Bạn trẻ Thủ đô "vây kín" khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội để check-in cùng dàn xích lô SUPERCAR chiều 29/11.

Cộng đồng người hâm mộ của ca sĩ Sơn Tùng M-TP check-in cùng dàn "siêu xe".

Từ hơn 16h, 10 chiếc xích lô mang phong cách đường phố bắt đầu dừng đỗ trước khu vực quảng trường Nhà hát Lớn. Dàn xe được thiết kế đồng bộ, mang tông màu đỏ chủ đạo và được nhận xét giống y hệt chiếc xích lô từng xuất hiện trong đoạn teaser cũng như poster quảng bá MV mới. Trên thân xe dán các nhãn graffiti ghi tên những sản phẩm âm nhạc nổi bật trước đó của Sơn Tùng M-TP.

Không chỉ đầu tư vào phương tiện, đội ngũ 10 tài xế xích lô cũng gây ấn tượng mạnh với tạo hình đồng bộ với nhân vật người đạp xe đã xuất hiện trong đoạn teaser ngắn của MV SUPERCAR. Rất nhiều người hâm mộ đã tranh thủ tạo dáng, chụp ảnh kỷ niệm không chỉ với xe mà còn với các tài xế thú vị này.

Có mặt tại sự kiện ngay sau giờ làm việc, Nguyễn Dũng (sinh năm 2003, Hưng Yên) cho biết: "Là một thành viên của cộng đồng Sky, mình cảm thấy rất hào hứng. Sơn Tùng M-TP luôn biết cách mang đến những trải nghiệm thú vị và gần gũi cho người hâm mộ. Bọn mình đang rất mong chờ MV mới của thần tượng".

Hoạt động dừng đỗ check-in kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Trước đó, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP cũng từng khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi chia sẻ hình ảnh giản dị dạo xích lô quanh Hồ Tây và uống trà đá vỉa hè, rủ rê người hâm mộ trải nghiệm phương tiện truyền thống này.

Theo thông báo từ M-TP Talent, người hâm mộ tại Hà Nội và TP. HCM sẽ tiếp tục có cơ hội 'check-in' với đoàn xe lưu động này trong ngày 30/11. MV SUPERCAR dự kiến chính thức phát hành vào ngày 3/12.