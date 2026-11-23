Thiết kế màn hình cong bốn cạnh, viền siêu mỏng gần như biến mất, khung titan trở lại cùng chip A21 Pro và camera thế hệ mới có thể biến iPhone 20 Pro Max thành chiếc iPhone mang tính đột phá nhất trong nhiều năm qua.

Những thông tin rò rỉ liên tiếp đang cho thấy iPhone 20 Pro Max có thể trở thành một trong những mẫu iPhone đáng chú ý nhất mà Apple từng phát hành trong những năm gần đây.

Khung titan có thể trở lại trên iPhone 20 Pro Max

Một trong những lý do khiến fan hào hứng nhất với iPhone 20 Pro Max là tin đồn Apple sẽ đưa chất liệu titan trở lại trên dòng iPhone cao cấp.

Một concept iPhone 20 Pro Max. Ảnh: AppleTrack/X

Trước đây, Apple từng sử dụng khung titan trên một số mẫu smartphone như iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro. Tuy nhiên, hãng đã chuyển sang thiết kế khung nhôm trên dòng iPhone 17 Pro ra mắt năm ngoái.

Không thể phủ nhận nhôm có nhiều ưu điểm đáng kể. Chất liệu này nhẹ, có khả năng dẫn nhiệt tốt và hỗ trợ tản nhiệt hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, xét về cảm giác cao cấp khi cầm nắm, khung nhôm khó mang lại trải nghiệm tương tự titan.

Bên cạnh đó, titan cũng được đánh giá cao về độ bền và khả năng chống chịu hư hại.

Đây là lý do nhiều người dùng Apple vẫn mong muốn hãng đưa chất liệu này trở lại trên những mẫu iPhone cao cấp.

Trong các cuộc thảo luận về chủ đề này, nhiều người hâm mộ Apple cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi dòng iPhone Pro chuyển sang khung nhôm.

Nếu tin đồn chính xác, iPhone 20 Pro Max có thể đánh dấu sự trở lại của thiết kế titan, đồng thời kết hợp những cải tiến mới về cấu trúc và khả năng tản nhiệt.

Thiết kế hoàn toàn mới, viền màn hình chỉ khoảng 1mm

Không chỉ dừng lại ở chất liệu khung viền, iPhone kỷ niệm 20 năm còn được đồn đoán sẽ sở hữu thiết kế hoàn toàn khác biệt so với những thế hệ tiền nhiệm.

Nhiều nguồn tin có uy tín cho rằng Apple đang phát triển màn hình cong cho mẫu iPhone đặc biệt này. Điểm đáng chú ý hơn cả là phần viền màn hình được cho là chỉ dày khoảng 1mm.

Sự kết hợp giữa màn hình cong và viền siêu mỏng có thể tạo ra hiệu ứng thị giác rất đặc biệt. Khi nhìn trực diện, người dùng thậm chí có thể cảm thấy iPhone 20 Pro Max gần như không có viền màn hình.

Đây sẽ là bước tiến đáng kể so với thiết kế hiện tại, vốn vẫn phải dành một phần diện tích mặt trước cho các đường viền và những thành phần phục vụ hệ thống hiển thị.

(Video concept iPhone 20 kỷ niệm 20 năm. Nguồn: Apple Files/X)

Tài khoản Apple Files từng chia sẻ trên mạng xã hội X một video mô phỏng iPhone kỷ niệm 20 năm, dựa trên những thông tin rò rỉ về thiết kế xuất hiện trên Internet. Tại thời điểm bài viết được thực hiện, video này đã thu hút khoảng 15,2 triệu lượt xem.

Phải thừa nhận rằng thiết kế trong video rất cuốn hút, đặc biệt là phần màn hình cong cả bốn cạnh. Nếu Apple thực sự hiện thực hóa ý tưởng này, iPhone 20 Pro Max có thể tạo ra một diện mạo khác biệt rõ rệt so với các thế hệ iPhone hiện nay.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây mới chỉ là hình ảnh mô phỏng dựa trên tin đồn, chưa phải thiết kế chính thức được Apple xác nhận.

Camera 17nm, chip A21 Pro và khả năng tản nhiệt tốt hơn

Ngoài những thay đổi về ngoại hình, iPhone 20 Pro Max được cho là sẽ nhận thêm hàng loạt nâng cấp quan trọng về phần cứng.

Trước hết, thiết bị có thể sở hữu hệ thống tản nhiệt được cải tiến đáng kể, trong khi thân máy vẫn được thiết kế mỏng hơn. Đây là thay đổi đáng quan tâm nếu Apple thực sự quay lại sử dụng khung titan.

Nguyên nhân là titan có khả năng dẫn nhiệt kém hơn nhôm. Vì vậy, việc đưa chất liệu này trở lại có thể đặt ra thách thức đối với khả năng kiểm soát nhiệt độ của thiết bị, đặc biệt khi xử lý những tác vụ nặng như chơi game, quay video độ phân giải cao hoặc vận hành các tính năng trí tuệ nhân tạo.

Một hệ thống tản nhiệt hiệu quả hơn sẽ giúp Apple giải quyết bài toán này, đồng thời duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài.

Camera chính cũng được kỳ vọng có bước tiến lớn. Theo các thông tin rò rỉ, cảm biến camera thế hệ mới có thể được trang bị mạch logic sản xuất trên tiến trình 17nm.

Công nghệ này được kỳ vọng giúp tăng tốc độ đọc dữ liệu từ cảm biến, đồng thời cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

Nếu được triển khai thành công, cải tiến này có thể giúp camera xử lý hình ảnh nhanh hơn, hỗ trợ khả năng chụp liên tiếp và quay video hiệu quả hơn.

Về hiệu năng, iPhone 20 Pro Max được đồn đoán sẽ sử dụng chip A21 Pro. Đây có thể là yếu tố tạo ra bước nhảy vọt về sức mạnh xử lý so với những mẫu iPhone 18 Pro Max hiện tại, đặc biệt trong các tác vụ đòi hỏi năng lực tính toán cao.

iPhone 20 Pro Max có thể đắt hơn đáng kể

Hiện tại, mẫu iPhone đặc biệt này thường được gọi bằng những cái tên như iPhone kỷ niệm 20 năm hoặc iPhone 20 Pro hay iPhone 20 Pro Max. Tuy nhiên, Apple cũng có thể lựa chọn một tên gọi khác để nhấn mạnh vị thế đặc biệt của sản phẩm.

Dù mang tên gì, yếu tố có thể khiến nhiều người dùng phải cân nhắc chính là giá bán.

Với màn hình cong bốn cạnh, viền siêu mỏng gần như biến mất, khung titan, camera nâng cấp và chip xử lý thế hệ mới, iPhone 20 Pro Max nhiều khả năng sẽ thuộc nhóm smartphone đắt đỏ nhất của Apple.

Theo dự đoán cá nhân, mức giá khởi điểm của thiết bị có thể lên tới 1.400-1.500 USD, cao hơn đáng kể so với những mẫu iPhone Pro thông thường.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, iPhone 20 Pro Max sẽ không chỉ là sản phẩm kỷ niệm 20 năm ra đời iPhone mà còn có thể mở ra một chương mới trong chiến lược thiết kế smartphone của Apple.

Dĩ nhiên, tất cả những thông tin trên vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và dự đoán. Nhưng nếu Apple thực sự đưa vào sản phẩm những công nghệ đang được nhắc đến, iPhone 20 Pro Max hoàn toàn có khả năng trở thành cuộc lột xác lớn nhất của dòng iPhone kể từ thời iPhone X.

(Theo PhoneArena, Macworld, Notebookcheck)