Trên mạng xã hội, ca sĩ Lưu Hương Giang bất ngờ dành lời khen đặc biệt cho Hoàng Thùy Linh sau khi thưởng thức những sản phẩm âm nhạc mới nhất của đàn em. Đáng chú ý, nữ ca sĩ không chỉ bày tỏ sự yêu thích đối với một ca khúc trong album THÙY mà còn đánh giá cao tư duy sáng tạo của giọng ca See tình.

Lưu Hương Giang gây chú ý khi chia sẻ bài viết nhận xét về Hoàng Thùy Linh.

Cụ thể, Lưu Hương Giang chia sẻ hai ca khúc Em múa em ca và Mời em đến với cuộc đời thuộc album phòng thu thứ 5 vừa được Hoàng Thùy Linh phát hành. Kèm theo đó, nữ ca sĩ viết: "Chị thích bài này Hoàng Thùy Linh ơi, nhạc của đứa thông minh làm lúc nào cũng đáng để chờ đợi nhờ".

Dù chỉ là một lời nhận xét ngắn gọn, chia sẻ của Lưu Hương Giang nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cách nữ ca sĩ nhấn mạnh vào sự thông minh trong âm nhạc cho thấy cô không đơn thuần bị chinh phục bởi giai điệu hay cách thể hiện, mà còn nhìn thấy dấu ấn tư duy sáng tạo trong những sản phẩm của Hoàng Thùy Linh. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp nữ ca sĩ sinh năm 1988 duy trì sự tò mò và kỳ vọng của khán giả mỗi lần trở lại.

Lưu Hương Giang không chỉ thể hiện sự yêu thích âm nhạc của Hoàng Thùy Linh mà còn đánh giá cao tư duy của nữ ca sĩ.

Thực tế, Hoàng Thùy Linh từ lâu đã xây dựng cho mình một hướng đi riêng, trong đó âm nhạc đương đại thường xuyên được đặt cạnh những chất liệu văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Thay vì chỉ khai thác yếu tố dân gian như một màu sắc trang trí, nữ ca sĩ cùng ê-kíp tìm cách đưa các chất liệu này vào cấu trúc âm nhạc, hình ảnh và câu chuyện xuyên suốt từng dự án. Chính sự đầu tư về ý tưởng và tính kết nối giữa các sản phẩm đã tạo nên bản sắc tương đối khác biệt trong hành trình nghệ thuật của cô.

Với album THÙY, Hoàng Thùy Linh tiếp tục hoàn thiện vũ trụ âm nhạc được xây dựng qua những dự án trước đó. Đây được xem là mảnh ghép cuối cùng trong hành trình xoay quanh tên gọi của nữ ca sĩ, sau hai album HOÀNG và LINK. Tuy nhiên, THÙY không đơn thuần lặp lại công thức từng tạo nên thành công cho các sản phẩm tiền nhiệm.

Yếu tố văn hóa và chất liệu dân gian vẫn hiện diện rõ nét, song cách tiếp cận đã có nhiều thay đổi. Từ đường dây âm nhạc đến concept tổng thể, album cho thấy nỗ lực tìm kiếm những biểu đạt mới thay vì tiếp tục khai thác những công thức quen thuộc.

Hoàng Thùy Linh đã hoàn tất vũ trụ âm nhạc xoay quanh cái tên của mình với 3 album HOÀNG - THÙY - LINK.

Sự chuyển dịch này cũng mở ra một diện mạo khác trong âm nhạc Hoàng Thùy Linh, khi những giá trị truyền thống được đặt trong mối tương quan với cảm xúc, tư duy và cách kể chuyện của đời sống đương đại.