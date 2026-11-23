Đưa pháp luật đến người dân bằng video ngắn

Trưởng phòng Nội vụ – Tư pháp xã Tây Phương Nguyễn Thị Hương cho biết, từ khi thành lập phòng, bà đã ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với chuyển đổi số tại phòng. Đồng thời, tập hợp nhân sự quay, lập các kênh tuyên truyền quy định pháp luật trên không gian mạng.

Trưởng phòng Nội vụ – Tư pháp xã Tây Phương Nguyễn Thị Hương. Ảnh: Công Phương

Bà Nguyễn Thị Hương cho biết thêm, từ kinh nghiệm công tác và nhận thấy sự thay đổi trong thói quen tiếp nhận thông tin của người dân, bà đã xây dựng dự thảo Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Đề án hiện đang trong quá trình xây dựng, chưa được thông qua, song một số nội dung đã được phòng chủ động triển khai nhằm thay đổi phương thức tuyên truyền, từng bước đưa công nghệ vào công việc thực tế.

Điểm mới là xây dựng các kênh truyền thông mang tên “Tây Phương số” trên những nền tảng mạng xã hội gồm TikTok, Facebook và YouTube. Thông qua các video ngắn, cán bộ tư pháp trực tiếp tham gia xây dựng nội dung, diễn xuất, tái hiện những tình huống pháp luật phát sinh trong đời sống, từ lĩnh vực hộ tịch, đất đai đến các vấn đề dân sinh, trường học.

Các video được duy trì sản xuất, đăng tải hằng tuần. Thay vì chỉ cung cấp thông tin theo cách đọc, giới thiệu văn bản pháp luật, những tình huống được thể hiện bằng hình ảnh, lời thoại và câu chuyện cụ thể, giúp người xem dễ nhận biết vấn đề, hiểu quy định và biết cách ứng xử khi gặp trường hợp tương tự.

Xã Tây Phương tuyên truyền pháp luật thông qua các video ngắn trên mạng xã hội. Ảnh: Công Phương

“Người dân bây giờ có thể không dành nhiều thời gian đọc những bài tuyên truyền dài, nhưng với video ngắn, họ có thể nghe, nhìn và tiếp cận nhanh hơn. Cách truyền tải trực quan, sinh động cũng tạo sự đón nhận tích cực hơn”, bà Nguyễn Thị Hương chia sẻ.

Dù mới vận hành hơn một tháng tại thời điểm trao đổi, các kênh tuyên truyền bước đầu nhận được sự quan tâm của người dân, học sinh và các cơ quan, đơn vị. Với cán bộ phòng, việc tự tham gia xây dựng video cũng đòi hỏi sự chủ động tìm hiểu quy định, lựa chọn tình huống và chuyển hóa kiến thức pháp luật thành nội dung dễ hiểu, không khô cứng.

Số hóa công việc, thuận tiện trong điều hành

Không chỉ đổi mới cách tuyên truyền pháp luật, chuyển đổi số còn được bà Nguyễn Thị Hương triển khai trong công tác quản lý, điều hành nội bộ của phòng. Từ việc giao nhiệm vụ, phân công cán bộ đến theo dõi lịch hội nghị, lịch công tác, các đầu việc được tổ chức trên một ứng dụng do bà tự xây dựng, sử dụng trên điện thoại và máy tính.

Tủ sách pháp luật điện tử được xã Tây Phương triển khai trên toàn xã, mọi người đều truy cập tra cứu các văn bản pháp luật, giải đáp pháp luật. Ảnh: Công Phương

Ứng dụng được thiết kế trên cơ sở các nền tảng Google, phục vụ nhu cầu riêng của phòng. Khi có nhiệm vụ mới, lịch làm việc hay phân công tham dự hội nghị, cán bộ có thể mở ứng dụng để theo dõi, nắm bắt nội dung công việc mà không phải tìm kiếm qua nhiều văn bản, tin nhắn hoặc thông báo khác nhau.

Cách làm này góp phần khắc phục tình trạng nhiệm vụ bị phân tán, nhất là khi khối lượng công việc ngày càng nhiều, lịch hoạt động thường xuyên thay đổi. Với người phụ trách tổng hợp, việc cập nhật, tập hợp các nhiệm vụ của lãnh đạo, chuyên viên cũng thuận tiện hơn, giảm thao tác thủ công.

Một điểm đáng chú ý là các tài liệu phục vụ công việc như giấy mời, chương trình hội nghị, văn bản liên quan được tải lên hệ thống, tích hợp và số hóa thông qua mã QR. Cán bộ chỉ cần truy cập mã là có thể xem các tệp tài liệu cần thiết, thay vì phải in nhiều bản giấy hoặc chuyển tiếp từng tệp riêng lẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, việc số hóa tài liệu phục vụ điều hành giúp cán bộ chủ động tiếp cận thông tin, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình phối hợp, chuẩn bị nội dung trước các cuộc họp. Những công việc vốn phải thực hiện qua nhiều bước, từ gửi tài liệu, tổng hợp đến lưu trữ, được rút gọn hơn, góp phần tiết kiệm thời gian và giảm sử dụng giấy tờ.

Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp cho biết thêm, chuyển đổi số trong công tác tư pháp tại xã Tây Phương không đồng nghĩa thay thế hoàn toàn các hình thức tuyên truyền trực tiếp. Những hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động phối hợp với trường học hay các chương trình tuyên truyền tại cơ sở vẫn được duy trì. Điều quan trọng là bổ sung phương thức mới để tăng hiệu quả tiếp cận, nhất là với nhóm người dân ít có điều kiện tham gia các buổi tuyên truyền tập trung.

Bên cạnh hoạt động phối hợp với các trường học để phổ biến kiến thức pháp luật, xã Tây Phương cũng tổ chức tọa đàm, kết hợp livestream nhằm mở rộng phạm vi tiếp nhận thông tin. Người tham gia không chỉ nghe trao đổi trực tiếp mà còn có thể theo dõi qua môi trường trực tuyến, góp phần tăng tính tương tác, tạo thêm cơ hội tìm hiểu, trao đổi về các vấn đề pháp luật.

Với bà Nguyễn Thị Hương, những công cụ số được xây dựng không phải để tạo thêm hình thức, mà cần giải quyết được việc cụ thể: người dân dễ hiểu pháp luật hơn, cán bộ dễ quản lý công việc hơn, tài liệu được lưu trữ và chia sẻ thuận tiện hơn.