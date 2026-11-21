Trận tranh đai giữa Bùi Đình Khải và Lê Hoàng Đức sẽ khép lại đêm thi đấu gồm 9 trận của LION Championship 37 (LC37). Hai võ sĩ thi đấu tối đa 5 hiệp, mỗi hiệp 5 phút. Người chiến thắng sẽ trở thành nhà vô địch đầu tiên của hạng 52 kg nam tại giải.

LION Championship 37 dự kiến diễn ra tối 21/11 tại Nhà thi đấu Thể thao thành phố Bắc Ninh. Ảnh LION Championship

Theo bảng xếp hạng được Apex Combat đăng ngày 28/10, Lê Hoàng Đức đứng đầu hạng 52 kg, còn Bùi Đình Khải xếp thứ hai. www.apexcombat.vn

Sau gần một năm vắng mặt, Nguyễn Ngọc Thức trở lại thi đấu và đánh cặp với Nguyễn Văn Lâm ở nội dung MMA Duo hạng 130 kg. Hai võ sĩ Việt Nam gặp Tả Tử Hệ và Tào Bác Văn. Tào Bác Văn được đưa vào thay Triệu Soái do chấn thương.

Ở hạng 56 kg nữ, Võ Nguyễn Ngọc Linh hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp tại LION Championship khi gặp võ sĩ Nga Aleksandra Stepakova.

Trong trận áp chót, Dư Văn Thuận chạm trán võ sĩ Tajikistan Siyovush Gulmamadov ở hạng 60 kg.