Mới đây, trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái: “Tui sợ ko dc mời mùa 5 quá. Tại mấy bà làm tui phấn khích quá”. Chia sẻ ngắn gọn nhưng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người đang mong chờ nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong mùa tiếp theo của chương trình thực tế quen thuộc.

Đáng chú ý, cách bày tỏ có phần hài hước của Ninh Dương Lan Ngọc cho thấy cô cũng cảm nhận được sự hào hứng mà người hâm mộ dành cho mình. Thay vì đưa ra một phát ngôn nghiêm túc, nữ diễn viên lựa chọn cách tương tác gần gũi, vừa thể hiện sự phấn khích, vừa khiến khán giả thích thú trước câu chuyện về mùa 5.

Nữ diễn viên hài hước bày tỏ nỗi lo không được mời trở lại vì sự phấn khích của người hâm mộ. Ảnh: FBNV.

Bên dưới bài đăng, nhiều ý kiến tiếp tục bày tỏ mong muốn Ninh Dương Lan Ngọc sẽ trở lại. Một khán giả còn nhắc đến vai trò của nữ diễn viên trong đội hình, cho rằng sự xuất hiện của cô cùng những màn tương tác với các thành viên khác là điều khó có thể thiếu. Những bình luận này phần nào cho thấy tình cảm mà khán giả dành cho nữ diễn viên sau những lần cô tham gia.

Thực tế, Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những gương mặt có màu sắc riêng khi xuất hiện trong các chương trình giải trí. Sự hoạt bát, khả năng ứng biến linh hoạt cùng tính cách hài hước giúp cô tạo được nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Bên cạnh hình ảnh một diễn viên có thực lực trên màn ảnh, nữ nghệ sĩ còn cho thấy sự duyên dáng khi tham gia các hoạt động mang tính tương tác và thử thách.

Chính vì vậy, mong muốn được nhìn thấy Ninh Dương Lan Ngọc trở lại không chỉ đến từ sự yêu mến dành cho cá nhân cô, mà còn xuất phát từ những dấu ấn nữ diễn viên từng tạo nên. Dẫu vậy, chia sẻ mới đây vẫn chưa phải thông tin xác nhận về sự góp mặt của cô trong mùa 5.

Nữ diễn viên vẫn nhận được sự yêu mến và kỳ vọng của khán giả trong các hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV.

Trong lúc chờ đợi những thông tin chính thức, phản ứng của người hâm mộ cho thấy Ninh Dương Lan Ngọc vẫn là gương mặt được kỳ vọng. Có lẽ, điều khiến nữ diễn viên vừa phấn khích vừa lo lắng cũng chính là tình cảm quá nhiệt tình mà khán giả đang dành cho mình.