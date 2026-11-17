Nguyên liệu ca cao tại HTX Nông nghiệp Krông Nô được phơi sấy trong nhà lưới

Tổ chức sản xuất chuyên nghiệp

Để tạo dựng chỗ đứng lâu dài, nhiều chủ thể OCOP ở phía Tây tỉnh chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang tổ chức sản xuất chuyên nghiệp, gắn chất lượng với thương hiệu và nhu cầu tiêu dùng. Tại xã Krông Nô, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Krông Nô được biết đến với sản phẩm đặc trưng, nổi trội là ca cao bột nguyên chất và chocolate, 2 sản phẩm đều đạt OCOP 3 sao. Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Giám đốc HTX cho biết, HTX bảo đảm chất lượng từ nguyên liệu đầu vào tại chỗ với vùng nguyên liệu trên 100 ha theo tiêu chuẩn quốc tế về thương mại công bằng. Hơn thế, HTX liên tục đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ nên chế biến được sản phẩm ca cao có chất lượng ngày càng tốt.

Những năm gần đây, giá các sản phẩm ca cao và chế biến từ ca cao rất ổn định nên đơn vị càng có động lực đầu tư. Đây không đơn thuần là mục tiêu nâng hạng sản phẩm, mà còn là động lực để HTX hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao năng lực quản trị và củng cố khả năng cạnh tranh trên thị trường. Ngoài phục vụ thị trường trong nước thì đơn vị đang thỏa thuận một số đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc để chuẩn bị xuất khẩu.

Nếu HTX Nông nghiệp Krông Nô phát triển gắn với chế biến sâu, thì HTX Sản xuất Nông Lâm nghiệp hữu cơ Quảng Phú, xã Quảng Phú lại chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm để sản phẩm tươi, ngon nhất đến tay khách hàng. Bà Nguyễn Thị Mai - Giám đốc HTX cho biết, hiện nay, HTX phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái, trải nghiệm trên diện tích khoảng 5 ha. Sản phẩm đã đạt chứng nhận hữu cơ, có nhãn OCOP 4 sao gắn với địa danh của Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Sản phẩm cam, quýt khi trồng trên đất đá núi lửa có những đặc trưng riêng về chất lượng, độ ngọt. Bởi cây trồng hút được những khoáng chất từ đất, đá núi lửa phun trào, phun nổ tạo nên độ ngọt khác biệt. HTX dễ dàng vượt qua các đợt kiểm tra chất lượng, có mặt tại nhiều hệ thống cửa hàng, siêu thị trong nước của các thương hiệu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc.

Sản phẩm OCOP Lâm Đồng ngày càng thu hút người tiêu dùng

Phát triển sản phẩm đặc trưng

Để chương trình OCOP phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh những nỗ lực của các chủ thể, còn yêu cầu đặt ra đối với các xã, phường trong quá trình phát triển sản phẩm đặc trưng. Ông Phạm Ngọc Vũ - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho biết: Địa phương xác định công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP phải gắn với việc nâng cao kỹ năng duy trì, nâng hạng sao, trọng tâm là giúp các chủ thể thay đổi tư duy, từ chú trọng làm ra sản phẩm sang tổ chức sản xuất hàng hóa có thương hiệu, có thị trường ổn định.

Không chỉ ở xã Krông Nô hay xã Quảng Phú, Lâm Đồng hiện có 527 chủ thể với 941 sản phẩm OCOP được công nhận, gồm 88 sản phẩm 4 sao và 853 sản phẩm 3 sao. Các nhóm sản phẩm thế mạnh của tỉnh rất đa dạng, từ cà phê, trà, mắc ca, atisô đến rau, hoa, trái cây và các sản phẩm chế biến.

Theo ông Lê Quang Dần - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, nhiều sản phẩm của tỉnh, trong đó có khu vực phía Tây đã được đầu tư về bao bì, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và từng bước mở rộng thị trường. Để có hướng đi bền vững, các sản phẩm OCOP ở phía Tây Lâm Đồng nên gắn câu chuyện đặc trưng, tổ chức sản xuất với du lịch, trải nghiệm với Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Các HTX và cơ sở sản xuất cần nâng cao năng lực quản trị, xây dựng kế hoạch kinh doanh, kiểm soát chi phí, bảo đảm nguồn cung ổn định. Cùng với đó, đổi mới mẫu mã, bao bì và xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu cần được xem là thiết yếu để nâng cao độ tin cậy đối với người tiêu dùng.