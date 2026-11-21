Highlights U17 Italy 6-0 U17 Jamaica Tối 20/10, U17 Italy đánh bại U17 Jamaica với tỷ số 6-0 tại lượt trận đầu bảng E U17 World Cup 2026.

Chiến thắng cách biệt không chỉ giúp thầy trò HLV Franceschini tạo lợi thế ở bảng đấu mà còn cho thấy tiềm năng đáng chú ý của một thế hệ cầu thủ trẻ đang được kỳ vọng đưa bóng đá đất nước hình chiếc ủng trở lại đỉnh cao.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, U17 Italy nhanh chóng kiểm soát thế trận và không mất nhiều thời gian để tạo khác biệt. Federico Croci mở tỷ số ngay phút thứ 7 sau tình huống dứt điểm bồi. Tiền đạo trẻ của Fiorentina tiếp tục lập công với cú sút chéo góc đẹp mắt sau pha xử lý kỹ thuật của Francesco Gasparello. Perillo nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú đánh đầu trước khi đội trưởng Jamaica Nolan bên phía Jamaica phản lưới nhà, khép lại hiệp một với cách biệt 4 bàn.

U17 Italy thắng đậm.

Sau giờ nghỉ, Italy vẫn duy trì sức ép và có thêm hai bàn thắng. Gioele Giammattei ghi dấu ấn bằng pha ngả người móc bóng đẹp mắt trong khi Thomas Corigliano chỉ cần 10 giây sau khi vào sân để điền tên lên bảng tỷ số. Khả năng tấn công đa dạng, sự tự tin trong phối hợp và chất lượng cá nhân giúp đội bóng áo thiên thanh có một trận đấu gần như không gặp trở ngại.

Ngoài cú đúp của Croci, Gasparello là cái tên nổi bật với khả năng sáng tạo và những đường chuyền xuyên tuyến sắc bén. Trung vệ Andrea Donato cũng gây ấn tượng nhờ thể hình, tốc độ và kỹ năng xử lý bóng. Trong khi đó, Giammattei cho thấy khả năng hoạt động toàn diện ở tuyến giữa.

Dù vậy, chiến thắng trước Jamaica chưa phải thước đo chính xác cho sức mạnh của Italy bởi đối thủ gần như không tạo được sức ép đáng kể. Cuộc đối đầu Bờ Biển Ngà tiếp theo sẽ là bài kiểm tra quan trọng hơn, giúp thầy trò Franceschini đánh giá thực lực và tham vọng tiến sâu tại giải đấu.