Trên thế giới, không ít người bất ngờ đổi đời nhờ trúng số theo những cách khó tin, từ những lần mua vé ngẫu nhiên, lựa chọn con số theo giấc mơ cho đến những quyết định tưởng chừng rất tình cờ. Có người chỉ bỏ ra một khoản tiền nhỏ nhưng bất ngờ nhận về giải thưởng hàng triệu USD. Câu chuyện của cặp vợ chồng Hàn Quốc dưới đây là một trường hợp đặc biệt khi cả hai cùng trúng giải độc đắc nhờ những tấm vé số gắn với giấc mơ kỳ lạ.

Theo Financial News ngày 10/11/2026, Công ty xổ số Donghaeng Lottery (Hàn Quốc) vừa chia sẻ câu chuyện đặc biệt của người trúng giải nhất kỳ thứ 70 loại vé số cào Speetto 2000 trên website chính thức.

Nhân vật chính là người đàn ông được gọi là A. Anh cho biết bản thân vốn có thói quen mua vé Lotto mỗi tuần. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh liên tục nằm mơ thấy mình trúng giải nhất Lotto, sau đó lại xuất hiện giấc mơ trúng giải độc đắc Speetto.

Sau khi kể lại những giấc mơ này với vợ, cả hai quyết định cùng đến một điểm bán vé số để thử vận may.

Người đàn ông nhớ lại, hôm đó anh mua cả Lotto, Speetto 1000 và Speetto 2000, tổng cộng hết 20.000 won (khoảng 380.000 đồng). Điều khiến anh chú ý là loại vé Speetto 2000 xuất hiện trong giấc mơ trước đó.

Tối hôm sau, hai vợ chồng ngồi bên bàn ăn và cùng cào bộ vé Speetto 2000. Mỗi người giữ một tấm để kiểm tra kết quả.

Ảnh minh họa.

Bất ngờ, tấm vé của A hiện lên kết quả trúng giải nhất trị giá 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ đồng). Quá sửng sốt, anh lập tức đưa vé cho vợ kiểm tra lại. Ban đầu, cả hai đều không tin vào vận may vừa xuất hiện.

Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn vẫn còn ở phía trước. Nhớ rằng bộ vé mình mua gồm hai tấm, A nghĩ rằng tấm vé còn lại của vợ cũng có khả năng trúng giải tương tự. Hai người nhanh chóng kiểm tra và gần như không tin vào mắt mình khi phát hiện tấm vé thứ hai cũng trúng giải nhất 1 tỷ won.

Như vậy, chỉ với số tiền mua vé ban đầu 20.000 won, cặp đôi bất ngờ nhận được tổng giải thưởng 2 tỷ won, tương đương khoảng 38 tỷ đồng.

Chia sẻ về vận may hiếm có, A cho biết hai vợ chồng đến nay vẫn chưa hết bất ngờ khi những giấc mơ tưởng chừng bình thường lại trở thành hiện thực.

Về kế hoạch sử dụng số tiền thưởng, người đàn ông cho biết hai vợ chồng sẽ ưu tiên thanh toán các khoản vay trước, phần tiền còn lại sẽ được cân nhắc và lên kế hoạch sử dụng hợp lý. Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục sống chăm chỉ và tử tế hơn sau bước ngoặt bất ngờ này.