Ngày 20/11/2026, tại Cape Town (Nam Phi), Qualcomm Technologies công bố Qualikeeper Investments Ltd. là doanh nghiệp chiến thắng Quỹ tác động xã hội Qualcomm for Good Social Impact Fund 2026. Startup đến từ Zambia được lựa chọn nhờ phát triển StocKeeper, giải pháp kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) nhằm hỗ trợ theo dõi sức khỏe vật nuôi và nâng cao hiệu quả quản lý chăn nuôi.

Theo Qualcomm, Qualikeeper sẽ nhận khoản tài trợ trị giá 75.000 USD, không phải đánh đổi cổ phần trong doanh nghiệp. Startup này còn được hỗ trợ kỹ thuật phù hợp để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, mở rộng phạm vi ứng dụng và tiếp cận những cộng đồng phụ thuộc vào hoạt động chăn nuôi.

StocKeeper được phát triển theo mô hình AIoT, kết hợp khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo ngay trên thiết bị với công nghệ kết nối và thu thập dữ liệu. Điểm đáng chú ý của giải pháp là hướng tới các khu vực nông thôn có điều kiện hạ tầng viễn thông hạn chế, nơi việc triển khai những hệ thống quản lý chăn nuôi phụ thuộc hoàn toàn vào Internet có thể gặp khó khăn.

Khác với mô hình xử lý tập trung trên điện toán đám mây, AI tại thiết bị cho phép thực hiện một phần hoạt động phân tích ngay tại nơi dữ liệu được thu thập. Cách tiếp cận này có thể giảm nhu cầu truyền dữ liệu liên tục, đồng thời giúp hệ thống phù hợp hơn với những môi trường có kết nối không ổn định.

Đại diện startup Qualikeeper Investments Ltd. của Zambia nhận biểu trưng khoản tài trợ 75.000 USD từ Qualcomm tại sự kiện Africa Tech Festival 2026 ở Cape Town, Nam Phi. Ảnh: CSR

Qualcomm đánh giá StocKeeper có tiềm năng cải thiện công tác theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, hỗ trợ người chăn nuôi quản lý hoạt động sản xuất và góp phần nâng cao sinh kế tại những cộng đồng còn hạn chế về nguồn lực.

Tuy nhiên, thông tin công bố chưa cung cấp số lượng trang trại đang sử dụng StocKeeper, quy mô đàn vật nuôi được giám sát hoặc kết quả kiểm định độc lập về độ chính xác. Do đó, hiệu quả thực tế và khả năng thương mại hóa sản phẩm vẫn cần được đánh giá qua quá trình triển khai.

Qualikeeper là một trong 10 startup đến từ 9 quốc gia châu Phi tham gia chương trình Qualcomm Make in Africa Startup Mentorship Program năm 2026. Chương trình tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ giai đoạn đầu phát triển sản phẩm ứng dụng AI, điện toán biên và những giải pháp phục vụ nhu cầu thực tế.

Trong quá trình tham gia, các startup được tiếp cận hoạt động cố vấn kinh doanh, hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn bảo hộ sở hữu trí tuệ. Qualcomm cho biết các doanh nghiệp hoàn thành chương trình còn được nhận khoản hỗ trợ 5.000 USD và hoàn trả chi phí tối đa 5.000 USD cho một hồ sơ đăng ký bằng sáng chế hữu ích, theo điều kiện của chương trình.

Việc Qualikeeper được lựa chọn nhận khoản tài trợ riêng cho thấy sự quan tâm của các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đối với những giải pháp công nghệ giải quyết bài toán sản xuất tại địa phương, đặc biệt trong nông nghiệp.

Đối với Việt Nam, mô hình AIoT trong chăn nuôi cũng gợi mở hướng ứng dụng tại các trang trại ở khu vực miền núi, vùng sâu hoặc địa bàn có hạ tầng kết nối chưa đồng đều. Tuy nhiên, khả năng áp dụng còn phụ thuộc vào chi phí thiết bị, độ bền cảm biến, khả năng bảo trì và mức độ phù hợp với từng loại vật nuôi.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, bài toán quan trọng đối với các startup phát triển giải pháp tương tự là chứng minh hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Một hệ thống giám sát chỉ có thể mở rộng thị trường khi chi phí đầu tư và vận hành tương xứng với lợi ích thực tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài của khách hàng.

Khoản tài trợ 75.000 USD được kỳ vọng giúp Qualikeeper tiếp tục phát triển StocKeeper và tiến gần hơn đến mục tiêu thương mại hóa. Tuy nhiên, Qualcomm chưa công bố thời điểm giải ngân cũng như các chỉ tiêu cụ thể về số lượng khách hàng hoặc quy mô triển khai trong thời gian tới.