Anh Phùng Văn Hoà, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Láng Lớn và là chủ nông trại Hòa Tuyến cho biết, xuất phát từ bối cảnh đó, HTX ban đầu chỉ gồm 7 thành viên, tập trung vào việc trồng cây bơ và nuôi cá chình.

Anh Phùng Văn Hoà, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Láng Lớn (áo thun xanh) đang tiếp các đoàn khách tham quan mô hình của HTX.

Trong việc canh tác cây bơ, HTX Láng Lớn đã có bước tiến trong việc sử dụng drone để phun thuốc. Đối với những phế phẩm từ cây bơ không sử dụng đã được anh đã tận dụng làm nguồn thức ăn cho heo, vừa tiết kiệm chi phí và xử lý được nguồn thải nông nghiệp.

Với những chất thải từ việc nuôi heo anh đã sử dụng vào việc trồng cây tre, từ 100 cây tre ban đầu, đến nay vườn tre của anh đã được hơn 400 gốc. Tuy nhiên khi cây tre ngày càng phát triển thì việc dọn dẹp những cành tre hư càng nhiều. Từ đó mô hình nuôi dúi đã được anh xây dựng bằng nguồn thức ăn tận dụng từ cây tre.

Mô hình nuôi cá trình cho ra sản phẩm khoảng 2 tấn thịt cá/năm của HTX Láng Lớn

Ngoài ra, anh Kha đã tận dụng đất còn trồng nên đầu tư nuôi hơn 100 đàn ong, sau thời gian chăm sóc hơn 3 năm đã cho ra hơn 300 tổ ong, đem nguồn thu đều đặn hơn 100 lít mật/năm.

Riêng quy trình nuôi cá trình, HTX có sử dụng hệ thống tưới tự động với hệ thống lọc nước tuần hoàn quản lý được nguồn nước chất lượng của cá, qua đó góp phần ổn định điều kiện nuôi và sản lượng cá.

Mô hình nuôi ong lấy mật trong hệ sinh thái tuần hoàn của anh Hồ Ngọc Kha.

Hiện nay, vùng nguyên liệu của HTX còn rất nhỏ, vì vậy HTX đang tiến tới liên kết với bà con trong khu vực để có sản lượng lớn hơn cung cấp ra thị trường. Về việc trồng cây bơ còn lệ thuộc rất nhiều vào thời tiết nhưng nhờ HTX sử dụng drone nên cũng can thiệp một phần nào. Hiện tại, hợp tác xã đã xây dựng được thương hiệu sản phẩm trái bơ cóp cũng như đang hướng đến thương hiệu về cá trình.

Các sản phẩm về cây bơ, mặc dù HTX đã nghiên cứu rất nhiều nhưng chưa có hướng nào để chế biến được nhiều sản phẩm. HTX cũng mong là được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền về các chính sách, tài chính để nghiên cứu sâu hơn về trái bơ.