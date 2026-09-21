Những việc làm tận tụy vì dân

Những bước chân của tuổi trẻ

Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên xã Đại Đồng đã không ngừng phấn đấu học tập và làm theo lời Bác bằng những hoạt động tình nguyện thông qua hàng loạt phong trào nổi bật như: Ngày Chủ nhật xanh, Thứ Bảy tình nguyện, Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên. Mới đây Đoàn xã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Điện - Điện tử, Đại học Quốc gia Hà Nội trao 15 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Anh Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đoàn xã Đại Đồng tặng quà cho học sinh điểm trường Đán Đeng, xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

Nhưng hành trình đáng nhớ nhất có lẽ là chương trình “Xuân yêu thương năm 2026” tới điểm trường Đán Đeng, xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Chuyến đi không chỉ mang theo những phần quà và tình yêu thương mà còn để lại trong mỗi người những kỷ niệm khó quên về tình người, sự sẻ chia và những nụ cười hồn nhiên của trẻ em nơi vùng cao.

Anh Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đoàn xã kể: Hơn 600 km đường đi, có những đoạn khó khăn đến mức đoàn phải thuê xe nhỏ. Tại đây, 178 suất quà được trao cho toàn bộ 178 học sinh mầm non và tiểu học của trường cùng một bộ máy tính, một máy in và một tủ sách, tổng giá trị hơn 75 triệu đồng. “Nhìn các học sinh nhỏ bé tung tăng, háo hức nhận quà, các bậc phụ huynh phấn khởi, anh em đoàn viên vui khôn tả” - anh Tiến nhớ lại. Niềm vui ấy chính là phần thưởng đối với những bạn trẻ.

Hành trình của tuổi trẻ không chỉ dừng ở những chuyến đi thiện nguyện. Tinh thần tiên phong, sáng tạo, sẵn sàng nhận nhiệm vụ cũng là một cách học Bác bằng hành động. Riêng năm 2026, Đoàn Thanh niên xã Đại Đồng đã phối hợp vận động 63 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 52 thanh niên viết đơn tình nguyện, thể hiện tinh thần dấn thân, tiên phong và ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, Tổ quốc.

Mỗi cốc cháo, một tấm lòng

Sáng sớm thứ Ba hằng tuần, khi phố phường còn chưa thức giấc, căn bếp nhỏ phía sau Bệnh viện Đa khoa Lục Ngạn đã đỏ lửa. Những nồi cháo nghi ngút khói lần lượt được chuẩn bị, chia thành từng cốc rồi trao tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Một cốc cháo nóng hổi chỉ là phần ăn nhỏ, nhưng với người đang nằm viện, với những gia đình còn nhiều khó khăn, đây thực sự là một sự động viên, sẻ chia đúng lúc, kịp thời.

Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dung, Công an phường Chũ mang cháo trao tặng người bệnh.

“Nồi cháo nhân ái” tại Bệnh viện Đa khoa Lục Ngạn được triển khai từ năm 2023 do Hội Phụ nữ Công an huyện Lục Ngạn (cũ) phối hợp với Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Trần Hưng Đạo, phường Chũ và Hội Bảo trợ trẻ em huyện thực hiện. Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dung, nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Lục Ngạn là người đề xuất và vận động triển khai chương trình này. Chị Dung cho biết: “Xuất phát từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi trăn trở trước hoàn cảnh của những bệnh nhân, bệnh nhi phải điều trị dài ngày, trong đó nhiều gia đình còn gặp khó khăn. Từ suy nghĩ “làm một việc nhỏ nhưng có ích cho người khác”, tôi bàn bạc với những người đồng hành cùng xây dựng chương trình và duy trì phát cháo vào sáng thứ Ba hằng tuần. Khoảng 200 suất cháo được nấu mỗi buổi, được kiểm soát chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm dinh dưỡng trước khi trao miễn phí cho người bệnh. Từ những đóng góp ban đầu của các thành viên, chương trình dần nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm”. Từ khi thành lập đến trước thời điểm sáp nhập tỉnh, chương trình đã thực hiện 76 buổi phát cháo, trao hơn 15 nghìn cốc cháo đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Điều đặc biệt là khi tổ chức Công an cấp huyện được sắp xếp, Hội Phụ nữ Công an huyện Lục Ngạn không còn hoạt động, những người tham gia chương trình từ ngày đầu vẫn không rời “Nồi cháo”. Mỗi người trở về một đơn vị, một vị trí công tác khác nhau (chị Dung nay là Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an phường Chũ) nhưng họ vẫn đều đặn gặp nhau vào sáng thứ Ba hằng tuần bởi tấm lòng, tình cảm dành cho người bệnh. “Cứ tối thứ Hai, tôi lại mong đến sáng thứ Ba để được đi nấu và phát cháo. Nhìn người bệnh cầm cốc cháo nóng, ăn ngon miệng rồi gửi lời cảm ơn, mọi người trong nhóm ai cũng vui lây” - chị Dung chia sẻ.

Cán bộ gần dân, hiểu dân

Tại cơ sở, học Bác lại được cụ thể hóa bằng cách làm dân vận gần dân, sát dân. Chi bộ tổ dân phố Trung, phường Tiền Phong thời gian qua đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị Phượng Hoàng. Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt của dự án, cấp ủy, chính quyền và ban lãnh đạo tổ dân phố đã rà soát 100% các hộ bị ảnh hưởng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới không chỉ là học những điều Bác đã nói, mà còn là học cách Bác đến với Nhân dân. Đó là phong cách gần gũi, giản dị; là phương pháp nói đi đôi với làm; là tinh thần tận tụy với công việc và luôn đặt hiệu quả thực tế làm thước đo.

Các cuộc họp dân được tổ chức để giải thích về mục tiêu của dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Những vấn đề người dân còn băn khoăn được trao đổi công khai, minh bạch. Cách làm ấy bắt đầu từ một điều tưởng như rất giản dị: Muốn vận động được người dân thì trước hết phải tuyên truyền để người dân hiểu. Khi cán bộ đến với dân không chỉ để tuyên truyền, mà còn để lắng nghe; không chỉ nói về nhiệm vụ, mà còn quan tâm đến quyền lợi chính đáng, tâm tư và hoàn cảnh của từng gia đình, khoảng cách giữa chính quyền và người dân được thu hẹp.

Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” từ đó được cụ thể hóa bằng những việc làm ngay tại cơ sở. Kết quả, hơn 95% số hộ đã nhất trí ký biên bản và tự nguyện bàn giao mặt bằng đúng hoặc trước thời hạn. Những vướng mắc được tháo gỡ ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới không chỉ là học những điều Bác đã nói, mà còn là học cách Bác đến với Nhân dân. Đó là phong cách gần gũi, giản dị; là phương pháp nói đi đôi với làm; là tinh thần tận tụy với công việc và luôn đặt hiệu quả thực tế làm thước đo.