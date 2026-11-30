Những ngày qua, câu chuyện về mối quan hệ giữa Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Đáng chú ý, tại cuộc thi Cười Xuyên Việt 2015, Trấn Thành từng đưa ra nhận xét về đàn em: “Dám nói rằng bạn đang mang thần thái của một ngôi sao”.

Thời điểm ấy, Lê Dương Bảo Lâm vẫn là gương mặt mới của làng giải trí. Sau hơn 10 năm, nam diễn viên đã trở thành nghệ sĩ có độ nhận diện cao, xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, đồng thời từng bước khẳng định mình ở lĩnh vực điện ảnh. Nhìn lại chặng đường này, lời nhận xét năm xưa của Trấn Thành được ví như một lời tiên đoán.

ít ai biết rằng Trấn Thành không chỉ sớm nhìn thấy tố chất của Lê Dương Bảo Lâm mà còn trực tiếp giúp đỡ đàn em trong những ngày đầu làm nghề.

Mới đây, trên mạng xã hội Threads, Lê Dương Bảo Lâm nhắc lại kỷ niệm từng đứng chờ trước nhà Trấn Thành đến nửa đêm. Dù lịch trình chạy show bận rộn, nam MC vẫn dành thời gian hướng dẫn, tập luyện cùng đàn em đến sáng. Câu chuyện phần nào hé lộ cách Trấn Thành đối đãi với một nghệ sĩ trẻ khi chưa có chỗ đứng trong nghề.

Nhiều năm sau, khi chuyển hướng sang công việc đạo diễn, Trấn Thành tiếp tục trao cơ hội cho Lê Dương Bảo Lâm thử sức với điện ảnh. Từ những vai diễn nhỏ, nam diễn viên dần trở thành một trong những gương mặt đảm nhận vai trò chủ chốt trong Bộ Tứ Báo Thủ.

Không chỉ Lê Dương Bảo Lâm, Tuấn Trần cũng là trường hợp đáng chú ý. Từng loay hoay tìm kiếm dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên được Trấn Thành tin tưởng giao vai Quắn trong Bố Già. Vai diễn sau đó mang về cho Tuấn Trần giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2021.

Việc phát hiện tiềm năng và đặt niềm tin vào những gương mặt chưa thực sự nổi bật là một khía cạnh đáng ghi nhận ở Trấn Thành trong hành trình làm nghề.

Sau hơn một thập kỷ, thành công của Lê Dương Bảo Lâm không chỉ cho thấy khả năng nhìn người của Trấn Thành mà còn là kết quả từ sự nỗ lực bền bỉ của chính nam diễn viên. Điều đáng quý trong lời tiên đoán năm ấy là Trấn Thành đã không dừng lại ở một lời khen, mà còn dành thời gian và trao cơ hội để đàn em phát huy khả năng của mình.