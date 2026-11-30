Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Việt sau gần một thập kỷ gắn bó. Dù có lịch trình công việc riêng và thường xuyên phải di chuyển, cả hai vẫn duy trì tình cảm ngọt ngào, dành sự quan tâm cho đối phương.

Mới đây, Trấn Thành chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến lưu diễn tại Mỹ. Nam nghệ sĩ cập nhật lịch trình hoạt động, đồng thời ghi lại những hình ảnh đáng nhớ khi gặp gỡ khán giả tại xứ sở cờ hoa. Trong chuyến đi này, Trấn Thành nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ. Nhiều khán giả ở hải ngoại dành thời gian đến ủng hộ, bày tỏ tình cảm và hào hứng khi được gặp gỡ nam nghệ sĩ ngoài đời.

Trấn Thành đang có chuyến lưu diễn ở Mỹ.

Sự yêu mến của khán giả dành cho Trấn Thành tiếp tục cho thấy sức hút của nam MC, diễn viên sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Bên cạnh những dự án phim ảnh, chương trình truyền hình trong nước, anh cũng thường xuyên có lịch trình biểu diễn và giao lưu với khán giả ở nước ngoài.

Trong khi Trấn Thành bận rộn với chuyến lưu diễn tại Mỹ, Hari Won cũng chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống hiện tại. Nữ ca sĩ, diễn viên vui vẻ gặp gỡ những đồng nghiệp thân thiết, cùng nhau đi du lịch và tận hưởng khoảng thời gian thư giãn. Qua những hình ảnh được đăng tải, Hari Won cho thấy tinh thần thoải mái, vui vẻ dù ông xã đang có lịch trình làm việc ở nước ngoài.

Ở thời điểm hiện tại, Trấn Thành và Hari Won tạm thời không ở cùng nhau do lịch trình công việc của mỗi người có sự khác biệt. Đây cũng không phải điều quá xa lạ với cuộc sống của cặp đôi khi cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thường xuyên phải di chuyển và tham gia nhiều dự án riêng. Tuy nhiên, việc không đồng hành trong một khoảng thời gian nhất định không đồng nghĩa với chuyện tình cảm của cả hai có sự thay đổi.

Hari Won chia sẻ khoảnh khắc đi du lịch vui vẻ cùng hội bạn gồm Trương Quỳnh Anh, Sam...

Trấn Thành và Hari Won vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian dành cho nhau sau khi hoàn thành những công việc cá nhân. Điển hình, gần đây sau khi hoàn tất ghi hình các chương trình gameshow, Trấn Thành và bà xã đã cùng thực hiện chuyến du lịch đến Ai Cập. Cả hai tận hưởng những ngày nghỉ bên nhau, khám phá vùng đất mới và lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Chuyến đi cũng nhận được sự chú ý từ khán giả bởi những hình ảnh tình cảm, vui vẻ mà hai nghệ sĩ chia sẻ.

Sau 10 năm kết hôn, Trấn Thành và Hari Won vẫn duy trì cách thể hiện tình cảm khá thoải mái trước công chúng. Không ít lần, nam MC dành những lời ngọt ngào cho bà xã, trong khi Hari Won cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng. Cả hai không ngần ngại thể hiện sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ đối phương trong công việc lẫn cuộc sống.

Trấn Thành và Hari Won hạnh phúc cùng nhau đi du lịch.

Hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won từng nhận được nhiều sự chú ý ngay từ thời điểm công khai tình cảm, sau đó là đám cưới vào năm 2016. Trải qua một thập kỷ, cặp đôi vẫn là chủ đề được khán giả quan tâm. Bên cạnh những lời chúc phúc, cuộc sống riêng của hai nghệ sĩ cũng thường xuyên trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.

Hiện tại, Trấn Thành và Hari Won đều có những kế hoạch, lịch trình hoạt động riêng. Việc mỗi người có khoảng thời gian làm việc ở một nơi khác nhau dường như đã trở thành điều bình thường trong cuộc sống của họ. Thay vì luôn xuất hiện bên cạnh nhau, cả hai lựa chọn tập trung cho công việc và tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chung khi có thời gian. Sau 10 năm bên nhau, sự chủ động vun đắp và dành thời gian cho đối phương vẫn là điều đáng chú ý trong cuộc hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won.

Trấn Thành và Hari Won duy trì hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.