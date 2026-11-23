Tập đoàn an ninh mạng Palo Alto Networks của Mỹ đang đàm phán mua lại công ty khởi nghiệp (startup) Terra Security của Israel trong một thương vụ có giá trị có thể vượt 500 triệu USD, nhằm mở rộng năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm tra và phát hiện lỗ hổng bảo mật.

Theo báo Calcalist ngày 22/11, các bên đang thương lượng và chưa công bố thỏa thuận chính thức. Nếu hoàn tất, thương vụ sẽ bổ sung công nghệ kiểm thử bảo mật tự động vào danh mục sản phẩm an ninh AI đang được Palo Alto mở rộng.

Thành lập năm 2024 bởi Giám đốc điều hành Shahar Peled và Giám đốc công nghệ Gal Malachi, Terra phát triển nền tảng sử dụng các tác nhân AI để mô phỏng phương thức tấn công của tin tặc. Hệ thống không chỉ tìm kiếm lỗ hổng mà còn kiểm tra khả năng khai thác chúng, giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ an toàn thực tế.

Nền tảng triển khai nhiều tác nhân AI, mỗi tác nhân phụ trách một giai đoạn tấn công, dưới sự giám sát của chuyên gia an ninh mạng. Phạm vi kiểm tra bao gồm ứng dụng web, hệ thống nội bộ, giao diện lập trình ứng dụng (API), hạ tầng đám mây, mạng doanh nghiệp và cả các ứng dụng, tác nhân AI.

Khác với hoạt động kiểm thử xâm nhập truyền thống thường được thực hiện thủ công theo từng đợt, công nghệ của Terra được thiết kế để đánh giá liên tục khả năng phòng vệ. Trong năm 2026, công ty mở rộng sang bảo mật mạng nội bộ, đồng thời bổ sung tính năng hỗ trợ chuyển kết quả phát hiện lỗ hổng thành biện pháp ngăn chặn việc khai thác.

Terra hiện hoạt động tại Israel và Mỹ, đã huy động tổng cộng 38 triệu USD. Trong đó, vòng gọi vốn ban đầu trị giá 8 triệu USD diễn ra tháng 4/2025, tiếp theo là vòng Series A trị giá 30 triệu USD vào tháng 9 cùng năm, do quỹ Felicis dẫn đầu.

Theo Calcalist, Palo Alto còn đang đàm phán mua hai startup Israel khác là Beacon Security và Clutch Security. Ba thương vụ tiềm năng hướng tới các nhu cầu khác nhau: Terra kiểm tra lỗ hổng bằng cách mô phỏng tấn công; Clutch bảo vệ thông tin xác thực và quyền truy cập của tác nhân AI; còn Beacon cung cấp dữ liệu phục vụ phát hiện, điều tra và ứng phó sự cố.

Các cuộc đàm phán cho thấy Palo Alto tiếp tục tìm kiếm công nghệ tại Israel để mở rộng hoạt động trong lĩnh vực an ninh AI, khi doanh nghiệp ngày càng sử dụng nhiều hệ thống có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ.