Sân khấu hoành tráng của Vũ trụ “Say Hi” tại Planet Hollywood, Las Vegas (Mỹ), quy tụ 21 nghệ sĩ Việt

Trong dịp Thanksgiving Weekend (Lễ Tạ ơn), Vũ trụ “Say Hi” chính thức mang đêm concert đến sân khấu PH Live tại Planet Hollywood, Las Vegas (Mỹ), quy tụ 21 nghệ sĩ với nhiều màu sắc âm nhạc và cá tính khác nhau.

Đây là bước tiếp nối hành trình đưa IP giải trí “Say Hi” đến khán giả quốc tế, sau hai đêm concert Anh trai “Say Hi” tại Las Vegas năm 2025. Từ chương trình truyền hình thực tế âm nhạc Anh trai “Say Hi” 2024, hệ sinh thái “Say Hi” từng bước mở rộng với các chương trình, sản phẩm âm nhạc, nghệ sĩ, cộng đồng người hâm mộ và hoạt động biểu diễn trực tiếp.

Vũ trụ “Say Hi” là bước tiếp nối hành trình đưa IP giải trí “Say Hi” đến khán giả quốc tế

Từ Anh trai “Say Hi” đến một vũ trụ giải trí

Vũ trụ “Say Hi” được phát triển từ Anh trai “Say Hi”, Em xinh “Say Hi”, Tinh hà “Say Hi” cùng các sản phẩm, hoạt động tiếp nối. Hệ sinh thái này từng bước mở rộng từ nội dung truyền hình sang âm nhạc, biểu diễn trực tiếp và những hình thức tương tác với khán giả.

Âm nhạc, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ cùng tạo nên một thế giới chung, trong đó mỗi nghệ sĩ có cá tính, màu sắc riêng, còn các sản phẩm âm nhạc, sân khấu và hoạt động dành cho khán giả tiếp tục mở rộng trải nghiệm “Say Hi”.

MC Trấn Thành dẫn dắt chương trình

Vũ trụ “Say Hi” diễn ra vào 19h ngày 28.11.2026, tại PH Live at Planet Hollywood Resort & Casino, Las Vegas, Nevada, Mỹ. Vũ trụ “Say Hi” là một phần trong chuỗi hai đêm concert tại Las Vegas, tiếp nối với HIEUTHUHAI Live concert "Mắt nhắm mắt mở” diễn ra vào 29.11.2026 tại cùng địa điểm.

Việc đưa một IP từ màn ảnh lên sân khấu đòi hỏi sự chuyển hóa các yếu tố đã hình thành nên chương trình thành trải nghiệm trực tiếp. Với Vũ trụ “Say Hi”, âm nhạc, hình ảnh, trình diễn, vũ đạo và tương tác với khán giả được kết hợp trong cấu trúc concert, tiếp nối những nội dung mà khán giả đã biết và yêu thích.

Đêm diễn tại Las Vegas không chỉ đưa nghệ sĩ Việt đến sân khấu quốc tế, mà còn giới thiệu một IP giải trí được phát triển tại Việt Nam đến thị trường mới. Chương trình hướng đến cộng đồng người Việt và những khán giả thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau, tạo cơ hội để âm nhạc Việt được khám phá và tiếp nhận rộng hơn.

Sân khấu mãn nhãn khán giả

21 nghệ sĩ – một vũ trụ âm nhạc Việt Nam

Đêm diễn quy tụ 21 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, với những màu sắc âm nhạc và cộng đồng người hâm mộ khác nhau. Từ các gương mặt gắn với hành trình “Say Hi” đến những nghệ sĩ đang được khán giả trẻ quan tâm, đội hình tạo nên sự đa dạng trong trải nghiệm trình diễn.

Các ca sĩ DƯƠNG DOMIC, CONGB, buitruonglinh, WEAN trong "Thế giới của anh"

Các ca sĩ HIEUTHUHAI, SONG LUÂN, JSOL, DƯƠNG DOMIC trong "Sao hạng A"

Trong đó có HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Negav, HURRYKNG, CAPTAIN BOY, Ali Hoàng Dương, WEAN, JSOL, Lamoon, Juky San, buitruonglinh, HYO, CODY NAM VÕ, Wren Evans, CONGB, Pháp Kiều, Sơn.K, Song Luân và CoolKid. Trấn Thành đảm nhận vai trò MC, dẫn dắt chương trình.

Sự hội tụ của các nghệ sĩ cũng tạo không gian để những cộng đồng khán giả cùng gặp gỡ. Người xem không chỉ đến với một nghệ sĩ yêu thích mà còn có cơ hội trải nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc trong cùng một đêm diễn.

LAMOON và JUKY SAN trong "Bắc thang lên hỏi ông trời"

HURRYKNG, HIEUTHUHAI, NEGAV, PHÁP KIỀU trình bày "Walk"

Từ Catch me if you can, Hào quang đến những ca khúc của Anh trai “Say Hi”, Em xinh “Say Hi” và Tinh hà “Say Hi”, danh sách 20 tiết mục tại Las Vegas được xây dựng từ những sản phẩm âm nhạc đã gắn với hành trình của hệ sinh thái “Say Hi”.

Một số ca khúc được bổ sung nghệ sĩ, thay đổi đội hình hoặc phối hợp những màu sắc trình diễn mới. Qua đó, khán giả có thể gặp lại các bài hát quen thuộc trong những phiên bản khác, tiếp nối trải nghiệm từ chương trình truyền hình và các nền tảng số đến sân khấu trực tiếp.

Danh sách 20 tiết mục biểu diễn đợt này gồm có: Hào quang; Catch me if you can; Cách điệu (Cách yêu đúng điệu); Sao hạng A; MVP(Mưa vội phóng); Laviem; Love sand; Xoay vòng; Dancin' my way; Bắc thang lên hỏi ông trời; Chân thành; Bad night; MRT; Mộng duyên; Kim phút kim giờ; 50 cuộc gọi nhỡ; Thêu hoa dệt gấm; Thế giới của anh; Secret; Walk.

Một đêm Thanksgiving để người Việt gặp nhau.

Việc chương trình diễn ra vào dịp Thanksgiving Weekend tạo thêm ý nghĩa về sự gặp gỡ, đoàn tụ. Đây là thời điểm nhiều gia đình tại Mỹ dành thời gian bên nhau, đồng thời cũng là dịp để âm nhạc Việt trở thành điểm kết nối cộng đồng người Việt xa quê.

Thông qua tiếng Việt, những ca khúc quen thuộc và nghệ sĩ được yêu thích, concert hướng đến khán giả nhiều thế hệ, từ những người đã sinh sống lâu năm tại Mỹ đến lớp trẻ lớn lên tại đây nhưng vẫn gắn bó với âm nhạc Việt Nam.

Vũ trụ “Say Hi” tại Las Vegas vì vậy hướng đến một điểm hẹn âm nhạc, nơi khán giả cùng chia sẻ trải nghiệm và những khoảnh khắc gắn kết trong dịp lễ.

Theo Ban tổ chức, ê kíp phối hợp nhiều khâu từ sản xuất, dàn dựng, vận hành đến kết nối nghệ sĩ, nhằm đưa concert đến sân khấu Mỹ, phù hợp với bối cảnh và khán giả mới nhưng vẫn giữ bản sắc “Say Hi”

Để đưa chương trình đến sân khấu Mỹ, ê kíp phải phối hợp nhiều khâu từ sản xuất, dàn dựng, vận hành, logistics đến kết nối nghệ sĩ và xây dựng trải nghiệm khán giả. Thách thức không chỉ là tổ chức concert tại địa điểm mới mà còn chuyển hóa sản phẩm phù hợp với bối cảnh, công chúng, đồng thời giữ tinh thần và bản sắc của IP.

Sân khấu Las Vegas đánh dấu bước phát triển tiếp theo của Vũ trụ “Say Hi”, đưa các nghệ sĩ, ca khúc và trải nghiệm giải trí hình thành tại Việt Nam đến một thị trường mới, tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận khán giả quốc tế.