

Nếu kế hoạch đầy táo bạo phía Al Nassr trở thành sự thật, thế giới bóng đá sẽ được chứng kiến khoảnh khắc chưa từng có tiền lệ khi hai thế hệ nhà Ronaldo cùng sát cánh trên một chiến tuyến ở đấu trường chuyên nghiệp.

Dẫu vậy, năm 2027 cũng được dự báo là cột mốc mang tính bước ngoặt đối với cá nhân Cristiano Ronaldo. Khi đó, siêu sao sinh năm 1985 sẽ chính thức bước sang tuổi 42. Dù từng nhiều lần thẳng thắn thừa nhận ngày giải nghệ đang đến gần và bản thân phải cân nhắc kỹ lưỡng về khả năng duy trì thể trạng đỉnh cao, nhưng cho đến nay CR7 vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo treo giày chính thức nào.

Chính vì thế, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào màn kết hợp lịch sử giữa hai cha con nhà Ronaldo trên sân cỏ trong tương lai gần.

Năm 2027 Ronaldo chính thức bước sang tuổi 42, nhưng chưa có kế hoạch "treo giày" nào được thông báo. Ảnh: Al Nassr