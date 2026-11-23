Người dân tỉnh Thái Nguyên ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất chè. (Ảnh: BẢO HÂN)

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, cảm biến và các nền tảng số đang tạo ra những phương thức mới trong quản lý sản xuất, giám sát dịch hại, sử dụng hiệu quả vật tư đầu vào, ghi chép nhật ký canh tác, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Đối với lĩnh vực khuyến nông, công nghệ tạo điều kiện kết hợp linh hoạt giữa hướng dẫn trực tiếp và trực tuyến, chuyển giao kiến thức và hỗ trợ giải quyết vấn đề tại hiện trường cho người nông dân.

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Cao Minh Tuấn cho biết: “Hiện nay, đổi mới phương thức khuyến nông đang bám sát chủ trương phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nông nghiệp bền vững. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra đối với khuyến nông không phải là ứng dụng nhiều công nghệ mà cần lựa chọn đúng giải pháp để giải quyết nhu cầu thực tế. Từ thực tế đó, phương thức khuyến nông cần chuyển đổi theo bốn hướng từ truyền đạt một chiều sang tương tác hai chiều; từ hoạt động đơn lẻ sang kết nối các chủ thể; từ tập trung vào kỹ thuật sản xuất sang gắn với chuỗi giá trị; từ đánh giá bằng số lượng hoạt động sang đánh giá bằng mức độ áp dụng và hiệu quả thực chất đối với người sản xuất. Trong quá trình đó, thanh niên ngành Nông nghiệp và Môi trường với năng lực chuyên môn, khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ đang trở thành những nhân tố quan trọng thúc đẩy đổi mới phương thức khuyến nông, đưa tri thức, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ số đến gần hơn với người sản xuất”.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An Nguyễn Duy Nhật: “Hiện nay, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đang có lực lượng thanh niên dồi dào, là cán bộ trẻ nhiệt huyết, tiên phong học tập, tiếp thu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông. Đặc biệt, thanh niên là lực lượng nhanh nhạy trong ứng dụng công nghệ IoT, AI, Big data, Blockchain… vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 39.647ha, chiếm 13,37% diện tích đất nông nghiệp; 144 hợp tác xã và 168 trang trại ứng dụng công nghệ cao. Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn và giảm phát thải và là điểm sáng thực hiện kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ với hơn 26.000ha lúa, giúp giảm 20 đến 30% lượng phát thải khí nhà kính và tiết kiệm 20 đến 50% nước tưới.

Tại tỉnh Nghệ An, anh Nguyễn Sỹ Quảng được biết đến là một tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi với mô hình nuôi lươn không bùn khép kín. Anh Quảng cho biết: “Nhận thấy, lươn tự nhiên trên địa bàn ngày càng khan hiếm nguồn lươn đồng không đủ cung cấp cho thị trường. Vì vậy, từ năm 2023 gia đình tôi có ý tưởng tự làm con giống và nuôi lươn trong bể không bùn, kết hợp làm lồng treo trên ao nuôi cá để nuôi lươn cho ra sản phẩm lươn thịt dai ngon và chất lượng để cung cấp ra thị trường. Hiện nay, gia đình có khoảng 250m2 nuôi lươn sinh sản và lươn thịt, hằng năm sản xuất ra khoảng 200.000 con giống, trong đó giữ lại nuôi khoảng 50.000 con. Do có kỹ thuật chăm sóc, nước được xử lý bằng vi sinh, sát khuẩn định kỳ, cho ăn kết hợp men tiêu hóa và các chất đề kháng chiết xuất từ thảo dược nên sản phẩm lươn giống chất lượng, ít bệnh tật, tỷ lệ hao hụt chỉ dưới 10%”.

Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Tạ Hồng Sơn cho rằng: “Hiện nay, nông nghiệp không thể chỉ được nhìn nhận bằng sản lượng. Giá trị của ngành còn nằm ở chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng tài nguyên, khả năng tham gia chuỗi giá trị, mức độ ứng dụng khoa học công nghệ, năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và chất lượng cuộc sống của người nông dân. Do đó, phương thức tổ chức sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế phải thay đổi. Đối với khuyến nông không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà cần trở thành cầu nối hiệu quả giữa khoa học với thực tiễn, giữa công nghệ với sản xuất, giữa nhu cầu của người dân với thị trường. Khuyến nông phải là nhịp cầu sống động đưa tri thức, dữ liệu số và công nghệ mới đến thẳng tay người sản xuất. Trên mặt trận đó, thanh niên, nông dân trẻ và lực lượng làm nông nghiệp trẻ chính là hạt nhân trung tâm”.

Sức mạnh của thế hệ trẻ làm nông nghiệp nằm ở năng lực liên kết để cùng bắt tay nhau thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, liên kết với doanh nghiệp làm đầu tàu để tạo nên vùng nguyên liệu lớn và thương hiệu nông sản vững chắc. Vì vậy, thanh niên không chỉ là lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn chủ động phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp, tổ chức thực hiện và góp phần tạo ra những giá trị mới cho ngành.

Để thực hiện được điều đó, thanh niên ngành Nông nghiệp và Môi trường cần chuyển từ hoạt động theo phong trào sang giải quyết nhiệm vụ cụ thể. Trong đó có thể nghiên cứu giải pháp giảm phát thải trong canh tác lúa; ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả sử dụng nước; tận dụng phụ phẩm nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn; hỗ trợ hợp tác xã số hóa quy trình sản xuất; hay cùng hệ thống khuyến nông tìm cách đưa tiến bộ kỹ thuật đến với người dân nhanh hơn, dễ áp dụng hơn.

Đồng thời cần chuyển từ tiếp cận công nghệ sang làm chủ và đưa công nghệ vào thực tiễn. Lợi thế lớn nhất của thanh niên và nông dân trẻ là khả năng thích ứng công nghệ rất nhanh và luôn đi đầu trong việc cài đặt ứng dụng nông nghiệp số, số hóa nhật ký đồng ruộng, quản lý mã số vùng trồng, vùng nuôi, sử dụng cảm biến IoT và bán hàng qua các nền tảng thương mại điện tử; chuyển từ ý tưởng riêng lẻ sang đổi mới sáng tạo có khả năng ứng dụng và nhân rộng.