Trong Bắt Cá Ba Tay, Ngô Kiến Huy hóa thân thành Phong, một trong ba người đàn ông vướng vào mối quan hệ tình cảm phức tạp với Yên (Thúy Ngân). Không phải hình mẫu người đàn ông giàu có hay sở hữu địa vị nổi bật, Phong ghi điểm bằng sự chu đáo, khả năng nấu ăn và cách quan tâm người mình yêu. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài ấm áp ấy là một người có nhiều bất an.

Theo Ngô Kiến Huy, Phong không đơn thuần là người đàn ông thích tự do hay chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp. Trải nghiệm không vui trong quá khứ đã ảnh hưởng đến cách nhân vật nhìn nhận cuộc sống, khiến anh có xu hướng tự bảo vệ bản thân trước những điều chưa chắc chắn.

Ngô Kiến Huy là người đề xuất với đạo diễn bổ sung chiều sâu cho hoàn cảnh gia đình của nhân vật. Phong lớn lên trong môi trường không lành mạnh, phải tự lực cánh sinh từ sớm. Nam diễn viên cho rằng những trải nghiệm ấy là nguyên nhân hình thành tính cách đối lập của Phong: Một người đàn ông ấm áp, biết chăm sóc người khác nhưng lại sợ kết hôn, thậm chí tiết kiệm đến mức có thể khiến người khác nghĩ mình bủn xỉn.

Nếu Phong dè dặt trước những cam kết lâu dài, Ngô Kiến Huy ngoài đời lại có cách nhìn khá rõ ràng về tình yêu. Khi được hỏi về câu chuyện của Yên - người cùng lúc có mối quan hệ tình cảm với ba người đàn ông - nam diễn viên cho rằng nhân vật có lẽ cũng không biết phải xử lý tình huống như thế nào, nên cố gắng cân bằng các mối quan hệ. Tuy nhiên, nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh tương tự, Ngô Kiến Huy khẳng định anh không thể yêu nhiều người cùng lúc.

Khi Ngô Kiến Huy được hỏi về tình huống người yêu có tình cảm với một người khác. Thay vì cố gắng giữ đối phương bằng mọi giá, anh sẽ chọn cách trò chuyện nhẹ nhàng và tôn trọng quyết định của họ. Nếu người ấy đã lựa chọn một người khác, nam diễn viên không muốn trở thành lựa chọn dự phòng hay cố níu kéo một mối quan hệ mà đối phương không còn toàn tâm toàn ý.

Nói về việc yêu một người nhưng không thể ở bên họ, Ngô Kiến Huy cho rằng các nhân vật trong Bắt Cá Ba Tay đều có những góc nhìn riêng, khiến khán giả có thể đồng cảm với những lựa chọn khác nhau. Anh đúc kết: “Cứ yêu hết khả năng của mình là tốt nhất, chứ không quan trọng là yêu có được cái gì”.

Trên màn ảnh, Phong còn phải cạnh tranh tình cảm với Tùng (Steven Nguyễn) và Minh (Otis). Theo Ngô Kiến Huy, Tùng sở hữu ngoại hình điển trai, gia thế và vị thế xã hội, trong khi Minh có sức trẻ, sự năng động và đôi khi bốc đồng.

Sự thân thiết ngoài đời cũng giúp Ngô Kiến Huy phối hợp thuận lợi với Thúy Ngân. Cả hai vốn đã quen biết nhau nên không mất quá nhiều thời gian để nhập vai. Với Otis, việc từng thân thiết qua chương trình Anh Trai “Say Hi” khiến những cảnh cạnh tranh tình cảm đôi lúc trở nên buồn cười, nhưng cả hai vẫn cố gắng nhập tâm khi cảnh quay bắt đầu.

Bắt Cá Ba Tay xoay quanh mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa Yên và ba người đàn ông Phong, Tùng, Minh. Đằng sau câu chuyện tình yêu nhiều tình huống tréo ngoe là những vấn đề tâm lý liên quan đến gia đình, mâu thuẫn cha con và quan hệ vợ chồng.