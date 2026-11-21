Giải đấu quy tụ 304 VĐV đến từ 16 tỉnh, thành, ngành, tranh tài ở 32 bộ huy chương. Các nội dung gồm 18 hạng cân đối kháng cá nhân nam, nữ; 4 nội dung đồng đội và 10 nội dung biểu diễn quyền Kata, tạo nên những cuộc cạnh tranh sôi nổi, hấp dẫn.

Ban tổ chức trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao. Ảnh: BTC

Kết thúc giải, đoàn Quân đội dẫn đầu bảng tổng sắp với 9 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ. Đoàn chủ nhà TP.HCM xếp thứ nhì với 7 HCV, 8 HCB, 9 HCĐ, trong khi Cần Thơ đứng thứ ba với 6 HCV, 4 HCB và 10 HCĐ.

Theo ông Nguyễn Hữu An, phụ trách bộ môn Judo (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), Tổng thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam, công tác tổ chức giải được triển khai chu đáo, từ mặt thảm đạt tiêu chuẩn quốc tế, trang thiết bị kỹ thuật đến lực lượng 47 trọng tài chuyên môn. Ông đánh giá đây là kỳ Đại hội có công tác tổ chức tốt nhất từ trước đến nay.

Bảng xếp hạng huy chương chung cuộc của môn judo tại Đại hội

Bên cạnh sự ổn định về tổ chức, giải đấu cũng chứng kiến nhiều bất ngờ chuyên môn. Nguyễn Hoàng Thành (Ninh Bình), đương kim vô địch Đại hội và từng giành HCB SEA Games 33, thất bại trước Nguyễn Văn Thanh (Quân đội) ở chung kết hạng 55kg nam.

Ở hạng dưới 44kg nữ, Nguyễn Thạch Hải Yến (Vĩnh Long) tưởng như nắm chắc chiến thắng trước Nguyễn Thanh Phú Quí (Quân đội), nhưng bất ngờ bị lật ngược tình thế khi trận đấu chỉ còn 4 giây.

Đại hội không chỉ là cuộc đua huy chương mà còn là dịp đánh giá lực lượng, tuyển chọn những gương mặt triển vọng cho judo Việt Nam, hướng tới các giải quốc tế năm 2027 và mục tiêu Olympic 2028.