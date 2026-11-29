Sau một thời gian dài vắng bóng, Quán quân The Voice 2018 Trần Ngọc Ánh trở lại với hình ảnh tự tin, rực rỡ và nhiều năng lượng hơn. Kể về những rung động bất chợt từ cái nhìn đầu tiên, Bambada Bam là ca khúc Pop Dance pha Disco/Funk, đánh dấu lần nữ ca sĩ thử sức với một màu sắc tươi mới so với những sản phẩm trước đây.

Hình ảnh tươi mới

Thay vì chọn một bản tình ca để phô diễn giọng hát, cô muốn xuất hiện trong trạng thái nhẹ nhõm, vui tươi và gần gũi hơn.

"Tôi muốn thử một hình ảnh tươi mới, năng động hơn và mang đến một trải nghiệm khác so với những gì mọi người từng thấy. Với tôi, âm nhạc không phải lúc nào cũng cần truyền tải những thông điệp quá phức tạp. Đôi khi, chỉ cần một giai điệu đủ vui, đủ cuốn hút để khiến người nghe mỉm cười và muốn chuyển động theo nhịp điệu, như vậy đã là một điều rất đẹp rồi", Trần Ngọc Ánh chia sẻ.

Quán quân The Voice 2018 Trần Ngọc Ánh trở lại với phong cách mới.

Nữ ca sĩ chọn thời điểm cuối năm để ra phát hành ca khúc, bởi đây là khoảng thời gian mọi người thường nhìn lại một năm đã qua. "Tôi muốn mang đến một chút năng lượng tích cực, vui tươi để mọi người có thêm những khoảnh khắc thư giãn. Hy vọng Bambada Bam trở thành một giai điệu đồng hành mọi người trên những chuyến xe, những buổi hẹn hò, những cuộc vui hay đơn giản là bật lên và nhún nhảy một mình trong phòng cũng được".

Thông điệp cô gửi gắm qua lần trở lại này cũng nhẹ nhàng như chính bài hát. Dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, chúng ta vẫn nên dành cho mình những khoảng thời gian để rung động, yêu thương và tận hưởng những niềm vui giản dị. Đừng ngại mở lòng trước những cảm xúc mới, bởi đôi khi một cuộc gặp gỡ tình cờ hay một khoảnh khắc rất nhỏ cũng có thể khiến ngày hôm đó trở nên đặc biệt.

"Nếu Bambada Bam có thể khiến ai đó mỉm cười, cảm thấy yêu đời hơn hoặc đơn giản là nhún nhảy theo điệp khúc, thì với tôi, đó đã là một niềm hạnh phúc rất lớn rồi", Trần Ngọc Ánh nhắn nhủ.

Nói về cảm hứng của bài hát, nữ ca sĩ cho biết: "Đó có thể là khoảnh khắc bạn vô tình chạm mắt một ai đó, chưa kịp biết họ là ai nhưng trái tim đã tự nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Tôi muốn biến cảm giác vừa đáng yêu, vừa có chút bối rối ấy thành âm nhạc".

Để kể câu chuyện này, Trần Ngọc Ánh chọn một diện mạo táo bạo hơn hình ảnh cô gái hát ballad mà khán giả từng biết. Mái tóc xoăn, sơ mi tím xuyên thấu, chân váy ánh kim và trang sức bản lớn mang đến vẻ quyến rũ đậm chất Disco.

Sang phân đoạn sau, cô đổi sang trang phục trắng, chuỗi ngọc và mái tóc buông giữa căn phòng ánh nến, gợi nét dịu dàng. Đến cuối MV, mái tóc đỏ cùng áo crop top ánh kim và quần đỏ rượu đẩy hình ảnh của nữ ca sĩ lên mức mạnh mẽ nhất.

Những lần đổi tạo hình giúp Trần Ngọc Ánh có thêm cơ hội thử nhiều sắc thái trước máy quay, từ ánh nhìn tinh nghịch, vẻ quyến rũ đến sự bung tỏa trên sàn nhảy. Trần Ngọc Ánh còn cùng đội hình vũ công đông đảo thực hiện nhiều phân đoạn vũ đạo, từ sảnh cầu thang đến khoảng sân đêm mù khói và pháo hoa. Trong từng khung hình, khán giả dễ nhận ra sự thoải mái và tự tin của nữ ca sĩ.

Trần Ngọc Ánh gợi cảm với mái tóc đỏ, trang phục nóng bỏng.

Năng lượng ấy trở lại ngay trong phần âm nhạc. Bambada Bam là sự kết hợp giữa Pop Dance và chất liệu Disco/Funk hiện đại, giàu tiết tấu, bắt tai và có độ groove riêng. Điệp khúc với cụm từ Bambada Bam đầy ngẫu hứng nghe như tiếng tim đập, dễ khiến người nghe ngân nga theo ngay từ lần đầu.

Cách xử lý âm nhạc cũng cho thấy một Trần Ngọc Ánh tiết chế hơn. Từng được biết đến từ một cuộc thi đề cao giọng hát, lần này cô giảm bớt sự phô diễn kỹ thuật để câu hát hòa vào tiết tấu và vũ đạo.

Kiên trì với chặng đường đầy thử thách

Sự vui tươi của Bambada Bam càng đáng chú ý khi nhìn lại chặng đường không ít thử thách của nữ ca sĩ. Đăng quang The Voice 2018 trong đội của huấn luyện viên Noo Phước Thịnh, Trần Ngọc Ánh từng chia sẻ rằng mình hoang mang, mất định hướng sau chiến thắng vì chưa có mối quan hệ trong nghề và chưa hiểu nhiều về giới giải trí. Với cô, mọi thứ gần như bắt đầu lại từ con số 0.

Trần Ngọc Ánh từng bị mất giọng hát.

Giai đoạn sau đó, lịch chạy show dày khiến Ánh bị hạt xơ thanh quản và phải nghỉ hát khá lâu. Khi sức khỏe vừa hồi phục, đại dịch Covid-19 lại khiến kế hoạch tái xuất lùi thêm khoảng hai năm. Dù vậy, cô vẫn kiên trì với con đường đã chọn.

Nữ ca sĩ từng bộc bạch rằng người ít hoạt động trong nghề rất dễ bị đào thải, và cô không muốn điều đó xảy ra với mình. Cô tin rằng khi nỗ lực hết sức, khán giả sẽ đáp lại bằng sự yêu thương. Có lẽ vì đã đi qua những chông chênh, Ánh càng trân trọng những niềm vui giản dị.

Sau nhiều năm, khán giả có dịp gặp lại Trần Ngọc Ánh trong một trạng thái khác. Cô gái từng đứng trên sân khấu The Voice với chiếc cúp quán quân nay xuất hiện tự tin hơn, thoải mái hơn và không ngại thử những điều mới.

Từ giọng hát, cách trình diễn đến phong thái trước ống kính, mọi thứ đều hướng đến cảm giác tươi vui mà cô muốn gửi gắm. Với một nghệ sĩ đã có khoảng thời gian dài vắng bóng, việc trở lại bằng một ca khúc sôi động cũng là cách nhắc khán giả rằng cô vẫn đang ở đây, vẫn hát và vẫn muốn làm mới mình.

Sau The Voice 2018, năm 2022 Trần Ngọc Ánh giành quán quân chương trình The Only - 1 không 2 và ra mắt ca khúc Lửng lơ, bản ballad tự sáng tác về một mối tình dang dở.

Ca khúc vui nhộn, mang năng lượng tích cực, phù hợp để nhún nhảy theo.