Lái Chị Vào Tim Em khai thác mối quan hệ tay ba giữa Lamoon, Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn, nhưng tâm điểm vẫn là “chị” Diễm (Lamoon) và “hồng hài nhi” Phúc (Đỗ Nhật Hoàng). Qua cách đặt tên nhân vật đầy dụng ý, cả hai tạo nên cặp đôi Diễm - Phúc thú vị, gợi liên tưởng đến ý nghĩa tốt lành, hạnh phúc trong tình yêu.

Diễm ngày ngày chật vật di chuyển từ Bình Dương vào trung tâm thành phố để đi làm. Nhằm giải quyết bài toán đi lại, cô quyết định đề nghị Phúc - thầy dạy lái xe ô tô - trở thành tài xế riêng, đưa đón mình mỗi ngày với điều kiện “đôi bên cùng có lợi”. Từ thỏa thuận tưởng chừng đơn giản, Lái Chị Vào Tim Em mở ra câu chuyện rom-com đầy thú vị, nơi ranh giới giữa một mối quan hệ hợp tác dần trở thành những rung động “mập mờ” của cả hai qua từng chuyến xe chung mỗi ngày.

Trước khi thành đôi trong Lái Chị Vào Tim Em, Lamoon từng mời Đỗ Nhật Hoàng tham gia MV Chiếu của cô và hai người có cực nhiều cảnh lãng mạn đúng chuẩn thanh xuân học đường. Chính "phản ứng hóa học" cao độ của Lamoon với Đỗ Nhật Hoàng đã khiến khán giả thêm tò mò với chuyện tình chị - em ở phim mới.

Ê-kíp Lái Chị Vào Tim Em tiết lộ trong quá trình casting, mọi người đã thử “phản ứng hoá học” với nhiều cặp diễn viên khác nhau. Tuy nhiên, ngay từ lần thử vai đầu tiên, Lamoon và Đỗ Nhật Hoàng đã thể hiện sự ăn ý và kết nối đặc biệt dù chưa có thời gian tập luyện trước đó.

Không chỉ tìm thấy sự đồng điệu trong diễn xuất, hai người còn biết cách kết nối với đối phương bằng việc thường xuyên hỏi thăm chế độ ăn uống và tình hình tập luyện của người kia. “Hôm nay ăn gì?”, “Ăn vậy có đủ chất, đủ đạm, đủ chất béo không?” là mẫu câu mà Lamoon cùng Đỗ Nhật Hoàng thường nhắn cho nhau và nhanh chóng thân thiết.