Ô nhiễm môi trường không khí. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 đang là thách thức tại nhiều đô thị, đặc biệt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Muốn kiểm soát hiệu quả, không chỉ “cần biết” không khí đang ô nhiễm đến mức nào, mà quan trọng hơn là phải xác định được nguồn phát thải và dự báo sớm nguy cơ.

Trong cuộc chiến ấy, hệ thống quan trắc chất lượng không khí được ví như những “mắt thần” cung cấp dữ liệu khoa học để cơ quan quản lý kịp thời phát hiện, chủ động ứng phó, từng bước cải thiện chất lượng môi trường.

Nhận diện những khoảng tối ô nhiễm

Ngày 21/11, hệ thống dự báo chất lượng môi trường không khí (dubao.envisoft.gov.vn) do Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc quản lý, ghi nhận chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức tốt, với chỉ số AQI là 44. Tuy nhiên, dự báo ngày 22/11, chất lượng không khí có thể chuyển sang mức kém, với AQI khoảng 103 (ở mức này, những người nhạy cảm được khuyến cáo hạn chế hoạt động mạnh và giảm thời gian ở ngoài trời).

Kết quả trên được Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc dự báo chính xác, cho thấy chất lượng không khí có thể biến động đáng kể trong thời gian ngắn, chịu tác động đồng thời của nguồn phát thải và điều kiện khí tượng, thời tiết. Đặc biệt, khi bước vào mùa ô nhiễm, từ tháng Chín đến tháng Tư năm sau, nguy cơ gia tăng bụi mịn càng đáng lo ngại.

Giao thông vận tải được xác định là một trong những hoạt động phát sinh lớn nguồn thải gây ô nhiễm không khí. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nghiên cứu của Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cũng cho thấy mặc dù chất lượng môi trường không khí từng bước được cải thiện, song ô nhiễm không khí, nhất là bụi mịn, vẫn xảy ra tại nhiều đô thị, nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động xây dựng, giao thông vận tải, tình trạng đốt chất thải tràn lan và công tác vệ sinh môi trường chưa tốt tiếp tục là những nguồn phát sinh ô nhiễm đáng chú ý.

Riêng tại khu vực vùng Thủ đô, số liệu quan trắc cho thấy, giai đoạn 2022-2025, ô nhiễm không khí chưa có dấu hiệu giảm. Nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình trong ba năm 2023-2025 dao động khoảng 47-48 µg/Nm3, cao gấp khoảng 1,5-2 lần giới hạn trung bình năm hiện hành. Số ngày chất lượng không khí vượt quy chuẩn chiếm tới 1/3 số ngày trong năm.

Mặc dù chất lượng môi trường không khí từng bước được cải thiện, song ô nhiễm không khí, nhất là bụi mịn, vẫn xảy ra tại nhiều đô thị.

Câu chuyện tại Hà Nội cũng phản ánh thách thức chung trong quản lý chất lượng không khí. Đó là muốn xử lý ô nhiễm hiệu quả, trước hết phải nhận diện được diễn biến và nguồn phát thải. Tuy nhiên, trên thực tế, mạng lưới quan trắc tại nhiều nơi vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu giám sát. Ngay tại thành phố Hà Nội, dù đã được quy hoạch từ năm 2012-2013, song hệ thống quan trắc vẫn chưa theo kịp thực tiễn.

Thống kê cho thấy, hiện Hà Nội có 2 trạm quan trắc chuẩn đang hoạt động, trong khi 32 trạm cảm biến đã hết thời hạn sử dụng và tạm dừng vận hành.

Khoảng trống dữ liệu không chỉ gây khó khăn cho việc theo dõi chất lượng không khí, mà còn hạn chế khả năng phát hiện điểm nóng, nguồn gây ô nhiễm và tổ chức ứng phó kịp thời.

Vì thế, xây dựng mạng lưới quan trắc đủ rộng, hoạt động liên tục, có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu đang là yêu cầu cấp thiết. Đó cũng là lý do hệ thống quan trắc được xem như “mắt thần” trong giám sát môi trường.

Giám sát môi trường để kịp thời phát hiện ô nhiễm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Mở rộng “mắt thần” truy tìm nguồn phát thải

Theo thông tin từ Cục Môi trường, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tăng cường mạng lưới quan trắc quốc gia, kết hợp các trạm quan trắc chuẩn với thiết bị cảm biến đo nhanh và công nghệ giám sát từ xa.

Tại Hà Nội, tính đến tháng 8/2026, thành phố có 4 trạm quan trắc tự động, liên tục thuộc mạng lưới quốc gia; Bộ dự kiến đầu tư, lắp đặt bổ sung để nâng lên 5 trạm. Đồng thời, chương trình quan trắc định kỳ tại khu vực phía Bắc có 12 điểm quan trắc trên địa bàn Hà Nội, với tần suất 8 đợt/năm.

Trên phạm vi cả nước, theo Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030 sẽ đầu tư mới 16 trạm quan trắc tự động. Cùng với đó, từ đầu năm 2025, Bộ này đã triển khai lắp đặt 125 thiết bị cảm biến đo nhanh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, nhằm tăng mật độ thu thập dữ liệu, bổ sung đầu vào cho mô hình dự báo và phát hiện những khu vực có dấu hiệu suy giảm chất lượng không khí.

Tính đến tháng 10/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã lắp đặt 98/125 thiết bị dự kiến tại khu vực miền Bắc, trong đó trên địa bàn Hà Nội đã lắp đặt 76 thiết bị và 49 thiết bị tại các địa phương lân cận.

Quan trắc môi trường không khí. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Một hướng tiếp cận mới là ứng dụng thiết bị bay không người lái để giám sát, phát hiện các điểm đốt mở và nguồn phát tán bụi từ hoạt động xây dựng. Theo Cục Môi trường, kết quả các đợt giám sát từ tháng 9-11/2025 đã được chuyển cho Hà Nội làm cơ sở kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cục Môi trường đã tiếp nhận dữ liệu từ 653 trạm quan trắc tự động phát thải, gồm 337 trạm khí thải tại Hà Nội và 7 tỉnh lân cận.

Đặc biệt, từ dữ liệu quan trắc, Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm kê phát thải đối với Hà Nội và một số tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trong đó, tỷ lệ đóng góp của từng nhóm nguồn thải vào nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội đã được tính toán và chia sẻ với thành phố, phục vụ quản lý chất lượng không khí.

Công tác giám sát nguồn thải công nghiệp cũng được tăng cường. Đến nay, Cục Môi trường đã tiếp nhận dữ liệu từ 653 trạm quan trắc tự động phát thải, gồm 337 trạm khí thải tại Hà Nội và 7 tỉnh lân cận, chiếm trên 75% số lượng trạm quan trắc tự động phát thải tại khu vực miền Bắc. Hầu hết các trạm quan trắc này tại Hà Nội truyền dữ liệu từ tháng 12/2025.

Từ các trạm quan trắc không khí đến hệ thống giám sát khí thải, những nguồn dữ liệu trên đang từng bước được kết nối, tạo điều kiện đối chiếu giữa hoạt động phát thải và diễn biến chất lượng môi trường. Qua đó, cơ quan quản lý Nhà nước có thể xác định khu vực có nguy cơ ô nhiễm, lựa chọn đối tượng cần giám sát, tổ chức kiểm tra kịp thời.

Quan trắc để kịp thời xác định khu vực có nguy cơ ô nhiễm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Quản trị bằng dữ liệu, chủ động phòng ngừa

Như vậy, giá trị của hệ thống quan trắc, dự báo chất lượng môi trường không khí không chỉ nằm ở khả năng cung cấp những con số về chất lượng không khí, mà còn ở việc giúp nhận diện căn nguyên ô nhiễm. Đây là cơ sở để chuyển từ xử lý ô nhiễm khi đã xảy ra sang kiểm soát nguồn thải từ đầu.

Tuy nhiên, để hệ thống “mắt thần” quan trắc thực sự phát huy hiệu quả, bên cạnh đầu tư thiết bị, yêu cầu quan trọng là xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, được chuẩn hóa, cập nhật thường xuyên và chia sẻ thông suốt.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Cục trưởng Cục Môi trường, cho rằng chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới căn bản phương thức quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm.

Đặc biệt, Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương đã đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “đối phó thụ động” sang “ứng phó chủ động,” từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro.

“Chúng tôi xác định dữ liệu là nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số. Nếu dữ liệu không được chuẩn hóa, không được cập nhật thường xuyên và không có cơ chế chia sẻ thống nhất thì các phần mềm, nền tảng số dù được đầu tư cũng khó phát huy hiệu quả. Trước mắt, Cục Môi trường sẽ tập trung rà soát các nguồn dữ liệu hiện có, xác định dữ liệu chủ, dữ liệu dùng chung, trách nhiệm cập nhật và quy trình kiểm soát chất lượng dữ liệu” ông Hải nói.

Đối với dữ liệu quan trắc môi trường, hệ thống Envisoft sẽ tiếp tục được khai thác để tiếp nhận, quản lý dữ liệu từ các trạm quan trắc tự động, liên tục. Đến nay, hệ thống đã tiếp nhận dữ liệu của khoảng 3.000 trạm quan trắc tự động về không khí, nước mặt, nước biển, khí thải, nước thải,... Nền tảng TEDP cũng được phát triển nhằm công khai thông tin môi trường minh bạch.

Cần công khai thông tin môi trường minh bạch. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Với hệ thống trên, việc kết nối, chuẩn hóa dữ liệu sẽ giúp cơ quan quản lý không chỉ theo dõi hiện trạng mà còn phát hiện bất thường, đối chiếu nguồn thải, đánh giá nguy cơ ô nhiễm. Đây cũng là nền tảng để nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sớm, hỗ trợ đưa ra quyết định chính xác hơn.

Trong thời gian tới, Cục Môi trường dự kiến sẽ lắp đặt bổ sung khoảng 300 thiết bị cảm biến tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, triển khai từ năm 2027. Bộ cũng đặt mục tiêu nâng thời hạn dự báo chất lượng không khí từ 48 giờ lên 5-7 ngày; đồng thời phát triển mô hình dự báo riêng cho Hà Nội với tần suất 7 ngày. Từ năm 2027, việc kiểm kê các nguồn gây ô nhiễm không khí từ hoạt động công nghiệp cũng sẽ được triển khai trên nền tảng phần mềm.

Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dự kiến sẽ lắp đặt bổ sung khoảng 300 thiết bị cảm biến tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, triển khai từ năm 2027.

Đáng chú ý, ngày 21/11/2026, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trong đó bổ sung các công cụ kiểm kê khí thải, vùng phát thải thấp và kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí theo phương thức quản lý tổng hợp. Các quy định về quan trắc cũng được bổ sung nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan và toàn vẹn của dữ liệu, gắn với yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường thống nhất.

Như vậy, nền tảng pháp lý đã rõ ràng, hệ thống quan trắc mới cũng đã, đang và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh đầu tư. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là dữ liệu phải được kết nối, phân tích và chuyển hóa thành những quyết định quản lý cụ thể. Bởi những con số dù chính xác đến đâu cũng không thể tự làm sạch bầu không khí nếu không được sử dụng đúng, kiểm soát hiệu quả.

Thước đo cuối cùng của hệ thống “mắt thần” không nằm ở số lượng trạm được lắp đặt hay lượng dữ liệu được thu thập, mà ở khả năng phát hiện sớm nguy cơ, ngăn chặn nguồn phát thải và giảm thiểu những đợt ô nhiễm. Khi quan trắc thực sự trở thành nền tảng cho hành động, công tác quản lý môi trường mới có thể chuyển từ ứng phó bị động sang phòng ngừa chủ động, hướng tới cải thiện thực chất chất lượng không khí./.

Hướng tới cải thiện thực chất chất lượng không khí. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)