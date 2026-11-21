Ngày hội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh tham gia.

Các hoạt động diễn ra nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá tiềm năng du lịch góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Biểu diễn chiêng Mường - nét đặc sắc trong ngày hội.

Ngày hội Văn hóa-du lịch năm 2026 của xã Thung Nai được tổ chức trong 3 ngày, từ 21-23/11, với nhiều hoạt động phong phú như: trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, giới thiệu ẩm thực truyền thống và tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc địa phương. Ngày hội có sự tham gia của 130 nghệ nhân chiêng, nghệ nhân Mo Mường, các câu lạc bộ, đội văn nghệ, hợp tác xã du lịch, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các chủ thể sản phẩm OCOP.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam đã góp phần tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo tồn bản sắc văn hóa và xây dựng quê hương. Đây cũng là cơ hội để địa phương kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với phát triển du lịch, quảng bá sản phẩm đặc trưng, mở rộng cơ hội hợp tác và thu hút đầu tư.

Các sản phẩm OCOP và ẩm thực xứ Mường được trưng bày tại ngày hội.

Nhân dịp này, xã đã trao 90 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 130 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với các đối tượng còn khó khăn, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong đời sống xã hội.

Xã Thung Nai đang tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế vùng hồ Hòa Bình để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Toàn bộ diện tích tự nhiên của xã nằm trong quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình. Địa phương hiện có các điểm đến hấp dẫn như: Đền Bà Chúa Thác Bờ, các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại thôn Mỗ, thôn Tiện. Trong đó, thôn Mỗ đã được công nhận là điểm du lịch cộng đồng cấp tỉnh, có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao.

Bản Mỗ, xã Thung Nai là điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

Năm 2026, các điểm du lịch, homestay và dịch vụ trên địa bàn xã đón gần 380.000 lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 93 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh du lịch, xã còn có lợi thế phát triển nông nghiệp và thủy sản với hơn 1.600ha đất gieo trồng hằng năm, khoảng 250ha cam, sản lượng gần 5.000 tấn; 336 lồng cá của 59 hộ và 3 hợp tác xã, sản lượng nuôi trồng thủy sản khoảng 360 tấn mỗi năm.