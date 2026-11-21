Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong cho phép áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi tối đa như Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. (Nguồn: baokhanhhoa)

Nội dung trên được nêu tại Kết luận số 128-KL/TW ngày 20/11/2026 của Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Để triển khai, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, ý kiến của các cơ quan Trung ương, tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án. Trong đó, cần lưu ý ba nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, xác định rõ vị trí, vai trò chiến lược, lợi thế khác biệt, nổi trội và động lực phát triển chủ đạo của Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong trong tổng thể phát triển quốc gia, nhất là chủ trương xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, phát triển hệ thống logistics và các cực tăng trưởng mới.

Thứ hai, xây dựng mô hình tổ chức, quản trị thực sự hiệu quả, bảo đảm thông thoáng nhưng chặt chẽ; thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh gắn với kiểm soát quyền lực. Thứ ba, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chí để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hình thành khu vực tăng trưởng mới có sức cạnh tranh quốc tế, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế biển, kinh tế - xã hội của địa phương, vùng và tăng trưởng chung của đất nước; rà soát kỹ, bảo đảm khả thi về nguồn lực, lộ trình triển khai và hiệu quả kinh tế - xã hội, gắn chặt phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân và lợi ích lâu dài của quốc gia, dân tộc.

Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả, phát huy cao nhất tinh thần chủ động của địa phương. Địa phương cần chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích và tác động của việc thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong; công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, an sinh xã hội và quyền lợi của người dân.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Bộ Chính trị yêu cầu Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ động tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Theo truyền thông địa phương, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 16 về phát triển Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2030, KKT Vân Phong phấn đấu đóng góp khoảng 30% tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP), thu ngân sách chiếm trên 30% toàn tỉnh và tạo việc làm ổn định cho khoảng 55.000 lao động.

Các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong phấn đấu đạt tỉ lệ lấp đầy từ 75% đến 90% đối với các KCN đã đi vào hoạt động trước năm 2028, đồng thời hình thành ít nhất 1 khu công nghiệp sinh thái.

Song song đó, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện cơ bản các trục giao thông huyết mạch kết nối Khu kinh tế Vân Phong với cao tốc Bắc - Nam, Tây Nguyên, các cảng biển và sân bay.

Hệ thống giao thông các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ sẽ được nâng cấp, mở rộng; đầu tư mới và hoàn thiện hệ thống giao thông các tuyến trục chính trong KKT. Tỉnh cũng sẽ hoàn thành thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng Cảng hàng không Vân Phong khi đủ điều kiện.

Kế hoạch xác định 4 trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế gồm: công nghiệp, năng lượng, du lịch - dịch vụ và đô thị - xây dựng.

Đến năm 2045, Khu kinh tế Vân Phong được định hướng trở thành cực tăng trưởng chiến lược của Khánh Hòa, hạt nhân kinh tế biển của vùng; phát triển hiện đại trên các trụ cột công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, logistics, đô thị, dịch vụ và du lịch, ưu tiên tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.