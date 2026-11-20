Người Anh trả được món nợ tại trận chung kết EURO 2024. Ảnh: Daily Mail

Đội tuyển Anh lột xác

2 năm 4 tháng sau thất bại đau đớn trước Đội tuyển Tây Ban Nha ở trận chung kết EURO 2024 tổ chức tại Thủ đô Berlin (Đức), Đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của một người Đức đã có màn đáp trả đáng nhớ ngay tại Madrid. Chiến thắng 3-2 tại sân Wanda Metropolitano giúp thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel vượt qua đối thủ để lấy ngôi đầu bảng. Nhưng điều ý nghĩa hơn thế là màn trình diễn cho thấy “Tam sư” lúc này đã thật sự có bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Trận quyết đấu tại Madrid giống như một vở kịch có 2 hồi hoàn toàn đối lập. Trong khoảng 1 giờ đầu, Đội tuyển Anh chơi thứ bóng đá cường độ cao cực kỳ cuốn hút. Harry Kane mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 45, Ezri Konsa đánh đầu nhân đôi cách biệt ở phút 53, trước khi Ben White ghi bàn thứ 3 từ pha phối hợp với dấu ấn của Jude Bellingham.

Tuy nhiên, thẻ đỏ của tiền vệ Elliot Anderson ở phút 63 đã đảo chiều cục diện. Phút 65, Mikel Oyarzabal rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà trên chấm phạt đền. Đến phút 75, Nico Williams lập công buộc đội khách phải chống đỡ đến tận cuối trận. Thủ môn James Trafford đã trở thành người hùng giữ chiến thắng lại cho người Anh với tình huống cản phá kép ở thời gian bù giờ.

Điểm đáng chú ý nhất trong chiến thắng của Đội tuyển Anh không chỉ là 3 bàn thắng, mà còn ở lựa chọn chiến thuật. Thay vì lùi sâu nhường quyền kiểm soát cho hàng tiền vệ Tây Ban Nha, Tuchel yêu cầu các học trò áp sát ngay từ phần sân đối phương, tranh chấp quyết liệt và cắt đứt những đường chuyền đầu tiên trong quá trình triển khai bóng. Trong khoảng 10 phút đầu, Đội tuyển Anh có thời điểm kiểm soát tới 70% bóng, liên tục đẩy đối thủ vào thế chống đỡ. Đó là sự khác biệt so với cách nhiều đội tuyển khác đối phó La Roja.

Declan Rice là mắt xích quan trọng trong cách vận hành ấy. Tiền vệ của Arsenal không chỉ che chắn trước hàng thủ mà còn chủ động dâng cao, gây sức ép lên những người giữ vai trò tổ chức lối chơi của Đội tuyển Tây Ban Nha. Jude Bellingham, người đang thi đấu tại La Liga, đảm nhiệm vai trò tạo đột biến bằng năng lực kỹ thuật, khả năng di chuyển giữa các tuyến và tăng tốc đúng thời điểm.

Sự chệch choạc sau tấm thẻ đỏ của Elliott Anderson không thể xóa nhòa sự ấn tượng mà Đội tuyển Anh tạo ra trong 60 phút đầu, khi họ chủ động buộc nhà vô địch thế giới phải chơi theo nhịp độ của mình.

Những kỷ lục tại Madrid

Chiến thắng tại Madrid mang ý nghĩa lịch sử. Theo thống kê của FA, đây là lần đầu tiên kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời năm 1992, “Tam sư” đánh bại đội tuyển đứng đầu thế giới trong một trận đấu diễn ra bên ngoài lãnh thổ nước này. Đó cũng là chiến thắng sân khách thứ 10 liên tiếp của “Tam sư” trên mọi đấu trường, chuỗi thành tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử đội tuyển.

Với Đội tuyển Tây Ban Nha, thất bại này khép lại giai đoạn thống trị mạnh mẽ của họ. La Roja không thua trong 42 lần ra sân kể từ thất bại trước Đội tuyển Colombia hồi tháng 3/2024, chuỗi bất bại dài nhất của một đội tuyển châu Âu trên mọi đấu trường. Trong quãng thời gian ấy, họ vô địch EURO 2024 và World Cup 2026.

Tại trận chung kết EURO 2024 diễn ra ở Berlin, Đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Đội tuyển Anh với tỷ số 2-1. Đây là một thất bại khiến người Anh thực sự ám ảnh. “Tam sư” có lần thứ 2 liên tiếp giành ngôi á quân EURO và những cú gục ngã “trước ngưỡng cửa thiên đường” khiến cơn khát danh hiệu kéo dài từ chức vô địch World Cup 1966 vẫn chưa được giải tỏa.

Điều trùng hợp là 2 người ghi bàn cho Đội tuyển Tây Ban Nha tại trận chung kết trên sân Olympiastadion cách đây 2 năm cũng chính là Oyazarbal và Nico Willams, chỉ có điều kết quả lần này đã xoay chiều. Nếu tại Berlin, Đội tuyển Anh cho thấy sự thua kém về mặt tâm lý so với đối thủ thì tại Madrid, họ đã tiến bộ rất nhiều khi có thể đứng vững trước sức ép, dù chỉ còn có 10 người trên sân.

Điều mà huấn luyện viên Thomas Tuchel mang đến không chỉ là một hệ thống chiến thuật, mà còn là sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu trước những đối thủ hàng đầu. Ở trận chung kết EURO 2024, Đội tuyển Anh của huấn luyện viên Gareth Southgate lùi sâu và để Đội tuyển Tây Ban Nha dần kiểm soát trận đấu sau khi có tỷ số hòa. Tại Madrid, “Tam sư” chọn cách đối diện trực tiếp với sở trường của đối thủ, tranh chấp quyền kiểm soát ngay từ đầu và buộc nhà vô địch thế giới phải điều chỉnh. Đó là biểu hiện của tâm lý tự tin, đồng thời phản ánh quá trình xây dựng tập thể có khả năng gây áp lực đồng bộ và chuyển trạng thái nhanh.

Declan Rice, “bộ não” trong lối chơi của Đội tuyển Anh cho biết, thông điệp tích cực của huấn luyện viên Tuchel sau trận thắng Đội tuyển Croatia giúp toàn đội bước vào cuộc đối đầu với niềm tin có thể đánh bại Đội tuyển Tây Ban Nha. Nhà cầm quân người Đức cũng mô tả màn trình diễn của học trò bằng từ “dũng cảm”. Tất nhiên, sự dũng cảm chỉ có thể mang đến kết quả khi nó không đồng nghĩa với liều lĩnh, lao vào trận đấu với sự thiếu tính toán. Điều giúp Đội tuyển Anh thuyết phục người hâm mộ là việc họ chủ động lựa chọn cách chơi, chấp nhận rủi ro và kiên định với kế hoạch trước đối thủ sở hữu khả năng kiểm soát bóng hàng đầu thế giới.

Chiến thắng trước Đội tuyển Tây Ban Nha tại UEFA Nations League có lẽ không thể xóa đi những “vết sẹo tâm lý” của người Anh sau thất bại ở trận chung kết EURO 2024. Nhưng trận đấu tại Madrid đem đến cơ sở thực tế để củng cố niềm tin cho các cầu thủ cũng như các cổ động viên Anh trên con đường mà huấn luyện viên Thomas Tuchel đang vạch ra. Câu hỏi dành cho “Tam sư” giờ đây không còn là liệu họ có đủ bản lĩnh để đứng ngang hàng với các đối thủ mạnh nhất, mà là làm thế nào để bộc lộ bản lĩnh ấy liên tục trong những trận đấu mang tính quyết định ở các giải đấu lớn. Bởi đó chính là lời giải duy nhất giúp cơn khát danh hiệu kéo dài hơn 60 năm của bóng đá Anh chấm dứt.

Bàn mở tỷ số vào lưới Đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục đưa Harry Kane vào lịch sử bóng đá Anh. Đó là pha lập công thứ 93 của tiền đạo 33 tuổi cho đội tuyển quốc gia, nhiều hơn Wayne Rooney 40 bàn. Trước đó, ở trận đấu với Đội tuyển Croatia, Kane đã vượt qua Peter Shilton để trở thành cầu thủ khoác áo Đội tuyển Anh nhiều nhất lịch sử. Kane còn là cầu thủ thứ hai trong lịch sử ghi bàn ở 7 trận sân khách liên tiếp cho Đội tuyển Anh, sau Tom Finney, người lập thành tích này từ tháng 9/1946 đến tháng 5/1948.