Ngày 28/11, Jennie chia sẻ trên Instagram loạt hình ảnh ghi lại khoảng thời gian bên Suzy. Hai người xuất hiện trong trang phục đời thường, cùng thưởng thức rượu vang và tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn, riêng tư.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, với hơn 3 triệu lượt thích. Đáng chú ý, trong số những tài khoản tương tác có tài khoản cá nhân của Triệu Vy. Sau những ồn ào và hạn chế hoạt động trong làng giải trí Trung Quốc từ năm 2021, nữ diễn viên gần như rút khỏi các hoạt động công khai, ít xuất hiện trước truyền thông.

Việc ấn thích bài đăng của Jennie cho thấy "Én nhỏ" vẫn theo dõi mạng xã hội và dành sự quan tâm nhất định đến những ngôi sao đang được công chúng quốc tế, đặc biệt là giới trẻ, yêu thích.

Tài khoản Vicki_zhaowei của Triệu Vy thích bài đăng của Jennie.

Đây không phải lần đầu Jennie và Suzy công khai thể hiện sự thân thiết. Theo truyền thông Hàn Quốc, mối quan hệ của hai ngôi sao từng được chú ý từ tháng 7/2024, khi cả hai cùng xuất hiện tại buổi công chiếu VIP phim Revolver. Khoảnh khắc Jennie và Suzy đứng cạnh nhau nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi người hâm mộ ít có dịp chứng kiến hai ngôi sao tương tác công khai.

Đến tháng 8/2024, Jennie tiếp tục thể hiện sự quan tâm khi gửi xe cà phê đến phim trường Genie, Make a Wish để động viên Suzy cùng ê-kíp. Nữ diễn viên sau đó đăng tải hình ảnh chiếc xe cà phê lên Instagram, gửi lời cảm ơn người bạn thân thiết. Những cử chỉ này cho thấy mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở những lần gặp gỡ tại sự kiện giải trí.

Trong loạt ảnh mới, tình bạn của hai ngôi sao tiếp tục được thể hiện qua những hoạt động đời thường. Chủ nhân bản hit Solo chia sẻ lên Instagram Story khoảnh khắc cả hai cùng ngâm mình trong nước lạnh.

Cô gọi Suzy là "cô gái ma cà rồng", đồng thời hài hước cho biết đã thành công rủ đàn chị trải nghiệm hoạt động này. Cách gọi trên được cho là liên quan đến vai diễn ma cà rồng của Suzy trong bộ phim truyền hình Portraits of Delusion, dự kiến phát hành trên Disney+ ngày 6/1/2027.

Suzy cũng đăng loạt ảnh đi chơi cùng đàn em lên trang cá nhân, thu hút hơn 1,6 triệu lượt thích. Cả hai tập luyện cùng nhau, chụp ảnh trước gương trong trang phục thể thao, sau đó chuyển sang thưởng thức rượu vang. Jennie để lại bình luận dí dỏm: "Đâu đó giữa tập luyện và rượu vang".

Suzy cũng chia sẻ ảnh tập luyện và tắm cùng Jennie. Ảnh: IGNV.

Suzy từng là thành viên nhóm nhạc miss A trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc. Cô được truyền thông và công chúng ưu ái gọi là "tình đầu quốc dân" sau thành công của bộ phim Architecture 101.

Jennie là thành viên nhóm nhạc Kpop đình đám BlackPink, đồng thời xây dựng sự nghiệp cá nhân trên thị trường âm nhạc quốc tế.