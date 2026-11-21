Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21.11.2026. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1.1.2027 đến hết ngày 31.12.2036. Các chính sách được áp dụng trên phạm vi cả nước, với điều kiện và mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh du lịch

Một trong những lợi ích đáng chú ý của Nghị quyết là tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án du lịch. Theo đó, những dự án đủ điều kiện được thực hiện đồng thời, liên thông các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường, góp phần rút ngắn quy trình thực hiện.

Đối với các dự án du lịch chất lượng cao, dự án động lực và dự án động lực mang tính chiến lược, doanh nghiệp còn được hỗ trợ phát triển hạ tầng, ưu tiên quảng bá và kết nối thị trường.

Cùng với việc tháo gỡ khó khăn về thủ tục, Nghị quyết quy định các chính sách ưu đãi về thuế và tiền thuê đất đối với những dự án đáp ứng điều kiện. Cụ thể, các hạng mục du lịch đủ điều kiện thuộc dự án động lực có thể được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 5 năm và được miễn, giảm tiền thuê đất.

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Đối với dự án động lực mang tính chiến lược, chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có thể lên tới mức miễn thuế tối đa 4 năm, giảm tối đa 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Đáng chú ý, khách sạn nghỉ dưỡng từ 4 sao trở lên tại trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, có mật độ xây dựng gộp dưới 25%, được xem xét giảm tối đa 30% tiền thuê đất trong 5 năm đối với phần diện tích dành cho cảnh quan, cây xanh, mặt nước và không gian chung không kinh doanh trực tiếp.

Nghị quyết cũng mở thêm cơ hội để doanh nghiệp phát triển các sản phẩm du lịch mới, thu hút khách. Tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mô hình du lịch mới đáp ứng đủ điều kiện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ mô hình đó.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp hàng không, lữ hành mở mới hoặc khôi phục đường bay đưa khách đến địa phương được hỗ trợ theo chính sách của tỉnh. Đây là cơ sở để các địa phương chủ động hơn trong việc thu hút doanh nghiệp, mở rộng kết nối và phát triển thị trường khách du lịch.

Người dân có thêm cơ hội làm du lịch, tạo việc làm và tăng thu nhập

Không chỉ hướng đến các doanh nghiệp lớn, Nghị quyết còn dành những chính sách hỗ trợ để người dân, hộ kinh doanh và hợp tác xã tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi và những địa bàn có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.

Theo đó, các dự án du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề quy mô vừa và nhỏ đáp ứng điều kiện được hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng, xây dựng thương hiệu, quảng bá và kết nối thị trường. Người dân có thể cùng tham gia quản lý, cung cấp dịch vụ và hưởng lợi theo phương án phân chia lợi ích của dự án.

Hà Giang hấp dẫn du khách nhờ bản sắc văn hóa độc đáo cùng cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Ảnh: CTV/Vietnam+

Ở cấp địa phương, các chính sách hỗ trợ có thể được triển khai để nâng cấp cơ sở lưu trú cộng đồng, đường vào điểm du lịch, hệ thống nước sạch và công trình vệ sinh. Qua đó, người dân có thêm điều kiện khai thác lợi thế sẵn có tại địa phương, tham gia cung cấp dịch vụ và phát triển sinh kế từ du lịch.

Cùng với hỗ trợ về cơ sở vật chất và hoạt động kinh doanh, Nghị quyết chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Ngân sách nhà nước hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ, quản trị và kỹ năng số cho lao động du lịch Việt Nam, trong đó ưu tiên lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hợp tác xã.

Đặc biệt, các dự án chất lượng cao, dự án động lực và dự án động lực mang tính chiến lược phải bảo đảm ít nhất 20% lao động là người địa phương. Quy định này tạo thêm cơ hội việc làm tại chỗ, giúp người dân trực tiếp tham gia vào hoạt động của các dự án du lịch trên địa bàn.

Một chính sách khác có ý nghĩa thiết thực đối với hộ sản xuất và hợp tác xã là hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP thông qua hoạt động du lịch. Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú ký hợp đồng mua sản phẩm OCOP dài hạn được địa phương hỗ trợ theo giá trị hàng thực mua. Chính sách này tạo thêm cơ hội để sản phẩm OCOP tiếp cận hệ thống doanh nghiệp du lịch, hình thành đầu ra ổn định hơn cho các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và hợp tác xã.

Mở rộng trải nghiệm cho du khách

Đối với du khách, Nghị quyết cũng đưa ra những chính sách nhằm đa dạng hóa hoạt động và gia tăng trải nghiệm du lịch. Theo đó, một số tổ hợp biểu diễn, phố lễ hội, khu giải trí có thể được thử nghiệm hoạt động 24/7 theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với khách quốc tế, các chính sách mở rộng miễn thị thực song phương và thí điểm thị thực, cư trú cho một số nhóm khách dài ngày được kỳ vọng tạo thêm thuận lợi trong quá trình nhập cảnh, lưu trú và trải nghiệm du lịch tại Việt Nam.

Với thời gian thực hiện 10 năm, Nghị quyết thiết lập khuôn khổ chính sách đặc thù trên phạm vi cả nước, hướng tới đồng thời nhiều nhóm đối tượng: doanh nghiệp có thêm điều kiện đầu tư và phát triển kinh doanh; người dân, hộ kinh doanh và hợp tác xã có thêm cơ hội tham gia chuỗi giá trị du lịch; du khách được mở rộng lựa chọn và trải nghiệm.