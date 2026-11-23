Với 144 ống phóng tên lửa, khu trục hạm tàng hình P-18 sắp ra mắt của Ấn Độ nổi lên như một đối trọng uy lực trước các mối đe dọa hải quân ngày càng gia tăng tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ảnh: defence.in

Bài toán hợp nhất kho vũ khí trên khu trục hạm cỡ lớn Project 18 (P18)

Trong lộ trình hiện đại hóa hạm đội mặt nước sau khi Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC) thông qua chủ trương chương trình khu trục hạm thế hệ mới Project 18 (P18) vào cuối tháng 10/2026, bài toán hỏa lực của Hải quân Ấn Độ đang chứng kiến một bước ngoặt về mặt tư duy thiết kế.

Trên các lớp tàu khu trục trước đây như Kolkata hay Visakhapatnam, Ấn Độ buộc phải bố trí song song hai loại bệ phóng thẳng đứng tách biệt hoàn toàn: cụm bệ phóng UVLM dành riêng cho tên lửa chống hạm siêu thanh BrahMos và cụm bệ phóng riêng cho tên lửa phòng không Barak-8. Cách bố trí phân mảnh này tiêu tốn diện tích boong tàu lớn và làm giảm tính linh hoạt khi thay đổi cơ cấu đạn theo nhiệm vụ.

Để khắc phục nhược điểm đó trên lớp tàu P18, mẫu chiến hạm có lượng giãn nước ước tính lên tới hơn 10.000 tấn và mang tổng cộng 144 ống phóng thẳng đứng, Cục Thiết kế Tàu chiến Hải quân Ấn Độ cùng tổ hợp công nghiệp quốc phòng nội địa (gồm DRDO, BrahMos Aerospace và Larsen & Toubro) đã công bố concept hệ thống phóng thẳng đứng phổ quát (UVLM/Universal VLS - Vertical Launching System) thế hệ mới.

Hệ thống này được xây dựng dựa trên triết lý tương đồng với tổ hợp phóng đa năng 3S14 UKSK của Nga, cho phép chứa và phóng nhiều chủng loại tên lửa có kích thước, trọng lượng và cơ chế khởi tốc khác nhau từ cùng một cụm bệ phóng tiêu chuẩn.

Ảnh đồ họa ý tưởng (concept) tàu khu trục lớp Project-18. Nguồn: wikipedia

Kiến trúc cơ khí đặc trưng và câu chuyện tối ưu mật độ ống phóng

Quan sát các bản vẽ mô hình concept của bệ phóng phổ quát UVLM mới của Ấn Độ, giới phân tích kỹ thuật hải quân dễ dàng nhận thấy sự kế thừa rõ rệt từ dòng bệ phóng UVLM hiện hữu vốn dùng cho tên lửa BrahMos, nhưng được mở rộng kích thước và gia cố kết cấu chịu nhiệt.

Một đặc điểm nhận diện rất riêng trong phong cách cơ khí của Ấn Độ là tỷ lệ khoảng hở (gap) giữa từng ống phóng cũng như phần viền khung kết cấu bao quanh rìa mô-đun khá dày và rộng, nếu đặt cạnh thiết kế vách ngăn siêu mỏng của bệ phóng Mk 41 (Mỹ) hay H/AJK-16 (Trung Quốc).

Về kỹ thuật chế tạo, khoảng cách đệm lớn giữa các giếng phóng và viền khung bệ này bắt nguồn từ yêu cầu phải thiết kế hệ thống kênh dẫn khí phụt nóng (plenum) cùng lớp cách nhiệt gốm - thép chịu lực cực cao để đối phó với luồng phản lực nhiệt độ lớn khi phóng nóng (hot-launch) các dòng tên lửa hạng nặng nội địa.

Dù khiến diện tích chiếm chỗ trên boong tàu của mỗi cụm 8 ống phóng lớn hơn đáng kể so với chuẩn phương Tây, cấu trúc cơ khí "nồi đồng cối đá" này giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các giếng phóng lân cận và đơn giản hóa quy trình bảo trì, chế tạo bằng năng lực luyện kim sẵn có của công nghiệp quốc phòng Ấn Độ.

Ấn Độ đang phát triển hệ thống phóng thẳng đứng phổ quát (UVLM - Universal Vertical Launcher Module: Mô-đun bệ phóng thẳng đứng đa năng) thế hệ mới cho khu trục hạm Project 18, tích hợp đồng thời tên lửa phòng không Kusha và tên lửa hành trình LR-LACM. Ảnh: Ảnh: defence.in

Hệ sinh thái tên lửa tích hợp: Từ Kusha, LR-LACM tới BrahMos-NG

Sức mạnh cốt lõi của hệ thống phóng phổ quát trên khu trục hạm Project 18 nằm ở khả năng tương thích đa nhiệm với loạt vũ khí chiến lược đang được Ấn Độ hoàn thiện. Trước mắt, mỗi giếng phóng tiêu chuẩn của hệ thống được tối ưu hóa để tiếp nhận hai dòng tên lửa chủ lực mới.

Thứ nhất là tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa hải quân thuộc chương trình Project Kusha (còn gọi là ERADS - Hệ thống phòng không tầm mở rộng).

Được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu bay tàng hình, tên lửa hành trình siêu thanh và tên lửa đạn đạo chiến thuật ở cự ly từ 150 km đến hơn 350 km, đạn đánh chặn của Kusha sử dụng động cơ nhiên liệu rắn hai xung lực kết hợp đầu dò radar chủ động pha cuối, biến khu trục hạm P18 thành lá chắn phòng không khu vực di động trên biển.

Thứ hai là biến thể phóng từ tàu mặt nước của tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa LR-LACM, vốn được phát triển trực tiếp từ nền tảng tên lửa Nirbhay kết hợp động cơ tuốc-bin phản lực nội địa Manik.

Với tầm bắn vượt mốc 1.000 km và khả năng bay bám địa hình ở độ cao cực thấp, LR-LACM mang lại cho tàu chiến Ấn Độ năng lực tấn công chính xác các mục tiêu chiến lược nằm sâu trong đất liền đối phương.

Bên cạnh hai dòng vũ khí nền tảng này, kiến trúc mô-đun điện tử và cơ khí của bệ phóng phổ quát P18 còn được thiết kế mở để tích hợp hoàn hảo với biến thể tên lửa siêu thanh thu gọn BrahMos-NG trong tương lai.

Nhờ trọng lượng giảm xuống còn khoảng 1,5 tấn và chiều dài rút ngắn còn 6 mét so với bản BrahMos tiêu chuẩn, BrahMos-NG sẽ giúp khu trục hạm Project 18 duy trì mật độ hỏa lực diệt hạm siêu thanh dày đặc đồng thời vẫn bảo toàn số lượng lớn ống phóng cho nhiệm vụ phòng không hạm đội và đánh đất tầm xa.

(Theo idrw.org, defence.in, telanganatoday.com)