Trong phiên giao dịch ngày 20/11 (giờ Mỹ), giá Bitcoin giảm 5,1%, xuống còn 55.830 USD, mức thấp nhất trong hơn hai năm. Trước đó, đồng tiền điện tử này đã giảm 3,57%, giao dịch quanh mức 56.814 USD.

Bitcoin (BTC) là tiền mã hóa phi tập trung đầu tiên và lớn nhất thế giới, do cá nhân hoặc nhóm ẩn danh Satoshi Nakamoto tạo ra vào năm 2009. Ảnh: Unplash

Đáng chú ý, Bitcoin đã mất mốc 60.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 7/2026, cho thấy áp lực bán gia tăng trên thị trường tiền điện tử.

Đà lao dốc diễn ra trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư toàn cầu trở nên thận trọng trước những lo ngại về giá trị cổ phiếu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực AI. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu khoản đầu tư khổng lồ vào cơ sở hạ tầng AI có thể mang lại lợi nhuận tương xứng hay không.

Bên cạnh đó, chi phí vay vốn gia tăng và những rủi ro liên quan đến chính sách quản lý tiền điện tử tại Mỹ cũng khiến thị trường chịu thêm sức ép. Theo Reuters, chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cùng việc Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, rời vị trí cũng góp phần làm gia tăng những lo ngại trên thị trường.

Những yếu tố này khiến các nhà đầu tư có xu hướng hạn chế nắm giữ tài sản rủi ro, trong đó có Bitcoin. Khi tâm lý lo ngại gia tăng, hoạt động bán ra có thể khiến giá tiền điện tử biến động mạnh trong thời gian ngắn.

Không chỉ thị trường tiền điện tử, chứng khoán Mỹ cũng chịu ảnh hưởng từ làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ. Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đứng trước nguy cơ ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025, thời điểm Tổng thống Donald Trump công bố chính sách "thuế quan đối ứng" toàn cầu.