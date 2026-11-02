Niềm vui mùa lúa chín

Tại Bản Tèn, xã Văn Lăng, đồng bào người Mông đã đưa các giống lúa lai vào gieo cấy, cho năng suất cao, chất lượng tốt.

Sản xuất xanh lên ngôi

Trong vụ mùa năm nay, nhiều mô hình sản xuất lúa theo hướng sạch, xanh được triển khai trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đây là hướng đi nhằm thay đổi tập quán canh tác, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

Đồng chí Nguyễn Tá, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, cho biết: Một trong những mô hình tiêu biểu là sản xuất lúa sử dụng phân bón hữu cơ theo hướng phát thải thấp, tăng trưởng xanh, kết hợp quy trình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp và xử lý phụ phẩm nông nghiệp. Mô hình được triển khai tại các xã Quang Sơn, Phượng Tiến, An Khánh và Phú Lạc, với tổng diện tích 220ha, thu hút hơn 1.100 hộ dân tham gia.

Mô hình không chỉ giúp người dân tiếp cận phương thức sản xuất thân thiện với tự nhiên, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng mà còn góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng nền nông nghiệp an toàn, bền vững, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp.

Trong vụ mùa, nhiều mô hình sản xuất lúa theo hướng "sạch-xanh" đã được triển khai tại Thái Nguyên.

Trên những cánh đồng lúa trĩu hạt, được chăm sóc bằng phân bón hữu cơ, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người nông dân. Chị Lê Thị Thảo, xã Phú Lạc, chia sẻ: "Tham gia mô hình, chúng tôi nhận thấy việc sử dụng phân bón hữu cơ kết hợp quy trình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) giúp cây lúa phát triển tốt. Đất được bổ sung dưỡng chất tự nhiên, bộ rễ phát triển sâu, thân cây cứng cáp, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và những biến động bất thường của thời tiết. Nhờ đó, người dân hạn chế sử dụng phân bón hóa học, giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ sức khỏe người lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất".

Sau thu hoạch, rơm rạ được xử lý bằng chế phẩm sinh học ngay trên đồng ruộng, tạo thành nguồn mùn hữu cơ, góp phần cải tạo đất, tăng độ tơi xốp và giữ ẩm. Cách làm này còn giúp giảm lượng khí nhà kính phát sinh trong quá trình sản xuất lúa nước, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải thấp và tăng trưởng xanh.

Không chỉ ở các địa phương có điều kiện sản xuất thuận lợi, nhiều xã vùng cao của tỉnh cũng từng bước làm quen với phương thức canh tác hữu cơ. Mô hình sử dụng giống lúa chất lượng, áp dụng kỹ thuật sản xuất theo hướng hữu cơ, hướng tới nông nghiệp bền vững tại xã Ba Bể, với diện tích hơn 25ha, là một minh chứng.

Dù mới tiếp cận kỹ thuật canh tác mới, 115 hộ dân ở thôn Bản Cám và Đoàn Kết đã tích cực thay đổi tập quán sản xuất, giảm phụ thuộc vào phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học, chuyển sang chú trọng cải tạo đất, sử dụng vật tư đầu vào an toàn, thân thiện với môi trường.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Ba Bể, mô hình từng bước hình thành phương thức canh tác mới theo hướng giảm đầu vào hóa học, tăng sử dụng vật tư hữu cơ, bảo vệ đất và môi trường, tiết kiệm tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương phát triển sản xuất lúa xanh, an toàn và bền vững.

Lúa vàng trĩu hạt

Cuối tháng 10, trên những cánh đồng lúa vàng ruộm, không khí thu hoạch diễn ra khẩn trương, rộn ràng. Sau những ngày tháng chăm sóc, nông dân đang thu hái thành quả lao động của mình. Ông Lê Văn Minh, xóm Đồng Đình, xã La Hiên, phấn khởi: "Vụ này lúa phát triển tốt, bông nhiều hạt, nông dân chúng tôi được mùa".

Theo chân bà con ra đồng, chúng tôi chứng kiến nhịp thu hoạch hối hả. Những chiếc máy gặt lần lượt chạy trên mặt ruộng, cuốn từng khóm lúa vàng óng rồi cho ra những bao thóc đầy. Chỉ trong thời gian ngắn, cả cánh đồng rộng lớn đã được thu hoạch xong. Người dân nhanh chóng vận chuyển thóc về nhà phơi dưới nắng thu. Cơ giới hóa ngày càng được áp dụng rộng rãi trong sản xuất, giúp giảm đáng kể công lao động, rút ngắn thời gian thu hoạch và vơi bớt nhọc nhằn cho người nông dân.

Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại xã Phú Thịnh.

Điểm lại những nét mới của vụ mùa năm nay, đồng chí Nguyễn Tá, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phấn khởi cho biết: Tỉnh đã hoàn thành gieo cấy 50.880ha, đạt 100%, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt; sản lượng ước đạt 263 nghìn tấn. Đáng chú ý, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh sản xuất các giống lúa chất lượng cao. Khoảng 50% diện tích lúa mùa được gieo cấy bằng các giống này, cho thấy sự chuyển dịch từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, hướng tới sản xuất lúa hàng hóa.

Vụ mùa năm 2026 cũng ghi dấu ấn với việc ngành Nông nghiệp triển khai đánh giá, khảo nghiệm các giống lúa mới như Bảo Hương 7, WN305 nhằm lựa chọn giống phù hợp với điều kiện sinh trưởng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương. Cùng với đó, ngành hướng dẫn nông dân rút ngắn thời gian làm đất, áp dụng quy trình sản xuất an toàn để ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp, tạo tiền đề cho sản xuất vụ Đông.

Vượt qua những ngày tháng thời tiết bất lợi, những cánh đồng lúa ở Thái Nguyên đã vào mùa thu hoạch, trĩu hạt, vàng óng dưới nắng thu. Thành quả ấy không chỉ mang lại niềm vui được mùa mà còn tiếp thêm động lực để người nông dân tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất, hướng tới những mùa vàng bền vững.