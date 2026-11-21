Ngày 21/11, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tạm dừng tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Động thái này nhằm thực hiện yêu cầu tại Công văn số 191/BCĐCP ngày 17/11/2026 của Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Theo đó, việc xây dựng phương án biên chế phải bảo đảm đúng định hướng giao biên chế giai đoạn 2027-2031 tại Kết luận số 40-KL/TW năm 2026 của Bộ Chính trị, đồng thời gắn với phương án bố trí lại, điều chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, kiêm nhiệm, sử dụng chung nhân lực và đổi mới phương thức thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận số 107-KL/TW năm 2026 của Bộ Chính trị.

Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk.

Ban Chỉ đạo yêu cầu không xác định biên chế vượt tổng số đã được cấp có thẩm quyền giao, tạm dừng tuyển dụng mới hoặc điều chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan, đơn vị khác nhằm giữ nguyên số biên chế tạm giao năm 2026.

Thời gian tạm dừng kéo dài đến khi hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 được cấp có thẩm quyền quyết định. Trường hợp thật sự cần thiết, việc tiếp nhận, điều chuyển sẽ do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thực hiện yêu cầu trên, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc dừng việc tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng trong thời gian rà soát. Qua đó, bảo đảm thống nhất trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức và biên chế theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.