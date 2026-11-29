Sina đưa tin Vương Ngọc Văn đang nhận cơn giận dữ từ công chúng và đối diện với sự tẩy chay diện rộng vì trở thành đại diện thương hiệu thời trang Phó Trí Ân (Firelady Fur). Khán giả bày tỏ sự không đồng tình vì nhãn hàng này từng quảng bá việc sản xuất trang phục từ lông động vật thật.

Thương hiệu Firelady Fur chuyên kinh doanh các sản phẩm lông thú thật như lông sóc chinchilla tím xanh và lông cáo Phần Lan. Tranh cãi xuất phát từ việc Vương Ngọc Văn thường xuyên chia sẻ tình yêu với thú cưng.

Cô không chỉ chia sẻ hình ảnh thú cưng lên trang mạng xã hội mà còn đưa tới phim trường, từ đó nhận được cảm tình của khán giả. Nhưng hiện tại, Vương Ngọc Văn lại hợp tác với một thương hiệu có kinh doanh các sản phẩm làm từ lông động vật thật.

Quyết định nhận quảng cáo từ thương hiệu thời trang làm từ lông thật mâu thuẫn với hình ảnh yêu động vật mà Vương Ngọc Văn xây dựng.

Không ít cư dân mạng chỉ trích Vương Ngọc Văn là giả tạo, hám tiền, sản phẩm nào cũng dám nhận quảng cáo. Nhiều người còn phát động chiến dịch tẩy chay nữ diễn viên. Họ cho rằng việc người nổi tiếng quảng bá sản phẩm lông thú thật có thể tạo ra tác động định hướng đối với công chúng.

Sau khi bị khán giả chỉ trích, phía Vương Ngọc Văn cho biết nữ diễn viên chỉ quảng bá cho một số sản phẩm nhất định, không phải áo lông thú thật. Họ đã chủ động trao đổi với nhãn hàng, cam kết đánh giá các nội dung hợp tác nghiêm ngặt hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tranh cãi không lắng xuống. Công chúng cho rằng Vương Ngọc Văn là đại diện toàn thương hiệu thì đồng nghĩa với việc ủng hộ hình ảnh và hoạt động kinh doanh của thương hiệu, lời giải thích hiện tại đang né tránh vấn đề cốt lõi.

Phía thương hiệu Firelady Fur cũng khẳng định các sản phẩm lông thú đang kinh doanh đều có nguồn cung rõ ràng, đầy đủ giấy tờ kiểm dịch và chứng nhận truy xuất nguồn gốc. Theo phân tích của luật sư, việc quảng bá lông thú có nguồn gốc nuôi hợp pháp không trực tiếp vi phạm pháp luật Trung Quốc. Tuy nhiên, tranh cãi lần này chủ yếu nằm ở khía cạnh đạo đức và hình ảnh công chúng, khi sự lựa chọn thương mại của nghệ sĩ không phù hợp với hình tượng trước đó.

Vương Ngọc Văn được ví như búp bê với làn da trắng sứ, thân hình thon gọn với chiều cao 1,72 m đẹp như người mẫu. Khán giả khen ngợi nhan sắc của Vương Ngọc Văn ngày càng tinh tế, sang trọng, vừa có nét kiêu kỳ, vừa dễ thương, nữ diễn viên sở hữu sự cân bằng hiếm có giữa nét mong manh và quyến rũ.

Vương Ngọc Văn có ngoại hình đẹp nhưng lại hay vướng scandal không đáng có.

Người đẹp sinh năm 1997 tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh. Cô tham gia diễn xuất từ năm 18 tuổi trong phim điện ảnh Thông số tình yêu (2015). Cô còn tham gia các tác phẩm như Hạ chí chưa tới, Cửu châu hải thượng mục vân ký, Gặp được cậu thật tốt, Tam quốc cơ mật, Xứng đáng để yêu, Cô Chu, Luyến tiếc những vì sao, Vi vũ yến song phi, Một tình yêu bất ngờ đến...

Vương Ngọc Văn được đánh giá là ngôi sao được đầu tư của lứa tuổi hoa đán sinh sau năm 1995 nhờ liên tục tham gia các dự án lớn. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng gây tranh cãi vì vướng nhiều scandal, đặc biệt là chuyện hẹn hò bạn diễn. Cô có ngoại hình đẹp, song lại thiếu duyên khán giả.

Theo 163, nhan sắc Vương Ngọc Văn hợp làm nữ phụ hơn nữ chính. Các dự án của cô cũng lần lượt thất bại khiến danh tiếng không tốt, không người hâm mộ nào muốn thần tượng của mình hợp tác với Vương Ngọc Văn.