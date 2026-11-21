Xã Tư Nghĩa tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2026. (Nguồn: Vietnam+)

Để thực hiện mục tiêu này, Tư Nghĩa chú trọng phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và doanh nghiệp.

Hoạt động hướng nghiệp được gắn với thông tin tuyển dụng, giúp người dân hiểu yêu cầu công việc, xác định kỹ năng cần học và lựa chọn hướng đi phù hợp.

Ngày 15/11/2026, tại Trường Trung học phổ thông số 1 Tư Nghĩa, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm. Chương trình có sự tham gia của 10 doanh nghiệp, 6 trường đại học, cao đẳng cùng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, thanh niên và người lao động được trực tiếp trao đổi về ngành học, phương thức tuyển sinh, học phí, điều kiện đào tạo và cơ hội việc làm. Các doanh nghiệp giải đáp yêu cầu tuyển dụng, chế độ đãi ngộ và những kỹ năng cần thiết đối với từng vị trí.

Với học sinh cuối cấp, thông tin này giúp các em cân nhắc lựa chọn học tập theo năng lực, sở thích và hoàn cảnh gia đình. Với người đang tìm việc, việc hiểu rõ nhu cầu doanh nghiệp tạo cơ sở lựa chọn nghề học hoặc bổ sung kỹ năng để đáp ứng công việc.

Trong kế hoạch năm 2026, xã tiếp tục đa dạng hóa hoạt động kết nối cung-cầu lao động, cung cấp thông tin thị trường trong nước và ngoài nước. Công tác đào tạo hướng đến lao động nông thôn, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và lao động dân tộc thiểu số, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Riêng lĩnh vực nông nghiệp, địa phương định hướng bồi dưỡng tay nghề, từng bước hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản xuất thông minh, nông nghiệp xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó, người dân có thêm kiến thức để cải thiện hoạt động sản xuất, phát triển sinh kế tại chỗ.

Việc triển khai hướng nghiệp, đào tạo và việc làm gắn với mục tiêu của Tiểu dự án 1 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn” thuộc Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thông qua các nhiệm vụ này, xã Tư Nghĩa hướng tới nâng khả năng tự tạo thu nhập của người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,84% cuối năm 2025 xuống dưới 0,17% vào cuối năm 2026./.