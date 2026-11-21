Ngày 21/11, tại Vincom Plaza, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc “Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh”. Đây là hoạt động đầu tiên triển khai Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030, đưa định hướng phát triển thị trường trong nước và thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt vào các hoạt động kết nối cung cầu cụ thể tại địa phương.

Các đại biểu tham dự Khai mạc Ngày hội.

Ngày hội diễn ra từ ngày 21 đến 23/11, quy tụ 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tham gia với 32 gian hàng. Các sản phẩm được giới thiệu tại sự kiện đa dạng về chủng loại, trong đó có nhiều đặc sản và sản phẩm tiêu biểu của địa phương như cam Khe Mây, cam Vũ Quang, nhung hươu Hương Sơn, nước mắm, cu đơ, trầm hương, mật ong, hải sản khô,… Qua đó, người tiêu dùng có điều kiện tiếp cận trực tiếp với sản phẩm, tìm hiểu nguồn gốc, chất lượng và lựa chọn hàng hóa ngay tại điểm bán.

Bên cạnh khu vực trưng bày các sản phẩm địa phương, Ngày hội dành không gian giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, doanh nhân trẻ Hà Tĩnh. Đây là cơ hội để các ý tưởng kinh doanh, sản phẩm mới tiếp cận người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác và mở rộng khả năng tiêu thụ, qua đó góp phần kết nối hoạt động khởi nghiệp với nhu cầu thực tế của thị trường.

Đặc biệt, Ngày hội chú trọng khai thác kênh bán hàng trực tuyến nhằm mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Điểm nhấn là chương trình livestream giới thiệu cam Hà Tĩnh được tổ chức từ 13h đến 17h ngày 21/11 tại vườn cam ở xã Hương Đô, với sự tham gia trực tiếp của Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Lê Trung Phước, diễn viên Ngô Lệ Quyên và MC Quỳnh Trang.

Thông qua hình thức livestream ngay tại vùng trồng, chương trình giới thiệu đặc điểm, chất lượng và giá trị của cam Hà Tĩnh đến người tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện để sản phẩm tiếp cận khách hàng trên nền tảng số. Việc kết hợp giới thiệu sản phẩm tại vườn với hoạt động bán hàng trực tuyến góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nơi sản xuất và thị trường tiêu thụ, mở thêm kênh kết nối cho nông sản địa phương.

Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh quy tụ 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tham gia với 32 gian hàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành cho biết tỉnh hiện có 216 sản phẩm OCOP còn hiệu lực đạt từ 3 sao trở lên và 67 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực và quốc gia. Đây là nguồn sản phẩm có tiềm năng, phản ánh lợi thế về nguyên liệu, điều kiện sản xuất và bản sắc địa phương.

Tuy nhiên, việc đưa sản phẩm vào các hệ thống phân phối quy mô lớn, mở rộng thị trường ngoài tỉnh và tiếp cận các kênh bán hàng hiện đại vẫn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất, đơn vị phân phối và người tiêu dùng có ý nghĩa thiết thực, giúp sản phẩm địa phương tìm kiếm đầu ra ổn định và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Sản phẩm trưng bày tại Ngày hội.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, “Hàng Việt vì người Việt” không chỉ dừng lại ở việc vận động người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam, mà còn đặt ra yêu cầu đối với chính các nhà sản xuất, kinh doanh trong việc bảo đảm chất lượng thực chất, giá cả hợp lý và đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường.

Từ định hướng đó, Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030 được triển khai với cách tiếp cận lấy người tiêu dùng làm trung tâm, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Trong khi đó, “Sức sống hàng Việt” là một trong những cách thức để Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cụ thể hóa định hướng này thông qua các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.