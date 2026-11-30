Khánh Thi là một trong những kiện tướng dancesport nổi tiếng của Việt Nam, không chỉ ghi dấu ấn bởi sự nghiệp nghệ thuật mà còn được chú ý với cuộc hôn nhân cùng vũ công Phan Hiển. Dù chênh lệch 11 tuổi, cả hai vẫn duy trì tình cảm mặn nồng, thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào.

Mới đây, Phan Hiển thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn bên bà xã Khánh Thi. Trong loạt hình được đăng tải, cặp đôi cùng nhau tạo dáng chụp ảnh bên bãi biển dưới ánh nắng rực rỡ. Khung cảnh ngập tràn ánh sáng cùng những cử chỉ tình tứ của hai vợ chồng mang đến cảm giác ngọt ngào, bình yên.

Phan Hiển chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn bên Khánh Thi.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả thích thú hơn cả lại nằm ở dòng trạng thái hài hước mà Phan Hiển dành riêng cho vợ. Cụ thể, nam vũ công dí dỏm tuyên bố: "Nhìn mặt trời thì anh thấy chói, nhìn Nguyễn Khánh Thi thì anh thấy đói".

Cách chơi chữ bất ngờ, vừa có vần điệu vừa mang màu sắc hài hước của Phan Hiển khiến màn thể hiện tình cảm dành cho bà xã trở nên đặc biệt. Thay vì những lời đường mật quen thuộc, anh chọn cách trêu chọc vợ bằng một câu nói hóm hỉnh, thể hiện sự gần gũi trong cuộc sống hôn nhân.

Đáng chú ý, chính Khánh Thi cũng không giấu được sự bất ngờ trước màn thả thính của chồng. Nữ kiện tướng hài hước phản hồi: "Ôi giời ơi". Phản ứng có phần bất lực nhưng đầy vui vẻ của Khánh Thi càng khiến màn tương tác giữa hai vợ chồng trở nên thú vị.

Bên dưới bài đăng, khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cách Phan Hiển thể hiện tình yêu với bà xã, đồng thời dành lời khen cho cuộc hôn nhân ngọt ngào của cả hai. Không ít ý kiến nhận xét dù đã trải qua nhiều năm bên nhau, Phan Hiển và Khánh Thi vẫn giữ được sự lãng mạn, hài hước và cảm giác như đang yêu.

Khánh Thi và Phan Hiển duy trì hôn nhân hạnh phúc suốt nhiều năm qua.

Chuyện tình của Khánh Thi và Phan Hiển từng nhận được nhiều sự chú ý bởi khoảng cách tuổi tác 11 năm. Khi đến với nhau, cả hai phải đối diện với không ít ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, bằng thời gian và sự đồng hành, cặp đôi dần chứng minh tình cảm dành cho nhau không bị chi phối bởi những khác biệt về tuổi tác.

Sau khi kết hôn, Phan Hiển và Khánh Thi xây dựng tổ ấm với ba người con. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, cả hai vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực dancesport, cùng tham gia các sự kiện và đồng hành trong công việc. Khánh Thi cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con, trong khi Phan Hiển không ít lần thể hiện sự quan tâm, chiều chuộng bà xã.

Khánh Thi và Phan Hiển đồng hành từ cuộc sống đến công việc.

Hôn nhân hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển được nhiều khán giả ngưỡng mộ.