Bayern Munich nhập cuộc chủ động và sớm tạo cơ hội nguy hiểm khi Harry Kane đánh đầu đưa bóng dội cột dọc. Tuy nhiên, tình huống này không được tính do tiền đạo người Anh rơi vào thế việt vị.

Hai cầu thủ quan trọng nhất của Bayern Munich là Harry Kane và Olise đều phải ra nghỉ sớm vì chấn thương - Ảnh: FCBM

Bất ngờ xảy ra khi Koln tận dụng pha phản công sắc bén để mở tỷ số. El Mala đánh gót tinh tế cho Mikey Moore thoát xuống, vượt qua thủ môn Urbig trước khi đưa bóng vào lưới trống.

Khó khăn tiếp tục ập đến với Bayern khi Harry Kane gặp vấn đề ở mắt cá chân và phải rời sân nhường chỗ cho Bischof. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn tìm được bàn gỡ sau cú sút uy lực của Brown từ đường chuyền thuận lợi của Bischof.

Sau giờ nghỉ, Bayern tiếp tục chịu tổn thất khi Michael Olise không thể thi đấu vì chấn thương. Theo Sky, cầu thủ người Pháp thậm chí phải rời sân vận động bằng nạng.

Bayern chỉ có được 1 điểm trước Cologne - Ảnh: FCBM

Trong thời gian còn lại, Lennart Karl và Pavlovic lần lượt bỏ lỡ cơ hội, trong khi thủ môn Schwabe xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Musiala.

Phía đối diện, El Mala cũng bỏ lỡ cơ hội khó tin sau sai lầm của Pavlovic, khiến Koln không thể giành chiến thắng.

Chung cuộc, Bayern Munich hòa Koln 1-1, đứng trước nguy cơ bị Dortmund vượt qua trên bảng xếp hạng Bundesliga.

Ghi bàn

Bayern Munich: Brown (37')

Koln: Mikey Moore (12')

Đội hình xuất phát

Bayern Munich: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Karl, Olise, Brown; Kane

Koln: Schwabe; Schmied, Simpson Pusey, Lochoshvili; Sebulonsen, Krauss, Sosa; Okon Engstler, Mikey Moore; Maina, El Mala