HHP Global bị phạt ba hành vi, phải khắc phục vi phạm sử dụng vốn sai phương án

Công ty CP HHP Global (mã chứng khoán: HHP) vừa công bố thông tin về việc nhận được Công văn số 11330/UBCK-TT ngày 13/11/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), liên quan đến các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo công văn, ngày 6/11/2026, UBCKNN đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 529/BB-VPHC đối với HHP Global. Sau khi xem xét tính chất và mức độ vi phạm, cơ quan quản lý thông báo xử phạt doanh nghiệp tổng cộng 242,5 triệu đồng đối với ba hành vi.

Cụ thể, HHP Global bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Đối với hành vi này, UBCKNN áp dụng tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần. Ngoài ra, HHP Global bị phạt 85 triệu đồng do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp tiếp tục bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cơ quan quản lý cũng áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần đối với hành vi này.

Riêng việc công bố không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, UBCKNN xác định đã hết thời hiệu xử phạt hành chính nên không xử phạt đối với các vi phạm này.

HHP Global bị thông báo xử phạt 242,5 triệu đồng và phải khắc phục vi phạm liên quan đến sử dụng vốn chào bán chứng khoán riêng lẻ. (Ảnh: HHP Global)

Bên cạnh các vi phạm nói trên, UBCKNN còn xác định HHP Global có hành vi sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua.

Theo cơ quan quản lý, hành vi này đã hết thời hiệu xử phạt hành chính nên doanh nghiệp không bị xử phạt đối với vi phạm nói trên. Tuy nhiên, UBCKNN vẫn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cụ thể, HHP Global bị buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có), cộng thêm tiền lãi phát sinh, khi nhà đầu tư có yêu cầu.

Việc hoàn trả phải được thực hiện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn để nhà đầu tư gửi yêu cầu tối đa là 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả có hiệu lực thi hành.

UBCKNN yêu cầu HHP Global khắc phục hậu quả đối với hành vi sử dụng vốn chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng phương án đã được thông qua, dù hành vi đã hết thời hiệu xử phạt. (Ảnh: Công văn số 11330/UBCK-TT)

Khoản tiền lãi được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng nơi tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc, tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả có hiệu lực.

Tại Công văn số 11330/UBCK-TT, UBCKNN cho biết sẽ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với HHP Global.

Lãi hơn 45 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ vay chiếm 87% tổng nợ phải trả

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, HHP Global ghi nhận doanh thu thuần đạt 839,39 tỷ đồng, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng khoảng 23%, lên 65,43 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính trong quý tiếp tục gia tăng, đạt 36,94 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay chiếm 31,08 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí, HHP Global ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III đạt 13,46 tỷ đồng, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của HHP Global đạt 2.442,54 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 188,38 tỷ đồng, tăng khoảng 27%. Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 62,67 tỷ đồng, tăng khoảng 16%. Lợi nhuận sau thuế đạt 45,36 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ.

Về quy mô tài sản, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của HHP Global đạt 3.861,41 tỷ đồng, tăng thêm 176,38 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng khoảng 18%, lên 591,64 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng thêm 171,17 tỷ đồng, đạt 1.121,32 tỷ đồng, tương đương khoảng 29% tổng tài sản.

Trong khi đó, tiền và tương đương tiền của HHP Global giảm khoảng 21%, xuống còn 27,83 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm khoảng 28%, còn 137,71 tỷ đồng, toàn bộ là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

HHP Global ghi nhận nợ vay tài chính vượt 2.300 tỷ đồng vào cuối quý III, trong khi lượng tiền mặt còn chưa đầy 28 tỷ đồng. (Ảnh: BCTC hợp nhất quý III/2026)

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của HHP Global tại cuối tháng 9 đạt 2.646,61 tỷ đồng, tăng thêm 93,92 tỷ đồng so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 1.000,76 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn ở mức 1.305,31 tỷ đồng.

Tổng dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp đạt 2.306,06 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm và chiếm khoảng 87% tổng nợ phải trả.

Cuối kỳ báo cáo, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 1.214,80 tỷ đồng, tăng thêm 82,47 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 74,58 tỷ đồng.