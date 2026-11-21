Giá tiêu hôm nay ngày 21/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đồng loạt giảm, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 128.000 - 130.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 130.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 128.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 130.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh giảm 2.500 đồng/kg, hiện ở mức 128.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai giảm 2.500 đồng/kg, hiện ở mức 128.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay ngày 21/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 21/11/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 0,32%, đạt 6.748 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok giảm 0,66% so với ngày trước đó, đạt 9.184 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm 2,78%, hiện ở mức 5.550 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam đồng loạt, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.700 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.900 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.300 USD/tấn.

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 9 tháng đầu năm 2026, nước này nhập khẩu 5.615 tấn hồ tiêu chính ngạch, trị giá hơn 40,8 triệu USD, giảm lần lượt 16,8% về lượng và 11,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Việt Nam đã vượt Indonesia, trở thành nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho thị trường Trung Quốc.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 2.694 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 18,9 triệu USD. Mặc dù lượng và giá trị giảm tương ứng 5,5% và 7,6% so với cùng kỳ, thị phần của Việt Nam vẫn tăng từ 42,3% lên 48%.

Ngược lại, nhập khẩu hồ tiêu từ Indonesia giảm 24,6%, xuống còn 2.428 tấn, khiến thị phần thu hẹp từ 47,8% xuống 43,2%. Trong khi đó, nhập khẩu từ Brazil giảm 55,7%, Malaysia giảm 47%, còn Sri Lanka và Campuchia ghi nhận mức tăng đột biến. Diễn biến này cho thấy cơ cấu nguồn cung hồ tiêu của Trung Quốc đang có sự dịch chuyển, trong đó Việt Nam ngày càng củng cố vị thế cạnh tranh.

Đáng chú ý, theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), tính cả chính ngạch và tiểu ngạch, trong 10 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc nhập khẩu 28.328 tấn hồ tiêu từ Việt Nam, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2025. Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn thứ hai của Việt Nam, chiếm 11,9% tổng lượng xuất khẩu, chỉ sau Mỹ.

Triển vọng nhu cầu nhập khẩu tiếp tục được hỗ trợ bởi những hạn chế về nguồn cung nội địa Trung Quốc. Theo báo cáo của Nedspice, sản lượng hồ tiêu nước này không có nhiều thay đổi so với năm ngoái và khả năng phục hồi còn hạn chế do nông dân tiếp tục chuyển sang trồng các loại cây khác như cau. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ nội địa ước tính khoảng 67.000 tấn, tương đối lớn so với sản lượng và lượng nhập khẩu hiện tại.

Sau hai năm liên tiếp duy trì hoạt động mua hàng ở mức thấp, việc Trung Quốc tăng nhập khẩu đang mở ra cơ hội cho các nước cung ứng, đặc biệt là Việt Nam. Với lợi thế về nguồn hàng và vị trí địa lý, hồ tiêu Việt Nam có điều kiện tiếp tục gia tăng hiện diện tại thị trường này.

Dự báo trong hai tháng cuối năm 2026, nhu cầu nhập khẩu hồ tiêu của Trung Quốc có thể tiếp tục duy trì ở mức khá khi các doanh nghiệp tăng cường bổ sung nguồn hàng. Tuy nhiên, sức mua khó tăng đột biến và có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh sau giai đoạn nhập khẩu tăng mạnh. Bên cạnh đó, cạnh tranh từ Indonesia, Brazil và các nguồn cung mới cũng là yếu tố cần theo dõi.

Nhìn chung, triển vọng xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sang Trung Quốc trong thời gian còn lại của năm vẫn tương đối tích cực. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, doanh nghiệp cần chú trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát dư lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.