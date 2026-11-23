Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max đều sử dụng màn hình OLED M11, độ phân giải 1.5K, độ sâu màu 12-bit và công nghệ HyperRGB 2.0. Tấm nền LTPO hỗ trợ tần số quét thích ứng từ 1-120Hz, giúp cân bằng giữa độ mượt khi hiển thị và khả năng tiết kiệm năng lượng. Theo công bố của Xiaomi, màn hình có độ sáng tối đa lên tới 4.000 nit, trong khi viền bao quanh bốn cạnh chỉ rộng 0,99mm, tạo cảm giác không gian hiển thị rộng rãi. Cả hai thiết bị được bảo vệ bằng kính Xiaomi Shield Glass 3.0 và đạt chứng nhận chăm sóc mắt của TÜV Rheinland.

Xiaomi 18 Pro Max.

Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý của Xiaomi 18 Pro series so với nhiều smartphone cao cấp khác là màn hình phụ được tích hợp ngay trên mặt lưng, bên cạnh cụm camera Leica. Xiaomi 18 Pro Max sở hữu màn hình phụ kích thước 2,9 inch, trong khi phiên bản Xiaomi 18 Pro sử dụng màn hình 2,7 inch. Khu vực này được bảo vệ bằng kính Corning Gorilla Glass Victus 2, đồng thời hỗ trợ hiển thị cuộc gọi, thông báo, lịch hẹn và chỉ dẫn điều hướng.

Người dùng có thể ghim văn bản, hình ảnh, tùy chỉnh đồng hồ, hình nền động cũng như hiệu ứng thú cưng để cá nhân hóa giao diện. Màn hình phụ còn được khai thác cho các tính năng AI như GenAI Apps, cho phép tạo ứng dụng bằng ngôn ngữ tự nhiên, dịch hội thoại trực tiếp thông qua hai màn hình và hiển thị nội dung nhắc chữ khi quay vlog. Trên các phiên bản được hỗ trợ, người dùng cũng có thể tương tác với Gemini Live thông qua hệ thống này.

Khả năng nhiếp ảnh tiếp tục là trọng tâm trên Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max với sự hợp tác của Leica. Cả hai đều được trang bị camera chính Leica 200MP, sử dụng cảm biến kích thước 1/1,28 inch, khẩu độ f/1.67 và chống rung quang học OIS. Hệ thống quang học sử dụng ống kính Leica Summilux kết hợp thiết kế Leica UltraPure nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh.

Tuy nhiên, hai phiên bản có sự khác biệt về cảm biến: Xiaomi 18 Pro sử dụng Light Fusion 960, còn Xiaomi 18 Pro Max được trang bị Light Fusion 960L với công nghệ LOFIC HDR, cho dải tương phản động được công bố lên tới 16,2EV. Đây là trang bị hướng đến khả năng ghi lại chi tiết tốt hơn ở những khung cảnh có độ chênh sáng lớn, chẳng hạn khi chụp ngược sáng hoặc trong môi trường có nhiều vùng sáng tối phức tạp.

Bên cạnh camera chính, bộ đôi flagship Xiaomi còn sở hữu camera tele tiềm vọng Leica độ phân giải 200MP, sử dụng cảm biến 1/1,56 inch, tiêu cự 75mm và hỗ trợ zoom quang học 3,2x. Công nghệ In-Sensor Zoom cho phép mở rộng các mức tiêu cự tương đương 150mm và 300mm, phục vụ nhu cầu chụp chân dung, chủ thể ở xa hoặc những khung hình cần khả năng tiếp cận linh hoạt.

Camera tele này còn sử dụng lăng kính Power Prism và có thể lấy nét ở khoảng cách tối thiểu 12cm, mở rộng khả năng chụp cận cảnh. Hoàn thiện hệ thống ba camera sau là ống kính góc siêu rộng Leica 50MP với góc nhìn 102 độ.

Xiaomi cũng tích hợp nhiều tùy chọn màu sắc và công cụ xử lý ảnh nhằm tăng tính sáng tạo cho người dùng. Hệ thống hỗ trợ ba phong cách màu gồm Original, Leica Authentic và Leica Vibrant, bên cạnh các chế độ hình ảnh B&W Film, Iconic CCD và Modern Vintage. Người dùng có thể kết hợp những phong cách này với hiệu ứng ống kính 35mm Documentary hoặc 75mm Portrait để tạo ra các bức ảnh mang đặc trưng riêng.

Các công cụ AI như Portrait Fill Light, ProCut, AI Composition và AI Deblur hỗ trợ điều chỉnh ánh sáng, bố cục cũng như cải thiện độ sắc nét. Về khả năng quay video, Xiaomi 18 Pro và Pro Max hỗ trợ ghi hình 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây, quay 4K 120fps với Dolby Vision và định dạng Log 10-bit, hướng đến cả nhu cầu sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Hiệu năng là một trong những yếu tố tạo nên sự phân cấp giữa hai phiên bản. Xiaomi 18 Pro Max sử dụng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, trong khi Xiaomi 18 Pro được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 6. Theo thông tin được công bố, cả hai bộ xử lý đều được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, tích hợp CPU Qualcomm Oryon, GPU Adreno và bộ xử lý AI Hexagon thế hệ mới.

Với Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, Xiaomi cho biết phiên bản Pro Max có hiệu năng CPU tăng 13%, GPU tăng 44% và NPU tăng 35% so với thế hệ tiền nhiệm. Trong khi đó, Snapdragon 8 Elite Gen 6 trên Xiaomi 18 Pro được công bố có mức cải thiện 10% về CPU và 35% về GPU. Để duy trì hiệu suất ổn định khi xử lý các tác vụ nặng, hãng trang bị hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop với diện tích 5.615mm² trên bản Pro Max và 4.288mm² trên bản Pro.

Dung lượng pin cũng là điểm khác biệt đáng kể giữa hai mẫu máy. Xiaomi 18 Pro Max sở hữu viên pin Silicon-Carbon 7.050mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W, trong khi Xiaomi 18 Pro có pin 6.000mAh và sạc nhanh 90W. Cả hai cùng hỗ trợ sạc không dây công suất 50W và tính năng sạc ngược, giúp người dùng có thêm lựa chọn khi nạp năng lượng cho các thiết bị tương thích.

Về phần mềm, bộ đôi được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 17, tuỳ biến trên giao diện Xiaomi HyperOS 4, tích hợp nền tảng Xiaomi HyperAI cùng các công cụ AI của Google như Gemini và Circle to Search. Những tính năng này hướng đến việc hỗ trợ tìm kiếm thông tin, xử lý nội dung và tương tác với thiết bị thuận tiện hơn.

Ngoài ra, Xiaomi 18 Pro và Pro Max còn được trang bị cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, hệ thống loa stereo, động cơ rung phản hồi xúc giác và khả năng kháng bụi, kháng nước chuẩn IP68. Riêng Xiaomi 18 Pro Max được trang bị hệ thống ba loa stereo đối xứng cùng động cơ rung CyberEngine, hướng đến trải nghiệm âm thanh và phản hồi xúc giác cao cấp hơn. Sự kết hợp giữa màn hình chất lượng cao, camera Leica, phần cứng mạnh và pin dung lượng lớn cho thấy Xiaomi tiếp tục đặt trọng tâm vào trải nghiệm tổng thể trên dòng flagship mới.

Tại Việt Nam, Xiaomi 18 Pro có giá 39,99 triệu đồng cho phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB và 44,99 triệu đồng đối với bản RAM 12GB, bộ nhớ 512GB. Trong khi đó, Xiaomi 18 Pro Max được niêm yết ở mức 43,99 triệu đồng cho phiên bản 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, còn bản 12GB RAM, 512GB bộ nhớ có giá 47,99 triệu đồng. Bộ đôi này cạnh tranh trực tiếp với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

- Video giới thiệu Xiaomi 18 Pro Series. Nguồn: Xiaomi Vietnam.